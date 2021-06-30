ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:109000000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.00%44.5 ₽
- За неделю, max:45.7 ₽
- За неделю, min:43.7 ₽
Нет данных
- ООО «Компания „ПАРАГОН“»19.92%
- ООО «КАСТОДИАН»19.42%
- ООО «ИНБРОКО»19.39%
- Прочие41.27%
Общая информация
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» существует на российском рынке с 1992 года. «РУСС-ИНВЕСТ» относится к числу многопрофильных предприятий, работающих исключительно в фондовом секторе. На протяжении последних 7 лет инвестиционная компания является участником списка крупнейших представителей отрасли по объему своего капитала. При этом ИК «РУСС-ИНВЕСТ» обладает долгосрочными рейтингами стабильности, которые присвоены разнообразными агентствами:
HPA ― AA.
Moody’s ― B2.
НРКУ ― 7+.
В национальной и зарубежной валюте инвестиционная компания имеет краткосрочный рейтинг Not Prime.
Основные направления деятельности
ИК «РУСС-ИНВЕСТ» специализируется на обслуживании трейдеров и других игроков биржевой торговли. Для профессионалов и новичков в этой области предприятие создает комплекс информационных продуктов, сервисов и IT-решений. Кроме того, инвестиционная компания оказывает целый спектр сопутствующих услуг. К таким относятся:
подбор финансовых активов с разным уровнем дохода;
размещение денег под залог акций, облигаций и прочих ценных бумаг;
доверительное управление финансами клиентов с помощью опытных трейдеров;
операции по приобретению и реализации иностранной валюты;
заключение срочных контрактов;
продажа и покупка еврооблигаций российских эмитентов.
ИК «РУСС-ИНВЕСТ» работает на фондовом рынке преимущественно в качестве брокера. Миссией предприятия является приумножение капитала своих клиентов, улучшение их благосостояния за счет профессиональной работы с широким пулом финансовых инструментов.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Активы всего4 552 486 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы4 461 743 тыс. руб.
- Обязательства всего90 743 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
- РуководительБЫЧКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, Президент - генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльБанки и финансовые институты
- Вид деятельностиРазработка компьютерного программного обеспечения
- ОГРН1027739662796
- ИНН7704081545
- Юридический адрес:119034, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Д. 2, СТР. 2
- Телефон+74953639380
- E-mailmail@russ-invest.com
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