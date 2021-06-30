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ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:109000000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.00%44.5 ₽
  • За неделю, max:45.7 ₽
  • За неделю, min:43.7 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация4 850 млн. руб.
  • ООО «Компания „ПАРАГОН“»19.92%
  • ООО «КАСТОДИАН»19.42%
  • ООО «ИНБРОКО»19.39%
  • Прочие41.27%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2021.подробнее

Общая информация

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» существует на российском рынке с 1992 года. «РУСС-ИНВЕСТ» относится к числу многопрофильных предприятий, работающих исключительно в фондовом секторе. На протяжении последних 7 лет инвестиционная компания является участником списка крупнейших представителей отрасли по объему своего капитала. При этом ИК «РУСС-ИНВЕСТ» обладает долгосрочными рейтингами стабильности, которые присвоены разнообразными агентствами:

  • HPA ― AA.

  • Moody’s ― B2.

  • НРКУ ― 7+.

В национальной и зарубежной валюте инвестиционная компания имеет краткосрочный рейтинг Not Prime. 

Основные направления деятельности

ИК «РУСС-ИНВЕСТ» специализируется на обслуживании трейдеров и других игроков биржевой торговли. Для профессионалов и новичков в этой области предприятие создает комплекс информационных продуктов, сервисов и IT-решений. Кроме того, инвестиционная компания оказывает целый спектр сопутствующих услуг. К таким относятся:

  • подбор финансовых активов с разным уровнем дохода;

  • размещение денег под залог акций, облигаций и прочих ценных бумаг;

  • доверительное управление финансами клиентов с помощью опытных трейдеров;

  • операции по приобретению и реализации иностранной валюты;

  • заключение срочных контрактов;

  • продажа и покупка еврооблигаций российских эмитентов. 

ИК «РУСС-ИНВЕСТ» работает на фондовом рынке преимущественно в качестве брокера. Миссией предприятия является приумножение капитала своих клиентов, улучшение их благосостояния за счет профессиональной работы с широким пулом финансовых инструментов.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
4 552 486тыс. руб.

Активы

  • Активы всего4 552 486 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы4 461 743 тыс. руб.
  • Обязательства всего90 743 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.07P/BV
31.31P/E
24.01P/Net operational profit
8.73P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-1.85Долг/EBITDA
12.9EV/EBITDA
3.51EV/OCF
0.55EV/S
4.91P/BV
16.95P/E
4.27P/FCF
2.1P/NCAV
0P/NNWC
6.39P/Net operational profit
2.73P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
4 461 743Собственный капитал
0.98Достаточность капитала
0Комиссионные расходы
320Чистые комиссионые доходы/Чистые процентные доходы, %
409 208Комиссионные доходы
3 469 798Процентные активы
0Процентные расходы
127 721Процентные доходы
0Процентные пассивы
409 208Чистые коммссионные доходы
127 721Чистые процентные доходы
3Чистая процентная маржа, %
152 481Чистая прибыль
3ROA, %
3ROE, %
4Доходность активов, %
4 552 486Активы всего

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
  • РуководительБЫЧКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, Президент - генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльБанки и финансовые институты
  • Вид деятельностиРазработка компьютерного программного обеспечения
Юридическая информация
  • ОГРН1027739662796
  • ИНН7704081545
  • Юридический адрес:119034, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Д. 2, СТР. 2
Контактная информация
  • Телефон+74953639380
  • E-mailmail@russ-invest.com
  • Сайтссылка