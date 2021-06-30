ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» существует на российском рынке с 1992 года. «РУСС-ИНВЕСТ» относится к числу многопрофильных предприятий, работающих исключительно в фондовом секторе. На протяжении последних 7 лет инвестиционная компания является участником списка крупнейших представителей отрасли по объему своего капитала. При этом ИК «РУСС-ИНВЕСТ» обладает долгосрочными рейтингами стабильности, которые присвоены разнообразными агентствами:

HPA ― AA.

Moody’s ― B2.

НРКУ ― 7+.

В национальной и зарубежной валюте инвестиционная компания имеет краткосрочный рейтинг Not Prime.

Основные направления деятельности

ИК «РУСС-ИНВЕСТ» специализируется на обслуживании трейдеров и других игроков биржевой торговли. Для профессионалов и новичков в этой области предприятие создает комплекс информационных продуктов, сервисов и IT-решений. Кроме того, инвестиционная компания оказывает целый спектр сопутствующих услуг. К таким относятся:

подбор финансовых активов с разным уровнем дохода;

размещение денег под залог акций, облигаций и прочих ценных бумаг;

доверительное управление финансами клиентов с помощью опытных трейдеров;

операции по приобретению и реализации иностранной валюты;

заключение срочных контрактов;

продажа и покупка еврооблигаций российских эмитентов.

ИК «РУСС-ИНВЕСТ» работает на фондовом рынке преимущественно в качестве брокера. Миссией предприятия является приумножение капитала своих клиентов, улучшение их благосостояния за счет профессиональной работы с широким пулом финансовых инструментов.