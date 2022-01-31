ПАО «ЭСЭФАЙ» (ранее «САФМАР Финансовые инвестиции») основано в августе 2002 года и является первым российским диверсифицированным инвестиционным холдингом. Статус ПАО был приобретен в 2016 году в ходе реорганизации.

Миссия компании заключается в развитии экономики РФ за счет капиталовложения в финансово-привлекательные проекты и активы. Для этого холдинг содержит штат специалистов, оценивающих потенциал для роста акций, а также перспективы развития бизнеса, в который планируется инвестировать средства.

Основные виды деятельности

«ЭСЭФАЙ» относится к числу российских финансовых институтов с фокусом на экономический сектор. Холдинг включен в одноименную группу, которая в своем составе содержит компании, специализирующиеся на розничной торговле, промышленном производстве и финансовой деятельности.

В рамках повседневной деятельности холдинг осуществляет следующие виды работ.

Финансовое посредничество.

Кредитование компаний промышленного сектора.

Капиталовложения в венчурные фонды, уставные капиталы.

Профессиональная помощь в области права и менеджмента.

Консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности.

«ЭСЭФАЙ» управляет фондами и финансово-промышленными группами, ориентируясь на лидеров в своем сегменте. Для обеспечения инвестиционной привлекательности и стабильности холдинг обладает диверсифицированным портфелем, внушительным штатом экспертов с опытом работы в области экономического сектора.

Тикер акций компании на Московской бирже — «SFIN».