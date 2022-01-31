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ПАО "ЭСЭФАЙ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:111637791 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.14%467 ₽
  • За неделю, max:480.6 ₽
  • За неделю, min:457 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:14.5 ₽
  • Отсечка:08.06.2019
  • Доходность:2.80%
дивидендная история
100%
Капитализация82 277 млн. руб.
  • ЛЭНБУРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД18.6%
  • АО «Даглис»10%
  • BARIGTON HOLDINGS LIMITED19.9%
  • ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД34.28%
  • Прочие17.22%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за II квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

ПАО «ЭСЭФАЙ» (ранее «САФМАР Финансовые инвестиции») основано в августе 2002 года и является первым российским диверсифицированным инвестиционным холдингом. Статус ПАО был приобретен в 2016 году в ходе реорганизации.

Миссия компании заключается в развитии экономики РФ за счет капиталовложения в финансово-привлекательные проекты и активы. Для этого холдинг содержит штат специалистов, оценивающих потенциал для роста акций, а также перспективы развития бизнеса, в который планируется инвестировать средства.

Основные виды деятельности

«ЭСЭФАЙ» относится к числу российских финансовых институтов с фокусом на экономический сектор. Холдинг включен в одноименную группу, которая в своем составе содержит компании, специализирующиеся на розничной торговле, промышленном производстве и финансовой деятельности.

В рамках повседневной деятельности холдинг осуществляет следующие виды работ. 

  • Финансовое посредничество. 

  • Кредитование компаний промышленного сектора. 

  • Капиталовложения в венчурные фонды, уставные капиталы. 

  • Профессиональная помощь в области права и менеджмента. 

  • Консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности. 

«ЭСЭФАЙ» управляет фондами и финансово-промышленными группами, ориентируясь на лидеров в своем сегменте. Для обеспечения инвестиционной привлекательности и стабильности холдинг обладает диверсифицированным портфелем, внушительным штатом экспертов с опытом работы в области экономического сектора.

Тикер акций компании на Московской бирже — «SFIN».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
178 184 161тыс. руб.

Активы

  • Активы всего178 184 161 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы53 883 759 тыс. руб.
  • Обязательства всего124 300 402 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
3.4Долг/EBITDA
6.23EV/EBITDA
-6.46EV/OCF
7.3EV/S
0.97P/BV
6.43P/E
-2.76P/FCF
0.97P/NCAV
0P/NNWC
3.32P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-1.76Долг/EBITDA
5.77EV/EBITDA
-0.58EV/OCF
3.76EV/S
1.84P/BV
10.69P/E
6.36P/FCF
1.24P/NCAV
0P/NNWC
3.79P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
53 883 759Собственный капитал
0.3Достаточность капитала
0Комиссионные расходы
0Чистые комиссионые доходы/ Чистые процентные доходы, %
0Комиссионные доходы
1.82Стоимость пассивов, %
22 777 844Процентные активы
-2 061 919Процентные расходы
4 173 406Процентные доходы
113 292 999Процентные пассивы
0Чистые комиссионные доходы
2 111 487Чистые процентные доходы
1.19Чистая процентная маржа, %
16.5Чистый спред, %
8 163 080Чистая прибыль
4.58ROA, %
15.15ROE, %
18.32Доходность активов, %
178 184 161Активы всего

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 15.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭСЭФАЙ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЭСЭФАЙ"
  • РуководительМИРАКЯН АВЕТ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльФинансовые институты
  • Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
Юридическая информация
  • ОГРН1027700085380
  • ИНН6164077483
  • Юридический адрес:119049, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КОРОВИЙ ВАЛ, Д. 5, ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43
Контактная информация
  • Телефон+74959010361
  • E-mailinfo@safmarinvest.ru
  • Сайтссылка