ПАО "ЭСЭФАЙ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:111637791 шт.
- Номинал:-
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-2.14%467 ₽
- За неделю, max:480.6 ₽
- За неделю, min:457 ₽
- Дивиденд:14.5 ₽
- Отсечка:08.06.2019
- Доходность:2.80%
- ЛЭНБУРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД18.6%
- АО «Даглис»10%
- BARIGTON HOLDINGS LIMITED19.9%
- ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД34.28%
- Прочие17.22%
Общая информация
ПАО «ЭСЭФАЙ» (ранее «САФМАР Финансовые инвестиции») основано в августе 2002 года и является первым российским диверсифицированным инвестиционным холдингом. Статус ПАО был приобретен в 2016 году в ходе реорганизации.
Миссия компании заключается в развитии экономики РФ за счет капиталовложения в финансово-привлекательные проекты и активы. Для этого холдинг содержит штат специалистов, оценивающих потенциал для роста акций, а также перспективы развития бизнеса, в который планируется инвестировать средства.
Основные виды деятельности
«ЭСЭФАЙ» относится к числу российских финансовых институтов с фокусом на экономический сектор. Холдинг включен в одноименную группу, которая в своем составе содержит компании, специализирующиеся на розничной торговле, промышленном производстве и финансовой деятельности.
В рамках повседневной деятельности холдинг осуществляет следующие виды работ.
Финансовое посредничество.
Кредитование компаний промышленного сектора.
Капиталовложения в венчурные фонды, уставные капиталы.
Профессиональная помощь в области права и менеджмента.
Консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности.
«ЭСЭФАЙ» управляет фондами и финансово-промышленными группами, ориентируясь на лидеров в своем сегменте. Для обеспечения инвестиционной привлекательности и стабильности холдинг обладает диверсифицированным портфелем, внушительным штатом экспертов с опытом работы в области экономического сектора.
Тикер акций компании на Московской бирже — «SFIN».
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Активы всего178 184 161 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы53 883 759 тыс. руб.
- Обязательства всего124 300 402 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭСЭФАЙ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЭСЭФАЙ"
- РуководительМИРАКЯН АВЕТ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльФинансовые институты
- Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
- ОГРН1027700085380
- ИНН6164077483
- Юридический адрес:119049, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КОРОВИЙ ВАЛ, Д. 5, ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43
- Телефон+74959010361
- E-mailinfo@safmarinvest.ru
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