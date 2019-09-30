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ПАО "САХАЛИНЭНЕРГО"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:294169135 шт.
  • Номинал:10 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.83%3.48 ₽
  • За неделю, max:3.675 ₽
  • За неделю, min:3.43 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация1 024 млн. руб.
  • ПАО «РАО ЭС Востока»76.6%
  • Прочие23.4%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Сахалинэнерго» занимается генерацией тепловой и электрической энергии, ее продажей и поставкой потребителям Сахалина. В состав общества входит 5 структурных подразделений. Источниками энергии является 2 электростанции — Южно-Сахалинская ТЭЦ (полностью работающая на газу) и Сахалинская ГЭС. Энергетическая система ПАО не имеет связей с Единой энергосистемой страны, поэтому считается изолированной.

В 2008 году ОАО РАО «ЕЭС России» прекратила свое существование, распавшись на другие компании. Одной из них стало ОАО «РАО Энергетические системы Востока», которое контролирует работу ПАО «Сахалинэнерго» с 2008 года. Штаб-квартира расположена в Южно-Сахалинске.

Сфера деятельности

Сфера деятельности Сахалинэнерго сводится к производству, передаче и продаже электрической энергии, а также генерации тепловой. Доля в общем производстве электроэнергии Сахалина составляет 46%. Южносахалинская ТЭЦ-1 обеспечивает теплом г. Южно-Сахалинск. Миссия компании — положительное влияние на рост экономики области, а также повышение своей инвестиционной привлекательности.

Акции компании

Уставной капитал в размере 5,302 млрд рублей разделен на обыкновенные именные акции, номиналом в 10 рублей. Крупнейшими акционерами компании являются АО «РАО ЭС Востока» (57,8% Уставного капитала) и EDDERBRECHE LIMITED (13,3% Уставного капитала).

Акции ПАО «Сахалинэнерго» обращаются на Московской фондовой бирже под тикером «SLEN». С 2011 по 2019 год дивиденды не выплачивались.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
43 028 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы36 978 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы6 050 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы3 785 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства26 169 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства13 074 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-0.03Долг/EBITDA
1.18EV/EBITDA
0.24EV/OCF
0.18EV/S
0.51P/BV
-0.79P/E
0.79P/FCF
-0.06P/NCAV
-0.06P/NNWC
0.19P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.34Долг/EBITDA
4.06EV/EBITDA
0.5EV/OCF
0.86EV/S
0.79P/BV
705.33P/E
-4.66P/FCF
-3.58P/NCAV
-1.89P/NNWC
0.6P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.26Коэффицент абсолютной ликвидности
0.09Коэффициент автономии
-8.77Коэффициент маневренности собственного капитала
3.11Оборачиваемость собственного капитала
-5.49Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.87Оборачиваемость оборотных активов
0.46Коэффицент текущей ликвидности
0.87Коэффициент привлечения заемного капитала
-4.86Коэффицент покрытия процентов
10.25Оборачиваемость запасов
-30.68Коэффициент обеспеченности запасов
0.7Коэффициент покрытия инвестиций
3.8Оборачиваемость кредиторской задолженности
9.77Индекс постоянного актива
0.14Коэффициент мобильности имущества
0.38Коэффицент срочной ликвидности
5.98Оборачиваемость дебиторской задолженности
0.33Коэффициент краткосрочной задолженности
0.56Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2020 г.
575.24МВтУстановленная электрическая мощность
798.5Гкал/чУстановленная тепловая мощность
2 406.47млн кВт*чВыработка э/э
1 469.38тыс. ГкалОтпуск тепла
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "САХАЛИНЭНЕРГО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "САХАЛИНЭНЕРГО"
  • РуководительБУТОВСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиПроизводство электроэнергии
Юридическая информация
  • ОГРН1026500522685
  • ИНН6500000024
  • Юридический адрес:693020, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, Д. 43
Контактная информация
  • Телефон+74242782359
  • E-mailsah@sahen.ru
  • Сайтссылка