ПАО «Сахалинэнерго» занимается генерацией тепловой и электрической энергии, ее продажей и поставкой потребителям Сахалина. В состав общества входит 5 структурных подразделений. Источниками энергии является 2 электростанции — Южно-Сахалинская ТЭЦ (полностью работающая на газу) и Сахалинская ГЭС. Энергетическая система ПАО не имеет связей с Единой энергосистемой страны, поэтому считается изолированной.

В 2008 году ОАО РАО «ЕЭС России» прекратила свое существование, распавшись на другие компании. Одной из них стало ОАО «РАО Энергетические системы Востока», которое контролирует работу ПАО «Сахалинэнерго» с 2008 года. Штаб-квартира расположена в Южно-Сахалинске.

Сфера деятельности

Сфера деятельности Сахалинэнерго сводится к производству, передаче и продаже электрической энергии, а также генерации тепловой. Доля в общем производстве электроэнергии Сахалина составляет 46%. Южносахалинская ТЭЦ-1 обеспечивает теплом г. Южно-Сахалинск. Миссия компании — положительное влияние на рост экономики области, а также повышение своей инвестиционной привлекательности.

Акции компании

Уставной капитал в размере 5,302 млрд рублей разделен на обыкновенные именные акции, номиналом в 10 рублей. Крупнейшими акционерами компании являются АО «РАО ЭС Востока» (57,8% Уставного капитала) и EDDERBRECHE LIMITED (13,3% Уставного капитала).

Акции ПАО «Сахалинэнерго» обращаются на Московской фондовой бирже под тикером «SLEN». С 2011 по 2019 год дивиденды не выплачивались.