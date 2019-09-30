ПАО "САХАЛИНЭНЕРГО"
Нет данных
- Кол-во АОИ:294169135 шт.
- Номинал:10 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.83%3.48 ₽
- За неделю, max:3.675 ₽
- За неделю, min:3.43 ₽
Нет данных
- ПАО «РАО ЭС Востока»76.6%
- Прочие23.4%
Общая информация
ПАО «Сахалинэнерго» занимается генерацией тепловой и электрической энергии, ее продажей и поставкой потребителям Сахалина. В состав общества входит 5 структурных подразделений. Источниками энергии является 2 электростанции — Южно-Сахалинская ТЭЦ (полностью работающая на газу) и Сахалинская ГЭС. Энергетическая система ПАО не имеет связей с Единой энергосистемой страны, поэтому считается изолированной.
В 2008 году ОАО РАО «ЕЭС России» прекратила свое существование, распавшись на другие компании. Одной из них стало ОАО «РАО Энергетические системы Востока», которое контролирует работу ПАО «Сахалинэнерго» с 2008 года. Штаб-квартира расположена в Южно-Сахалинске.
Сфера деятельности
Сфера деятельности Сахалинэнерго сводится к производству, передаче и продаже электрической энергии, а также генерации тепловой. Доля в общем производстве электроэнергии Сахалина составляет 46%. Южносахалинская ТЭЦ-1 обеспечивает теплом г. Южно-Сахалинск. Миссия компании — положительное влияние на рост экономики области, а также повышение своей инвестиционной привлекательности.
Акции компании
Уставной капитал в размере 5,302 млрд рублей разделен на обыкновенные именные акции, номиналом в 10 рублей. Крупнейшими акционерами компании являются АО «РАО ЭС Востока» (57,8% Уставного капитала) и EDDERBRECHE LIMITED (13,3% Уставного капитала).
Акции ПАО «Сахалинэнерго» обращаются на Московской фондовой бирже под тикером «SLEN». С 2011 по 2019 год дивиденды не выплачивались.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы36 978 000 тыс. руб.
- Оборотные активы6 050 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы3 785 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства26 169 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства13 074 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "САХАЛИНЭНЕРГО"
- Сокращенное наименованиеПАО "САХАЛИНЭНЕРГО"
- РуководительБУТОВСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: генерация
- Вид деятельностиПроизводство электроэнергии
- ОГРН1026500522685
- ИНН6500000024
- Юридический адрес:693020, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, Д. 43
- Телефон+74242782359
- E-mailsah@sahen.ru
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