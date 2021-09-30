ПАО "САМАРАЭНЕРГО"
Нет данных
- Кол-во АОИ:3538928532 шт.
- Номинал:0.25 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+25.43%1.45 ₽
- За неделю, max:1.518 ₽
- За неделю, min:1.154 ₽
Нет данных
- Владимир Евгеньевич Аветисян60.84%
- Александр Шойлович Розенцвайг11.68%
- Дмитрий Владимирович Артяков13.89%
- Прочие13.59%
Общая информация
ПАО «Самараэнерго» лидирует по сбыту электроэнергии в Среднем Поволжье. На ее долю приходится 65% потребляемого электричества в Самарской области. Предприятие выступает надежным посредником между оптовым рынком электроэнергии и розничными покупателями. Крупнейшими потребителями энергосбытовой компании являются производственные и добывающие предприятия региона, железная дорога и прочие инфраструктурные объекты.
ПАО «Самараэнерго» может похвастать 80-летней работой на благо потребителей Самары и области. В 2007 году компания получила статус гарантированного поставщика электричества.
Сфера деятельности
Ключевые цели ПАО сводятся к бесперебойному обслуживанию потребителей, улучшению качества сервиса, сохранению и увеличению доли на рынке. Компания активно инвестирует денежные средства, а также приобретает акции других предприятий.
Основная деятельность ПАО «Самараэнерго» сводится к покупке электричества на оптовом рынке и продаже его потребителям, заключившим договора купли-продажи или электроснабжения. Кроме того, компания занимается установкой приборов учета электроэнергии, их ремонтом и продажей. Также предоставляются консалтинговые услуги.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «Самарэнерго» в размере 889,952 млн рублей разделен на привилегированные акции (номинальная стоимость 0,01 рубль) и обыкновенные акции (номиналом в 0,25 рублей).
Акции компании допущены к торгам на Московской бирже под тикерами «SAGO» (простые) и «SAGOP» (привилегированные).
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы3 115 531 тыс. руб.
- Оборотные активы5 114 540 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы5 172 169 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства145 654 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства2 912 248 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "САМАРАЭНЕРГО"
- Сокращенное наименованиеПАО "САМАРАЭНЕРГО"
- РуководительДЕРБЕНЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1026300956131
- ИНН6315222985
- Юридический адрес:443079, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, ПР-Д ГЕОРГИЯ МИТИРЕВА, Д. 9
- Телефон+78001000763
- E-mailinfo@samaraenergo.ru
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