  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. ПАО "САМАРАЭНЕРГО"

ПАО "САМАРАЭНЕРГО"

Тикер:

Нет данных

0
0
0
-
  • Кол-во АОИ:3538928532 шт.
  • Номинал:0.25 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+25.43%1.45 ₽
  • За неделю, max:1.518 ₽
  • За неделю, min:1.154 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация5 796 млн. руб.
  • Владимир Евгеньевич Аветисян60.84%
  • Александр Шойлович Розенцвайг11.68%
  • Дмитрий Владимирович Артяков13.89%
  • Прочие13.59%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за III квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Самараэнерго» лидирует по сбыту электроэнергии в Среднем Поволжье. На ее долю приходится 65% потребляемого электричества в Самарской области. Предприятие выступает надежным посредником между оптовым рынком электроэнергии и розничными покупателями. Крупнейшими потребителями энергосбытовой компании являются производственные и добывающие предприятия региона, железная дорога и прочие инфраструктурные объекты.

ПАО «Самараэнерго» может похвастать 80-летней работой на благо потребителей Самары и области. В 2007 году компания получила статус гарантированного поставщика электричества.

Сфера деятельности

Ключевые цели ПАО сводятся к бесперебойному обслуживанию потребителей, улучшению качества сервиса, сохранению и увеличению доли на рынке. Компания активно инвестирует денежные средства, а также приобретает акции других предприятий.

Основная деятельность ПАО «Самараэнерго» сводится к покупке электричества на оптовом рынке и продаже его потребителям, заключившим договора купли-продажи или электроснабжения. Кроме того, компания занимается установкой приборов учета электроэнергии, их ремонтом и продажей. Также предоставляются консалтинговые услуги.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Самарэнерго» в размере 889,952 млн рублей разделен на привилегированные акции (номинальная стоимость 0,01 рубль) и обыкновенные акции (номиналом в 0,25 рублей).

Акции компании допущены к торгам на Московской бирже под тикерами «SAGO» (простые) и «SAGOP» (привилегированные).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
8 230 071тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы3 115 531 тыс. руб.
  • Оборотные активы5 114 540 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы5 172 169 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства145 654 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства2 912 248 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
-1.89Долг/EBITDA
2.54EV/EBITDA
0.68EV/OCF
0.07EV/S
0.95P/BV
5.62P/E
5.7P/FCF
2.38P/NCAV
4.05P/NNWC
0.12P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
-0.39Долг/EBITDA
-3.95EV/EBITDA
2.81EV/OCF
66.19EV/S
1.92P/BV
4.47P/E
4.75P/FCF
2.09P/NCAV
4.71P/NNWC
61.09P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.72Коэффицент абсолютной ликвидности
0.63Коэффициент автономии
3.03Рентабельность общая, %
0.4Коэффициент маневренности собственного капитала
8.26Оборачиваемость собственного капитала
0.4Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
7.69Оборачиваемость оборотных активов
1.76Коэффицент текущей ликвидности
0.03Коэффициент привлечения заемного капитала
12.6Коэффицент покрытия процентов
760.47Оборачиваемость запасов
43.82Коэффициент обеспеченности запасов
0.65Коэффициент покрытия инвестиций
12.69Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.6Индекс постоянного актива
2.17Маржа прибыли, %
0.62Коэффициент мобильности имущества
1.7Коэффицент срочной ликвидности
13.01Оборачиваемость дебиторской задолженности
16.7Рентабельность оборотных активов, %
29.43Рентабельность внеоборотных активов, %
28.91Рентабельность производственных фондов, %
26.24Рентабельность задействованного капитала, %
17.93Рентабельность собственного капитала, %
3.24Рентабельность продаж, %
0.95Коэффициент краткосрочной задолженности
0.41Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
10 580.7млн кВт*чПокупка электроэнергии
10 580.7млн кВт*чПродажа электроэнергии
9 141.5млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
1 439.2млн кВт*чКомпенсация потерь
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Выберите дату выписки и нажмите скачать
Скачать

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 15.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "САМАРАЭНЕРГО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "САМАРАЭНЕРГО"
  • РуководительДЕРБЕНЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1026300956131
  • ИНН6315222985
  • Юридический адрес:443079, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, ПР-Д ГЕОРГИЯ МИТИРЕВА, Д. 9
Контактная информация
  • Телефон+78001000763
  • E-mailinfo@samaraenergo.ru
  • Сайтссылка