ПАО «Самараэнерго» лидирует по сбыту электроэнергии в Среднем Поволжье. На ее долю приходится 65% потребляемого электричества в Самарской области. Предприятие выступает надежным посредником между оптовым рынком электроэнергии и розничными покупателями. Крупнейшими потребителями энергосбытовой компании являются производственные и добывающие предприятия региона, железная дорога и прочие инфраструктурные объекты.

ПАО «Самараэнерго» может похвастать 80-летней работой на благо потребителей Самары и области. В 2007 году компания получила статус гарантированного поставщика электричества.

Сфера деятельности

Ключевые цели ПАО сводятся к бесперебойному обслуживанию потребителей, улучшению качества сервиса, сохранению и увеличению доли на рынке. Компания активно инвестирует денежные средства, а также приобретает акции других предприятий.

Основная деятельность ПАО «Самараэнерго» сводится к покупке электричества на оптовом рынке и продаже его потребителям, заключившим договора купли-продажи или электроснабжения. Кроме того, компания занимается установкой приборов учета электроэнергии, их ремонтом и продажей. Также предоставляются консалтинговые услуги.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Самарэнерго» в размере 889,952 млн рублей разделен на привилегированные акции (номинальная стоимость 0,01 рубль) и обыкновенные акции (номиналом в 0,25 рублей).

Акции компании допущены к торгам на Московской бирже под тикерами «SAGO» (простые) и «SAGOP» (привилегированные).