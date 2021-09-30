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ПАО "САРАТОВЭНЕРГО"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:4865127996 шт.
  • Номинал:0.02 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+3.11%0.1126 ₽
  • За неделю, max:0.118 ₽
  • За неделю, min:0.1054 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация710 млн. руб.
  • ПАО «Интер РАО»56.23%
  • ПАО «Самараэнерго»11.96%
  • Прочие31.81%
Источник: ежеквартальный отчет за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Саратовэнерго» занимается сбытом электрической энергии на территории Саратовской области. Потребителями компании является 660 тыс. домохозяйств и 22 тыс. юридических лиц. Главная задача работы ПАО — удовлетворение интересов акционеров и обеспечение бесперебойной поставки электричества покупателям.

Саратовэнерго было создано на основе плана приватизации в 1993 году. До 2006 года предприятие занималось производством, распределением и продажей электроэнергии. Сегодня же на него возложены функции сбыта продукции. В 2015 году Саратовэнерго создана новая организационно-правовая форма — ПАО.

Сфера деятельности

Компания:

  •  поставляет электроэнергию по сетям потребителям;

  •  предоставляет коммунальные услуги населению;

  •  устанавливает и ремонтирует приборы учета;

  •  реализует проекты по улучшению качества энергоснабжения и повышению энергоэффективности;

  •  занимается сервисным обслуживанием потребителей.

Цели компании сводятся к удержанию/увеличению доли на рынке, максимизации прибыли, сохранению статуса гарантированного поставщика и выходу на другие территории РФ.

ПАО «Саратовэнерго» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Саратовской области.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 128,856 млн рублей разделен на обыкновенные именные и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,02 рубля.

Акции компании торгуются на площадке ПАО «Московская биржа» под тикерами «SARE» (обыкновенные) и «SAREP» (привилегированные). Ценные бумаги включены в листинг 3 уровня.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
3 123 018тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы762 950 тыс. руб.
  • Оборотные активы2 360 068 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы178 316 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства155 552 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства2 789 150 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
2.11Долг/EBITDA
3.54EV/EBITDA
12.35EV/OCF
0.07EV/S
4P/BV
27.75P/E
9.61P/FCF
-1.22P/NCAV
-0.6P/NNWC
0.03P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
-0.39Долг/EBITDA
-3.95EV/EBITDA
2.81EV/OCF
66.19EV/S
1.92P/BV
4.47P/E
4.75P/FCF
2.09P/NCAV
4.71P/NNWC
61.09P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0Коэффицент абсолютной ликвидности
0.06Коэффициент автономии
0.52Рентабельность общая, %
-3.28Коэффициент маневренности собственного капитала
143.2Оборачиваемость собственного капитала
-0.25Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
9.96Оборачиваемость оборотных активов
0.85Коэффицент текущей ликвидности
0.47Коэффициент привлечения заемного капитала
17.34Коэффицент покрытия процентов
593.73Оборачиваемость запасов
-15.38Коэффициент обеспеченности запасов
0.11Коэффициент покрытия инвестиций
12.62Оборачиваемость кредиторской задолженности
4.28Индекс постоянного актива
0.11Маржа прибыли, %
0.76Коэффициент мобильности имущества
0.83Коэффицент срочной ликвидности
10.15Оборачиваемость дебиторской задолженности
1.07Рентабельность оборотных активов, %
3.35Рентабельность внеоборотных активов, %
3.18Рентабельность производственных фондов, %
0.86Рентабельность задействованного капитала, %
15.36Рентабельность собственного капитала, %
2.66Рентабельность продаж, %
0.95Коэффициент краткосрочной задолженности
0Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
5 895млн кВт*чПокупка электроэнергии
5 810млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВЭНЕРГО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "САРАТОВЭНЕРГО"
  • РуководительЕКИМОВА ЭЛИНА НИКОЛАЕВНА, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1026402199636
  • ИНН6450014808
  • Юридический адрес:410005, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. ИМ РАХОВА В.Г., ВЛД 181
Контактная информация
  • Телефон+78452694545
  • E-mailoffice@sarenergo.ru
  • Сайтссылка