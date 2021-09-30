ПАО "САРАТОВЭНЕРГО"
Нет данных
- Кол-во АОИ:4865127996 шт.
- Номинал:0.02 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+3.11%0.1126 ₽
- За неделю, max:0.118 ₽
- За неделю, min:0.1054 ₽
Нет данных
- ПАО «Интер РАО»56.23%
- ПАО «Самараэнерго»11.96%
- Прочие31.81%
Общая информация
ПАО «Саратовэнерго» занимается сбытом электрической энергии на территории Саратовской области. Потребителями компании является 660 тыс. домохозяйств и 22 тыс. юридических лиц. Главная задача работы ПАО — удовлетворение интересов акционеров и обеспечение бесперебойной поставки электричества покупателям.
Саратовэнерго было создано на основе плана приватизации в 1993 году. До 2006 года предприятие занималось производством, распределением и продажей электроэнергии. Сегодня же на него возложены функции сбыта продукции. В 2015 году Саратовэнерго создана новая организационно-правовая форма — ПАО.
Сфера деятельности
Компания:
поставляет электроэнергию по сетям потребителям;
предоставляет коммунальные услуги населению;
устанавливает и ремонтирует приборы учета;
реализует проекты по улучшению качества энергоснабжения и повышению энергоэффективности;
занимается сервисным обслуживанием потребителей.
Цели компании сводятся к удержанию/увеличению доли на рынке, максимизации прибыли, сохранению статуса гарантированного поставщика и выходу на другие территории РФ.
ПАО «Саратовэнерго» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Саратовской области.
Акции компании
Уставной капитал компании в размере 128,856 млн рублей разделен на обыкновенные именные и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,02 рубля.
Акции компании торгуются на площадке ПАО «Московская биржа» под тикерами «SARE» (обыкновенные) и «SAREP» (привилегированные). Ценные бумаги включены в листинг 3 уровня.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы762 950 тыс. руб.
- Оборотные активы2 360 068 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы178 316 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства155 552 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства2 789 150 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВЭНЕРГО"
- Сокращенное наименованиеПАО "САРАТОВЭНЕРГО"
- РуководительЕКИМОВА ЭЛИНА НИКОЛАЕВНА, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1026402199636
- ИНН6450014808
- Юридический адрес:410005, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. ИМ РАХОВА В.Г., ВЛД 181
- Телефон+78452694545
- E-mailoffice@sarenergo.ru
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