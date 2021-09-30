ПАО «Саратовэнерго» занимается сбытом электрической энергии на территории Саратовской области. Потребителями компании является 660 тыс. домохозяйств и 22 тыс. юридических лиц. Главная задача работы ПАО — удовлетворение интересов акционеров и обеспечение бесперебойной поставки электричества покупателям.

Саратовэнерго было создано на основе плана приватизации в 1993 году. До 2006 года предприятие занималось производством, распределением и продажей электроэнергии. Сегодня же на него возложены функции сбыта продукции. В 2015 году Саратовэнерго создана новая организационно-правовая форма — ПАО.

Сфера деятельности

Компания:

поставляет электроэнергию по сетям потребителям;

предоставляет коммунальные услуги населению;

устанавливает и ремонтирует приборы учета;

реализует проекты по улучшению качества энергоснабжения и повышению энергоэффективности;

занимается сервисным обслуживанием потребителей.

Цели компании сводятся к удержанию/увеличению доли на рынке, максимизации прибыли, сохранению статуса гарантированного поставщика и выходу на другие территории РФ.

ПАО «Саратовэнерго» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Саратовской области.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 128,856 млн рублей разделен на обыкновенные именные и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,02 рубля.

Акции компании торгуются на площадке ПАО «Московская биржа» под тикерами «SARE» (обыкновенные) и «SAREP» (привилегированные). Ценные бумаги включены в листинг 3 уровня.