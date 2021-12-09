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ПАО "СЕЛИГДАР"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:842354730 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+4.35%53.99 ₽
  • За неделю, max:55.98 ₽
  • За неделю, min:49.88 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:1.95 ₽
  • Отсечка:25.06.2021
  • Доходность:4.23%
дивидендная история
100%
Капитализация54 494 млн. руб.
  • ООО «Ладья-Финанс»15.19%
  • ЗАО «Прейсиш-Эйлау»7.41%
  • Backstar Holdings Limited9.99%
  • Сергей Михайлович Татаринов7.6%
  • Константин Александрович Бейрит7.42%
  • Прочее52.39%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за III квартал 2019 г., существенный факт от 17.01.2020.подробнее

Общая информация

Холдинг «Селигдар» объединяет 12 компаний, занимающихся добычей золото и олова. Предприятия специализируются на разработке месторождений полезных ископаемых с низкими и средними запасами. Золото добывают открытым способом, имеются законсервированные объекты, расположенные под землей. На золотоизвлекательной фабрике группы происходит обработка руды с применением гравитационных технологий. Регион работы предприятий группы — Якутия, Бурятия, Алтай, Оренбург и Хабаровск.

Артель старателей «Селигдар» была открыта в 1975 году. В те времена добывали 144 кг золота за сезон. К 2005 году компания полностью отказалась от разработки россыпей. С 2015 года она активно инвестирует в ЗИФ «Рябиновый». В 2017 году на месторождении «Рябиновое» (Якутия) была возведена золотоизвлекательная фабрика, рассчитанная на переработку 1 млн тонн руды в год.

Сфера деятельности

Ключевые направления работы компании:

  •  геологоразведка;

  •  добыча золота и олова;

  •  переработка руды;

  •  производство оловянного и медного концентратов.

Стратегические цели компании сводятся к поддержке ресурсной базы, увеличению добычи золота до 10 тонн в год и снижению себестоимости.

На сегодняшний день ПАО «Селигдар» входит в ТОП-10 золотодобывающих компаний страны.

Акции компании

Акционерный капитал холдинга «Селигдар» составляет 992 млн рублей. Он разделен на обыкновенные и привилегированные акции, номиналом в 1 рубль. Крупнейшими акционерами группы являются АО «Ладья-Финанс» и «BackSTARS Holdings Limited» (доля каждой компании— 19,8% уставного капитала).

Все ценные бумаги ПАО выпущены в бездокументарной форме. Они обращаются на Московской фондовой бирже под тикерами «SELG» и «SELGP» (включены в листинг 2 уровня).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
83 462 996тыс. руб

Активы

  • Внеоборотные активы48 998 207 тыс. руб
  • Оборотные активы34 464 789 тыс. руб

Пассивы

  • Капитал и резервы30 360 133 тыс. руб
  • Долгосрочные обязательства35 435 712 тыс. руб
  • Краткосрочные обязательства17 667 151 тыс. руб
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
1.89Долг/EBITDA
4.82EV/EBITDA
5.66EV/OCF
2.41EV/S
1.78P/BV
3.42P/E
8.67P/FCF
-2.9P/NCAV
-1.5P/NNWC
1.47P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.81Долг/EBITDA
5.94EV/EBITDA
6.2EV/OCF
3.16EV/S
4.38P/BV
6.79P/E
8.52P/FCF
-12.82P/NCAV
-5.83P/NNWC
2.68P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.13Коэффицент абсолютной ликвидности
0.57Коэффициент автономии
47.09Рентабельность общая, %
-0.61Коэффициент маневренности собственного капитала
1.67Оборачиваемость собственного капитала
-0.54Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.16Оборачиваемость оборотных активов
1.95Коэффицент текущей ликвидности
0.54Коэффициент привлечения заемного капитала
1.61Оборачиваемость запасов
-0.75Коэффициент обеспеченности запасов
2.17Коэффициент покрытия инвестиций
4.56Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.61Индекс постоянного актива
42.7Маржа прибыли, %
0.3Коэффициент мобильности имущества
0.32Коэффицент срочной ликвидности
11.61Оборачиваемость дебиторской задолженности
49.63Рентабельность оборотных активов, %
36.86Рентабельность внеоборотных активов, %
18.75Рентабельность производственных фондов, %
21.15Рентабельность задействованного капитала, %
71.75Рентабельность собственного капитала, %
44.5Рентабельность продаж, %
3.01Коэффициент краткосрочной задолженности
0.07Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка

2020 г.
27 021 576тыс. руб.Реализация золота
2 763 079тыс. руб.Выручка от реализации олова и вольфрама
3 529 134тыс. руб.Прочая реализация
33 313 789тыс. руб.Итого

Добыча золота по месторождениям

2021 г.
7 217кгИтого

Цена реализации

2018 г.
1 274.032долл. США/тр. унцияБиржевая цена на золото
39 813.516долл. США/кгСредневзвешенная цена золота
2 150.675тыс. руб./кгЦена реализации золота
62.89руб.Среднегодовой курс доллара
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛИГДАР"
  • Сокращенное наименованиеПАО "СЕЛИГДАР"
  • РуководительТАТАРИНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльГорнодобывающая промышленность
  • Вид деятельностиСтроительство жилых и нежилых зданий
Юридическая информация
  • ОГРН1071402000438
  • ИНН1402047184
  • Юридический адрес:678900, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, У. АЛДАНСКИЙ, Г. АЛДАН, УЛ.
Контактная информация
  • Телефон+74114547075
  • E-mailseligdar@seligdar.ru
  • Сайтссылка