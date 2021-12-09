ПАО "СЕЛИГДАР"
- Кол-во АОИ:842354730 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:+4.35%53.99 ₽
- За неделю, max:55.98 ₽
- За неделю, min:49.88 ₽
- Дивиденд:1.95 ₽
- Отсечка:25.06.2021
- Доходность:4.23%
- ООО «Ладья-Финанс»15.19%
- ЗАО «Прейсиш-Эйлау»7.41%
- Backstar Holdings Limited9.99%
- Сергей Михайлович Татаринов7.6%
- Константин Александрович Бейрит7.42%
- Прочее52.39%
Общая информация
Холдинг «Селигдар» объединяет 12 компаний, занимающихся добычей золото и олова. Предприятия специализируются на разработке месторождений полезных ископаемых с низкими и средними запасами. Золото добывают открытым способом, имеются законсервированные объекты, расположенные под землей. На золотоизвлекательной фабрике группы происходит обработка руды с применением гравитационных технологий. Регион работы предприятий группы — Якутия, Бурятия, Алтай, Оренбург и Хабаровск.
Артель старателей «Селигдар» была открыта в 1975 году. В те времена добывали 144 кг золота за сезон. К 2005 году компания полностью отказалась от разработки россыпей. С 2015 года она активно инвестирует в ЗИФ «Рябиновый». В 2017 году на месторождении «Рябиновое» (Якутия) была возведена золотоизвлекательная фабрика, рассчитанная на переработку 1 млн тонн руды в год.
Сфера деятельности
Ключевые направления работы компании:
геологоразведка;
добыча золота и олова;
переработка руды;
производство оловянного и медного концентратов.
Стратегические цели компании сводятся к поддержке ресурсной базы, увеличению добычи золота до 10 тонн в год и снижению себестоимости.
На сегодняшний день ПАО «Селигдар» входит в ТОП-10 золотодобывающих компаний страны.
Акции компании
Акционерный капитал холдинга «Селигдар» составляет 992 млн рублей. Он разделен на обыкновенные и привилегированные акции, номиналом в 1 рубль. Крупнейшими акционерами группы являются АО «Ладья-Финанс» и «BackSTARS Holdings Limited» (доля каждой компании— 19,8% уставного капитала).
Все ценные бумаги ПАО выпущены в бездокументарной форме. Они обращаются на Московской фондовой бирже под тикерами «SELG» и «SELGP» (включены в листинг 2 уровня).
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы48 998 207 тыс. руб
- Оборотные активы34 464 789 тыс. руб
Пассивы
- Капитал и резервы30 360 133 тыс. руб
- Долгосрочные обязательства35 435 712 тыс. руб
- Краткосрочные обязательства17 667 151 тыс. руб
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Выручка2020 г.
Добыча золота по месторождениям2021 г.
Цена реализации2018 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛИГДАР"
- Сокращенное наименованиеПАО "СЕЛИГДАР"
- РуководительТАТАРИНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльГорнодобывающая промышленность
- Вид деятельностиСтроительство жилых и нежилых зданий
- ОГРН1071402000438
- ИНН1402047184
- Юридический адрес:678900, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, У. АЛДАНСКИЙ, Г. АЛДАН, УЛ.
- Телефон+74114547075
- E-mailseligdar@seligdar.ru
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