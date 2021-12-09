Холдинг «Селигдар» объединяет 12 компаний, занимающихся добычей золото и олова. Предприятия специализируются на разработке месторождений полезных ископаемых с низкими и средними запасами. Золото добывают открытым способом, имеются законсервированные объекты, расположенные под землей. На золотоизвлекательной фабрике группы происходит обработка руды с применением гравитационных технологий. Регион работы предприятий группы — Якутия, Бурятия, Алтай, Оренбург и Хабаровск.

Артель старателей «Селигдар» была открыта в 1975 году. В те времена добывали 144 кг золота за сезон. К 2005 году компания полностью отказалась от разработки россыпей. С 2015 года она активно инвестирует в ЗИФ «Рябиновый». В 2017 году на месторождении «Рябиновое» (Якутия) была возведена золотоизвлекательная фабрика, рассчитанная на переработку 1 млн тонн руды в год.

Сфера деятельности

Ключевые направления работы компании:

геологоразведка;

добыча золота и олова;

переработка руды;

производство оловянного и медного концентратов.

Стратегические цели компании сводятся к поддержке ресурсной базы, увеличению добычи золота до 10 тонн в год и снижению себестоимости.

На сегодняшний день ПАО «Селигдар» входит в ТОП-10 золотодобывающих компаний страны.

Акции компании

Акционерный капитал холдинга «Селигдар» составляет 992 млн рублей. Он разделен на обыкновенные и привилегированные акции, номиналом в 1 рубль. Крупнейшими акционерами группы являются АО «Ладья-Финанс» и «BackSTARS Holdings Limited» (доля каждой компании— 19,8% уставного капитала).

Все ценные бумаги ПАО выпущены в бездокументарной форме. Они обращаются на Московской фондовой бирже под тикерами «SELG» и «SELGP» (включены в листинг 2 уровня).