Публичное акционерное общество «Сибирский гостинец» является относительно молодой, но динамично развивающейся компанией. Предприятие было зарегистрировано в 2015 году. Штаб-квартира расположена в ХМАО (г. Сургут). Компания является публичной, ее акции торгуются на Московской бирже под тикером «SIBG».

Ключевые направления деятельности

ПАО «Сибирский гостинец» специализируется на выпуске линейки продукции из лесных ягод и грибов, подготовленных к длительному хранению методом сублимированной сушки (полное удаление влаги с помощью вакуума и холодных температур). Основу производства составляет новейший комплекс, который расположен в особой экономической зоне «Моглино» (Псковская область). Сырье для выпуска продуктовой линейки собирается в сибирской тайге. Высушенные ягоды находят применение в кондитерской отрасли, а также при изготовлении детского питания. Грибы и лесные орехи пользуются спросом у широкого круга потребителей и поступают в свободную розничную продажу.

С 2015 года ПАО «Сибирский гостинец» планомерно реализует стратегию развития, в рамках которой предусмотрено создание собственной наукоемкой производственной линии, соответствующий мировым стандартам качества,а также укрепление позиций на отечественном рынке, вывод своей продукции на международную арену.

Статус публичного общества накладывает на компанию определенного рода обязательства. Чтобы обеспечить своим инвесторам максимальную прибыль и повысить капитализацию предприятия, ПАО «Сибирский гостинец» оптимизирует внедренную бизнес-модель, занимается диверсификацией этапов выпуска продукции. Вместе с тем, сотрудники предприятия стремятся расширить линейку предлагаемых товаров и установить прочные взаимовыгодные отношения с большим пулом клиентов и партнеров.