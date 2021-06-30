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ПАО "АЙС СТИМ РУС"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:100000000 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+1.16%0.0875 ₽
  • За неделю, max:0.0945 ₽
  • За неделю, min:0.083 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
Капитализация9 млн. руб.

Нет данных

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Общая информация

Публичное акционерное общество «Сибирский гостинец» является относительно молодой, но динамично развивающейся компанией. Предприятие было зарегистрировано в 2015 году. Штаб-квартира расположена в ХМАО (г. Сургут). Компания является публичной, ее акции торгуются на Московской бирже под тикером «SIBG». 

Ключевые направления деятельности

ПАО «Сибирский гостинец» специализируется на выпуске линейки продукции из лесных ягод и грибов, подготовленных к длительному хранению методом сублимированной сушки (полное удаление влаги с помощью вакуума и холодных температур). Основу производства составляет новейший комплекс, который расположен в особой экономической зоне «Моглино» (Псковская область). Сырье для выпуска продуктовой линейки собирается в сибирской тайге. Высушенные ягоды находят применение в кондитерской отрасли, а также при изготовлении детского питания. Грибы и лесные орехи пользуются спросом у широкого круга потребителей и поступают в свободную розничную продажу. 

С 2015 года ПАО «Сибирский гостинец» планомерно реализует стратегию развития, в рамках которой предусмотрено создание собственной наукоемкой производственной линии, соответствующий мировым стандартам качества,а также укрепление позиций на отечественном рынке, вывод своей продукции на международную арену. 

Статус публичного общества накладывает на компанию определенного рода обязательства. Чтобы обеспечить своим инвесторам максимальную прибыль и повысить капитализацию предприятия, ПАО «Сибирский гостинец» оптимизирует внедренную бизнес-модель, занимается диверсификацией этапов выпуска продукции. Вместе с тем, сотрудники предприятия стремятся расширить линейку предлагаемых товаров и установить прочные взаимовыгодные отношения с большим пулом клиентов и партнеров.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
450 294тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы371 600 тыс. руб.
  • Оборотные активы78 694 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы266 796 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства3 224 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства180 274 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
52.71Долг/EBITDA
71.36EV/EBITDA
7.99EV/S
0.19P/BV
-3.61P/E
-0.49P/NCAV
-0.4P/NNWC
2.09P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
12.18Долг/EBITDA
18.14EV/EBITDA
-114.38EV/OCF
3.45EV/S
1.07P/BV
0.95P/E
-14.67P/FCF
2.1P/NCAV
-2.71P/NNWC
1.67P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0Коэффицент абсолютной ликвидности
0.59Коэффициент автономии
-57.82Рентабельность общая, %
-0.39Коэффициент маневренности собственного капитала
0.09Оборачиваемость собственного капитала
-1.33Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.58Оборачиваемость оборотных активов
0.44Коэффицент текущей ликвидности
0.01Коэффициент привлечения заемного капитала
-17.97Коэффицент покрытия процентов
1.59Оборачиваемость запасов
-4.78Коэффициент обеспеченности запасов
0.6Коэффициент покрытия инвестиций
0.79Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.83Индекс постоянного актива
-57.82Маржа прибыли, %
0.17Коэффициент мобильности имущества
0.32Коэффицент срочной ликвидности
0.95Оборачиваемость дебиторской задолженности
-33.67Рентабельность оборотных активов, %
-3.92Рентабельность внеоборотных активов, %
-4.97Рентабельность производственных фондов, %
-3.51Рентабельность задействованного капитала, %
-5.25Рентабельность собственного капитала, %
-45.92Рентабельность продаж, %
0.02Коэффициент краткосрочной задолженности
0Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 15.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙС СТИМ РУС"
  • Сокращенное наименованиеПАО "АЙС СТИМ РУС"
  • РуководительХОДАС ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльПищевая промышленность
  • Вид деятельностиПрочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
Юридическая информация
  • ОГРН1158602000479
  • ИНН8602253571
  • Юридический адрес:180502, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПСКОВСКИЙ, Д МОГЛИНО, ЗОНА ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ППТ МОГЛИНО, Д. 2, ОФИС 1
Контактная информация
  • Телефон+78002506176
  • E-mailinfo@siberiangostinec.ru
  • Сайтссылка