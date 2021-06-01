ПАО "СН-МНГ"
- Кол-во АОИ:99474705 шт.
- Номинал:25 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-3.44%365 ₽
- За неделю, max:380 ₽
- За неделю, min:365 ₽
Нет данных
- ОАО «НГК „Славнефть“»56.42%
- ТОС Инвестментс Корпорэйшн Лимитед19.39%
- ООО «ГПН-Инвест»19.18%
- Прочие5%
Общая информация
ПАО «СН-МНГ» занимается разработкой месторождений нефти на территории Ханты-Мансийского АО — Югры и добычей полезных ископаемых. В распоряжении компании находится 28 лицензированных участков. «Славнефть-Мегионнефтегаз» активно внедряет инновации в процесс разработки месторождений, за что удостоена правительственной премии.
Экскурс в историю
Свое существование предприятие начало в 1964 году с появления нефтепромышленного управления «Мегионнефть» в регионе Среднего Приобья. За период функционирования компании были открыты новые месторождения углеводородов, созданы поселки и целые города с производственной и социальной инфраструктурой. Из земли изъято свыше 800 млн тонн полезного ископаемого.
За последние несколько лет в эксплуатацию введены 4 новых месторождения. Летом 2018 года при содействии ПАО «Газпром нефть» компания освоила еще 1 лицензированный участок.
Сфера деятельности
Компания занимается:
геологоразведочными работами;
добычей углеводородов (сырой нефти);
приобретением новых лицензированных участков;
формированием производственных кластеров;
переработкой нефти и газа;
сбытом углеводородов и продуктов нефтепереработки.
Объем эксплуатационных скважин (собственных и по договору) — 4358.
Дочерними компаниями предприятия выступают ООО «МЭН» (передача электроэнергии) и ООО «МУБР», занимающееся строительством скважин.
Акции компании
Уставной капитал компании достигает отметки в 3,313 млрд рублей. Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций — 25 рублей. Нефтедобывающая компания также занимается дополнительным размещением бездокументарных акций.
Акции ПАО «СН-МНГ» включены в 3 уровень листинга ценных бумаг Московской биржи. Акции торгуются с пометкой «MFGS» и «MFGSP».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2020
Активы
- Внеоборотные активы212 763 000 тыс. руб.
- Оборотные активы49 762 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы163 678 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства68 323 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
Нет данных
Финансовые коэффициенты
Нет данных
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВНЕФТЬ- МЕГИОННЕФТЕГАЗ"
- Сокращенное наименованиеПАО "СН-МНГ"
- РуководительЧЕРЕВКО МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтегазовая отрасль
- Вид деятельностиДобыча нефти
- ОГРН1028601354088
- ИНН8605003932
- Юридический адрес:628680, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. МЕГИОН, УЛ. А.М.КУЗЬМИНА, Д.51
- Телефон+73464349297
- E-mailokk-mng@gazprom-neft.ru
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