ПАО «СН-МНГ» занимается разработкой месторождений нефти на территории Ханты-Мансийского АО — Югры и добычей полезных ископаемых. В распоряжении компании находится 28 лицензированных участков. «Славнефть-Мегионнефтегаз» активно внедряет инновации в процесс разработки месторождений, за что удостоена правительственной премии.

Экскурс в историю

Свое существование предприятие начало в 1964 году с появления нефтепромышленного управления «Мегионнефть» в регионе Среднего Приобья. За период функционирования компании были открыты новые месторождения углеводородов, созданы поселки и целые города с производственной и социальной инфраструктурой. Из земли изъято свыше 800 млн тонн полезного ископаемого.

За последние несколько лет в эксплуатацию введены 4 новых месторождения. Летом 2018 года при содействии ПАО «Газпром нефть» компания освоила еще 1 лицензированный участок.

Сфера деятельности

Компания занимается:

геологоразведочными работами;

добычей углеводородов (сырой нефти);

приобретением новых лицензированных участков;

формированием производственных кластеров;

переработкой нефти и газа;

сбытом углеводородов и продуктов нефтепереработки.

Объем эксплуатационных скважин (собственных и по договору) — 4358.

Дочерними компаниями предприятия выступают ООО «МЭН» (передача электроэнергии) и ООО «МУБР», занимающееся строительством скважин.

Акции компании

Уставной капитал компании достигает отметки в 3,313 млрд рублей. Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций — 25 рублей. Нефтедобывающая компания также занимается дополнительным размещением бездокументарных акций.

Акции ПАО «СН-МНГ» включены в 3 уровень листинга ценных бумаг Московской биржи. Акции торгуются с пометкой «MFGS» и «MFGSP».