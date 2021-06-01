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ПАО "СН-МНГ"

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  • Кол-во АОИ:99474705 шт.
  • Номинал:25 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.44%365 ₽
  • За неделю, max:380 ₽
  • За неделю, min:365 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация46 093 млн. руб.
  • ОАО «НГК „Славнефть“»56.42%
  • ТОС Инвестментс Корпорэйшн Лимитед19.39%
  • ООО «ГПН-Инвест»19.18%
  • Прочие5%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «СН-МНГ» занимается разработкой месторождений нефти на территории Ханты-Мансийского АО — Югры и добычей полезных ископаемых. В распоряжении компании находится 28 лицензированных участков. «Славнефть-Мегионнефтегаз» активно внедряет инновации в процесс разработки месторождений, за что удостоена правительственной премии.

Экскурс в историю

Свое существование предприятие начало в 1964 году с появления нефтепромышленного управления «Мегионнефть» в регионе Среднего Приобья. За период функционирования компании были открыты новые месторождения углеводородов, созданы поселки и целые города с производственной и социальной инфраструктурой. Из земли изъято свыше 800 млн тонн полезного ископаемого.

За последние несколько лет в эксплуатацию введены 4 новых месторождения. Летом 2018 года при содействии ПАО «Газпром нефть» компания освоила еще 1 лицензированный участок.

Сфера деятельности

Компания занимается:

  •  геологоразведочными работами;

  •  добычей углеводородов (сырой нефти);

  •  приобретением новых лицензированных участков;

  •  формированием производственных кластеров;

  •  переработкой нефти и газа;

  •  сбытом углеводородов и продуктов нефтепереработки.

Объем эксплуатационных скважин (собственных и по договору) — 4358.

Дочерними компаниями предприятия выступают ООО «МЭН» (передача электроэнергии) и ООО «МУБР», занимающееся строительством скважин.

Акции компании

Уставной капитал компании достигает отметки в 3,313 млрд рублей. Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций — 25 рублей. Нефтедобывающая компания также занимается дополнительным размещением бездокументарных акций.

Акции ПАО «СН-МНГ» включены в 3 уровень листинга ценных бумаг Московской биржи. Акции торгуются с пометкой «MFGS» и «MFGSP».

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

31.12.2020
Стандарт отчетности:
262 525 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы212 763 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы49 762 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы163 678 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства68 323 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

Нет данных

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

Нет данных

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 06.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВНЕФТЬ- МЕГИОННЕФТЕГАЗ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "СН-МНГ"
  • РуководительЧЕРЕВКО МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтегазовая отрасль
  • Вид деятельностиДобыча нефти
Юридическая информация
  • ОГРН1028601354088
  • ИНН8605003932
  • Юридический адрес:628680, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. МЕГИОН, УЛ. А.М.КУЗЬМИНА, Д.51
Контактная информация
  • Телефон+73464349297
  • E-mailokk-mng@gazprom-neft.ru
  • Сайтссылка