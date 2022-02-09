Softline Holding PLC («Софтлайн Холдинг ПиЭлСи») ― крупный ритейлер ПО с более чем 25-летней историей. Он был основан в 1993 году и вначале специализировался на лицензировании научного программного обеспечения. У истоков группы компаний Softline стоял Игорь Боровиков, кандидат математических наук и выпускник МГУ. Уже спустя 5 лет компания заняла лидирующие позиции на российском рынке, расширив портфель поставщиков ПО. В него начали входить и такие знаковые международные вендоры как IBM, Microsoft, Symantec, Borland. В 1998 году был подписан договор о партнерском сотрудничестве с Microsoft LSP.

К 2000 году портфель поставщиков Softline насчитывал более 500 компаний, а в 2001 году был открыт первый офис за пределами России, в Минске (Республика Беларусь). В следующие годы своего развития группа компаний Softline Holding PLC усиливала свое присутствие зарубежом, запуская работу представительств в Бразилии, Перу, Мьянме и других странах. С 2020 года штаб-квартира предприятия расположена в Лондоне. В это же время Великобритания разместила 2 предложения публичных облигаций. Акции Softline торгуются и на Московской бирже. Они были размещены 1 ноября 2021 года с тикером «SFTL».

Ключевые виды деятельности

Целью группы компания является помощь в проведении цифровой трансформации бизнеса в разных странах. Softline стремится повысить качество жизни и эффективность профессиональной деятельности в различных областях, применяя для этого современные высокотехнологичные решения.

В 2020 году группа компаний Softline Holding PLC стала ведущим поставщиком IT-продуктов, а ее оборот составил 1,8 млрд долларов. Предприятие оказывает широкий спектр услуг, в число которых входит:

проведение цифровой трансформации бизнеса;

внедрение систем кибербезопасности;

интеграция интернет-решений и облачных решений;

поставка продуктов, оснащенных искусственным интеллектом;

продажа программного обеспечения;

разработка гибридной инфраструктуры и ее внедрение;

интеграция CRM, SAP, электронного документооборота и прочих бизнес-решений.

В штате группы компаний работает более 6 тыс. сотрудников. Представительства есть в свыше чем 100 городах и 50 странах. Более 150 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса уже встали на цифровые рельсы с помощью Softline Holding PLC.