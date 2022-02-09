СОФТЛАЙН ХОЛДИНГ ПиЭлСи
Нет данных
- Кол-во АОИ:178203334 шт.
- Номинал:-
- Листинг:-
- Текущая цена:-4.04%429.9 ₽
- За неделю, max:465.5 ₽
- За неделю, min:420 ₽
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- Softline Group Inc.53.3%
- Da Vinci Funds7.1%
- Broadreach Limited11.1%
- SMALLCAP World Fund, Inc.5.8%
- Прочие22.7%
Общая информация
Softline Holding PLC («Софтлайн Холдинг ПиЭлСи») ― крупный ритейлер ПО с более чем 25-летней историей. Он был основан в 1993 году и вначале специализировался на лицензировании научного программного обеспечения. У истоков группы компаний Softline стоял Игорь Боровиков, кандидат математических наук и выпускник МГУ. Уже спустя 5 лет компания заняла лидирующие позиции на российском рынке, расширив портфель поставщиков ПО. В него начали входить и такие знаковые международные вендоры как IBM, Microsoft, Symantec, Borland. В 1998 году был подписан договор о партнерском сотрудничестве с Microsoft LSP.
К 2000 году портфель поставщиков Softline насчитывал более 500 компаний, а в 2001 году был открыт первый офис за пределами России, в Минске (Республика Беларусь). В следующие годы своего развития группа компаний Softline Holding PLC усиливала свое присутствие зарубежом, запуская работу представительств в Бразилии, Перу, Мьянме и других странах. С 2020 года штаб-квартира предприятия расположена в Лондоне. В это же время Великобритания разместила 2 предложения публичных облигаций. Акции Softline торгуются и на Московской бирже. Они были размещены 1 ноября 2021 года с тикером «SFTL».
Ключевые виды деятельности
Целью группы компания является помощь в проведении цифровой трансформации бизнеса в разных странах. Softline стремится повысить качество жизни и эффективность профессиональной деятельности в различных областях, применяя для этого современные высокотехнологичные решения.
В 2020 году группа компаний Softline Holding PLC стала ведущим поставщиком IT-продуктов, а ее оборот составил 1,8 млрд долларов. Предприятие оказывает широкий спектр услуг, в число которых входит:
проведение цифровой трансформации бизнеса;
внедрение систем кибербезопасности;
интеграция интернет-решений и облачных решений;
поставка продуктов, оснащенных искусственным интеллектом;
продажа программного обеспечения;
разработка гибридной инфраструктуры и ее внедрение;
интеграция CRM, SAP, электронного документооборота и прочих бизнес-решений.
В штате группы компаний работает более 6 тыс. сотрудников. Представительства есть в свыше чем 100 городах и 50 странах. Более 150 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса уже встали на цифровые рельсы с помощью Softline Holding PLC.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы205 714 тыс. долл. США
- Оборотные активы509 781 тыс. долл. США
Пассивы
- Капитал и резервы56 727 тыс. долл. США
- Долгосрочные обязательства114 706 тыс. долл. США
- Краткосрочные обязательства544 062 тыс. долл. США
Мультипликаторы
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Финансовые коэффициенты
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Показатели деятельности
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Выписка из ЕГРЮЛ
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Внутренние документы
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Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльТорговля и ритейл
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+74952320023
- E-mailnikolay.sudarikov@softline.com
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