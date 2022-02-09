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СОФТЛАЙН ХОЛДИНГ ПиЭлСи

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:178203334 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:-
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-4.04%429.9 ₽
  • За неделю, max:465.5 ₽
  • За неделю, min:420 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация76 610 млн. руб.
  • Softline Group Inc.53.3%
  • Da Vinci Funds7.1%
  • Broadreach Limited11.1%
  • SMALLCAP World Fund, Inc.5.8%
  • Прочие22.7%
Источник: проспект ценных бумаг.подробнее

Общая информация

Softline Holding PLC («Софтлайн Холдинг ПиЭлСи») ― крупный ритейлер ПО с более чем 25-летней историей. Он был основан в 1993 году и вначале специализировался на лицензировании научного программного обеспечения. У истоков группы компаний Softline стоял Игорь Боровиков, кандидат математических наук и выпускник МГУ. Уже спустя 5 лет компания заняла лидирующие позиции на российском рынке, расширив портфель поставщиков ПО. В него начали входить и такие знаковые международные вендоры как IBM, Microsoft, Symantec, Borland. В 1998 году был подписан договор о партнерском сотрудничестве с Microsoft LSP. 

К 2000 году портфель поставщиков Softline насчитывал более 500 компаний, а в 2001 году был открыт первый офис за пределами России, в Минске (Республика Беларусь). В следующие годы своего развития группа компаний Softline Holding PLC усиливала свое присутствие зарубежом, запуская работу представительств в Бразилии, Перу, Мьянме и других странах. С 2020 года штаб-квартира предприятия расположена в Лондоне. В это же время Великобритания разместила 2 предложения публичных облигаций. Акции Softline торгуются и на Московской бирже. Они были размещены 1 ноября 2021 года с тикером «SFTL».

Ключевые виды деятельности

Целью группы компания является помощь в проведении цифровой трансформации бизнеса в разных странах. Softline стремится повысить качество жизни и эффективность профессиональной деятельности в различных областях, применяя для этого современные высокотехнологичные решения. 

В 2020 году группа компаний Softline Holding PLC стала ведущим поставщиком IT-продуктов, а ее оборот составил 1,8 млрд долларов. Предприятие оказывает широкий спектр услуг, в число которых входит:

  • проведение цифровой трансформации бизнеса;

  • внедрение систем кибербезопасности;

  • интеграция интернет-решений и облачных решений;

  • поставка продуктов, оснащенных искусственным интеллектом;

  • продажа программного обеспечения;

  • разработка гибридной инфраструктуры и ее внедрение;

  • интеграция CRM, SAP, электронного документооборота и прочих бизнес-решений. 

В штате группы компаний работает более 6 тыс. сотрудников. Представительства есть в свыше чем 100 городах и 50 странах. Более 150 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса уже встали на цифровые рельсы с помощью Softline Holding PLC.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
715 495тыс. долл. США

Активы

  • Внеоборотные активы205 714 тыс. долл. США
  • Оборотные активы509 781 тыс. долл. США

Пассивы

  • Капитал и резервы56 727 тыс. долл. США
  • Долгосрочные обязательства114 706 тыс. долл. США
  • Краткосрочные обязательства544 062 тыс. долл. США
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

Нет данных

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

Нет данных

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Нет данных

все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТорговля и ритейл
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+74952320023
  • E-mailnikolay.sudarikov@softline.com
  • Сайтссылка