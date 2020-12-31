ПАО «Светофор Групп»
Нет данных
- Кол-во АОИ:22333500 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:-
- Текущая цена:+1.38%77.05 ₽
- За неделю, max:79.6 ₽
- За неделю, min:75.75 ₽
Нет данных
- Артем Викторович Догаев91%
- Прочие9%
Общая информация
История развития «Светофор Групп» началась в 1989 году с создания первого в Советском Союзе кооператива по подготовке водителей категории B. У истоков компании стоял Догаев Виктор Васильевич. Позже, в 2010 году, управление перешло к его сыну Догаеву Артему Викторовичу.
Центральный офис компании расположен в Санкт-Петербурге, но филиалы представлены по всей стране. За годы своего существования ГК «Светофор» выросла в 10 раз. В настоящее время предприятие является резидентом Фонда Сколково и участником Агентства Инноваций Правительства города Москвы. Разработки компании были представлены на различных выставках, проходивших в столице РФ, в Дубае, Сингапуре, а продукция в сфере дистанционного обучения вошла в список инновационных технологий, рекомендованных московским Агентством Инноваций. ГК «Светофор» обладает сертификатом, подтверждающим соответствие международным стандартам менеджмента ISO.
Акции группы компаний торгуются с 2019 года. IPO было реализовано в рамках очередного 5-летнего плана стратегического развития предприятия. В настоящий момент ПАО «Светофор Групп» входит в сектор роста ММВБ, а рейтинговым агентством Expert присвоен статус стабильного развития ruBB. Тикер акций — «SVET».
Ключевые направления деятельности
ГК «Светофор» ― это высокотехнологичная IT компания, которая специализируется на разработке сервисов, помогающих в обучении водителей любой категории. В разрабатываемых решениях используются новейшие технологии:
анализ персональных поведенческих характеристик обучающихся;
обработка данных с помощью искусственного интеллекта;
обучение с помощью ИИ.
ГК «Светофор» в большей степени специализируется на дистанционном образовании. Именно в онлайне предприятие получает порядка 66% своей выручки. К платформе дистанционного обучения подключено более 300 центров, а список учеников ежегодно превышает 20 тыс. человек.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2020
Активы
- Внеоборотные активы71 328 в тыс. руб
- Оборотные активы211 844 в тыс. руб
Пассивы
- Капитал и резервы253 859 в тыс. руб
- Долгосрочные обязательства219 242 в тыс. руб
- Краткосрочные обязательства9 718 в тыс. руб
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Внутренние документы
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+78126400809
- E-mailinfo@svetofor.su
- Сайтссылка