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ПАО «Светофор Групп»

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Нет данных

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  • Кол-во АОИ:22333500 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:-
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+1.38%77.05 ₽
  • За неделю, max:79.6 ₽
  • За неделю, min:75.75 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация1 721 млн. руб.
  • Артем Викторович Догаев91%
  • Прочие9%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за II квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

История развития «Светофор Групп» началась в 1989 году с создания первого в Советском Союзе кооператива по подготовке водителей категории B. У истоков компании стоял Догаев Виктор Васильевич. Позже, в 2010 году, управление перешло к его сыну Догаеву Артему Викторовичу. 

Центральный офис компании расположен в Санкт-Петербурге, но филиалы представлены по всей стране. За годы своего существования ГК «Светофор» выросла в 10 раз. В настоящее время предприятие является резидентом Фонда Сколково и участником Агентства Инноваций Правительства города Москвы. Разработки компании были представлены на различных выставках, проходивших в столице РФ, в Дубае, Сингапуре, а продукция в сфере дистанционного обучения вошла в список инновационных технологий, рекомендованных московским Агентством Инноваций. ГК «Светофор» обладает сертификатом, подтверждающим соответствие международным стандартам менеджмента ISO. 

Акции группы компаний торгуются с 2019 года. IPO было реализовано в рамках очередного 5-летнего плана стратегического развития предприятия. В настоящий момент ПАО «Светофор Групп» входит в сектор роста ММВБ, а рейтинговым агентством Expert присвоен статус стабильного развития ruBB. Тикер акций — «SVET».

Ключевые направления деятельности

ГК «Светофор» ― это высокотехнологичная IT компания, которая специализируется на разработке сервисов, помогающих в обучении водителей любой категории. В разрабатываемых решениях используются новейшие технологии:

  • анализ персональных поведенческих характеристик обучающихся;

  • обработка данных с помощью искусственного интеллекта;

  • обучение с помощью ИИ. 

ГК «Светофор» в большей степени специализируется на дистанционном образовании. Именно в онлайне предприятие получает порядка 66% своей выручки. К платформе дистанционного обучения подключено более 300 центров, а список учеников ежегодно превышает 20 тыс. человек.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

31.12.2020
Стандарт отчетности:
283 172в тыс. руб

Активы

  • Внеоборотные активы71 328 в тыс. руб
  • Оборотные активы211 844 в тыс. руб

Пассивы

  • Капитал и резервы253 859 в тыс. руб
  • Долгосрочные обязательства219 242 в тыс. руб
  • Краткосрочные обязательства9 718 в тыс. руб
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2020
0.32Долг/EBITDA
9.07EV/EBITDA
18.51EV/OCF
5.09EV/S
6.16P/BV
23.77P/E
-49.77P/FCF
-91.34P/NCAV
-44.03P/NNWC
4.91P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
14.48Коэффицент абсолютной ликвидности
0.53Коэффициент автономии
20.64Рентабельность общая, %
-0.07Коэффициент маневренности собственного капитала
1.26Оборачиваемость собственного капитала
-0.08Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.5Оборачиваемость оборотных активов
0.83Коэффицент текущей ликвидности
0.46Коэффициент привлечения заемного капитала
4.2Коэффицент покрытия процентов
132.64Оборачиваемость запасов
-7.13Коэффициент обеспеченности запасов
0.98Коэффициент покрытия инвестиций
70.89Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.56Индекс постоянного актива
20.64Маржа прибыли, %
0.44Коэффициент мобильности имущества
21.55Коэффицент срочной ликвидности
4.63Оборачиваемость дебиторской задолженности
31.04Рентабельность оборотных активов, %
24.27Рентабельность внеоборотных активов, %
24.05Рентабельность производственных фондов, %
52.58Рентабельность задействованного капитала, %
25.9Рентабельность собственного капитала, %
27.08Рентабельность продаж, %
0.04Коэффициент краткосрочной задолженности
0.66Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Нет данных

все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+78126400809
  • E-mailinfo@svetofor.su
  • Сайтссылка