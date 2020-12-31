История развития «Светофор Групп» началась в 1989 году с создания первого в Советском Союзе кооператива по подготовке водителей категории B. У истоков компании стоял Догаев Виктор Васильевич. Позже, в 2010 году, управление перешло к его сыну Догаеву Артему Викторовичу.

Центральный офис компании расположен в Санкт-Петербурге, но филиалы представлены по всей стране. За годы своего существования ГК «Светофор» выросла в 10 раз. В настоящее время предприятие является резидентом Фонда Сколково и участником Агентства Инноваций Правительства города Москвы. Разработки компании были представлены на различных выставках, проходивших в столице РФ, в Дубае, Сингапуре, а продукция в сфере дистанционного обучения вошла в список инновационных технологий, рекомендованных московским Агентством Инноваций. ГК «Светофор» обладает сертификатом, подтверждающим соответствие международным стандартам менеджмента ISO.

Акции группы компаний торгуются с 2019 года. IPO было реализовано в рамках очередного 5-летнего плана стратегического развития предприятия. В настоящий момент ПАО «Светофор Групп» входит в сектор роста ММВБ, а рейтинговым агентством Expert присвоен статус стабильного развития ruBB. Тикер акций — «SVET».

Ключевые направления деятельности

ГК «Светофор» ― это высокотехнологичная IT компания, которая специализируется на разработке сервисов, помогающих в обучении водителей любой категории. В разрабатываемых решениях используются новейшие технологии:

анализ персональных поведенческих характеристик обучающихся;

обработка данных с помощью искусственного интеллекта;

обучение с помощью ИИ.

ГК «Светофор» в большей степени специализируется на дистанционном образовании. Именно в онлайне предприятие получает порядка 66% своей выручки. К платформе дистанционного обучения подключено более 300 центров, а список учеников ежегодно превышает 20 тыс. человек.