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ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:39860000 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:1.036 ₽
  • За неделю, max:-
  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
Капитализация41 млн. руб.

Нет данных

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Общая информация

ПАО «Тучковский КСМ» — старейшее горнодобывающее предприятие Московской области (Рузский район). В состав ПАО входят песчано-гравийный карьер, а также дробильно-сортировальная фабрика. Предприятие располагает многочисленными инфраструктурными объектами — ремонтно-строительной мастерской, автотранспортным и электромеханическим цехами.

Начало деятельности компании приходится на 1913 год, когда была открыта небольшая каменоломня в поселке Тучково. В 1954 на базе функционирования карьера создан комбинат строительных материалов, который в 1994 году получает статус АО. В 2015 году совершено переименование комбината в ПАО «ТКСМ».

Сфера деятельности

Сфера деятельности ТКСМ сводится к:

  • добыче песчано-гравийной смеси;

  • производству бетона и раствора;

  • поставкам строительного песка и щебня;

  • услугам по хранению грузов;

  • продаже дробильно-сортировочного оборудования и горнодобывающей техники.

Благодаря работе плавучей установки с гидроэлеватором стала возможной добыча запасов, залегающих на уровне подземных вод (приблизительно 50 метров вглубь недр земли).

В непосредственной близости от поселка Тучково на расстоянии 3 км находится трасса федерального назначения «М1». Поэтому доставка песка и гравия может совершаться в различные регионы РФ.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «ТКСМ» в размере 99,650 тыс. рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,0025 рубля. Крупнейшими акционерами стройпредприятия являются Гелиос Финанс (30% УК) и Европейская юридическая служба (26% УК).

В свободном обращении пребывает 17% акций. Ценные бумаги торгуются на Московской бирже под тикером «TUCH».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

31.12.2020
Стандарт отчетности:
157 142тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы135 183 тыс. руб.
  • Оборотные активы21 959 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы81 112 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства7 472 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства68 558 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2020
0.6Долг/EBITDA
110.16EV/EBITDA
-31.99EV/OCF
0.99EV/S
2.04P/BV
-29.29P/E
-18.22P/FCF
-4.19P/NCAV
-2.92P/NNWC
1P/S

Среднеотраслевой

30.06.2020
0.6Долг/EBITDA
110.16EV/EBITDA
-31.99EV/OCF
0.99EV/S
2.04P/BV
-29.29P/E
-18.22P/FCF
-4.19P/NCAV
-2.92P/NNWC
1P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2020
0.01Коэффицент абсолютной ликвидности
0.54Коэффициент автономии
-3.1Рентабельность общая, %
-0.49Коэффициент маневренности собственного капитала
1.01Оборачиваемость собственного капитала
-1.31Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.71Оборачиваемость оборотных активов
0.5Коэффицент текущей ликвидности
0.1Коэффициент привлечения заемного капитала
-1.81Коэффицент покрытия процентов
6.9Оборачиваемость запасов
-3.19Коэффициент обеспеченности запасов
0.6Коэффициент покрытия инвестиций
7.73Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.8Индекс постоянного актива
-3.4Маржа прибыли, %
0.2Коэффициент мобильности имущества
0.15Коэффицент срочной ликвидности
9.67Оборачиваемость дебиторской задолженности
-18.45Рентабельность оборотных активов, %
-4.75Рентабельность внеоборотных активов, %
-4.31Рентабельность производственных фондов, %
-3.78Рентабельность задействованного капитала, %
-6.84Рентабельность собственного капитала, %
-2Рентабельность продаж, %
0.87Коэффициент краткосрочной задолженности
0.01Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 18.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЧКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
  • РуководительБОЛДЫРЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, Конкурсный управляющий
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльПроизводство строительных материалов
  • Вид деятельностиРаспиловка и строгание древесины
Юридическая информация
  • ОГРН1025007586768
  • ИНН5075002220
  • Юридический адрес:143130, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РУЗА, РП ТУЧКОВО, УЛ. КИРОВА, Д. 2
Контактная информация
  • Телефон+74957806422
  • E-mailinfo@t-ksm.ru
  • Сайтссылка