ПАО «Тучковский КСМ» — старейшее горнодобывающее предприятие Московской области (Рузский район). В состав ПАО входят песчано-гравийный карьер, а также дробильно-сортировальная фабрика. Предприятие располагает многочисленными инфраструктурными объектами — ремонтно-строительной мастерской, автотранспортным и электромеханическим цехами.

Начало деятельности компании приходится на 1913 год, когда была открыта небольшая каменоломня в поселке Тучково. В 1954 на базе функционирования карьера создан комбинат строительных материалов, который в 1994 году получает статус АО. В 2015 году совершено переименование комбината в ПАО «ТКСМ».

Сфера деятельности

Сфера деятельности ТКСМ сводится к:

добыче песчано-гравийной смеси;

производству бетона и раствора;

поставкам строительного песка и щебня;

услугам по хранению грузов;

продаже дробильно-сортировочного оборудования и горнодобывающей техники.

Благодаря работе плавучей установки с гидроэлеватором стала возможной добыча запасов, залегающих на уровне подземных вод (приблизительно 50 метров вглубь недр земли).

В непосредственной близости от поселка Тучково на расстоянии 3 км находится трасса федерального назначения «М1». Поэтому доставка песка и гравия может совершаться в различные регионы РФ.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «ТКСМ» в размере 99,650 тыс. рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,0025 рубля. Крупнейшими акционерами стройпредприятия являются Гелиос Финанс (30% УК) и Европейская юридическая служба (26% УК).

В свободном обращении пребывает 17% акций. Ценные бумаги торгуются на Московской бирже под тикером «TUCH».