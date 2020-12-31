ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:39860000 шт.
- Номинал:-
- Листинг:3й эшелон
Нет данных
- Текущая цена:1.036 ₽
- За неделю, max:-
- За неделю, min:-
Нет данных
Нет данных
Общая информация
ПАО «Тучковский КСМ» — старейшее горнодобывающее предприятие Московской области (Рузский район). В состав ПАО входят песчано-гравийный карьер, а также дробильно-сортировальная фабрика. Предприятие располагает многочисленными инфраструктурными объектами — ремонтно-строительной мастерской, автотранспортным и электромеханическим цехами.
Начало деятельности компании приходится на 1913 год, когда была открыта небольшая каменоломня в поселке Тучково. В 1954 на базе функционирования карьера создан комбинат строительных материалов, который в 1994 году получает статус АО. В 2015 году совершено переименование комбината в ПАО «ТКСМ».
Сфера деятельности
Сфера деятельности ТКСМ сводится к:
добыче песчано-гравийной смеси;
производству бетона и раствора;
поставкам строительного песка и щебня;
услугам по хранению грузов;
продаже дробильно-сортировочного оборудования и горнодобывающей техники.
Благодаря работе плавучей установки с гидроэлеватором стала возможной добыча запасов, залегающих на уровне подземных вод (приблизительно 50 метров вглубь недр земли).
В непосредственной близости от поселка Тучково на расстоянии 3 км находится трасса федерального назначения «М1». Поэтому доставка песка и гравия может совершаться в различные регионы РФ.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «ТКСМ» в размере 99,650 тыс. рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,0025 рубля. Крупнейшими акционерами стройпредприятия являются Гелиос Финанс (30% УК) и Европейская юридическая служба (26% УК).
В свободном обращении пребывает 17% акций. Ценные бумаги торгуются на Московской бирже под тикером «TUCH».
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2020
Активы
- Внеоборотные активы135 183 тыс. руб.
- Оборотные активы21 959 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы81 112 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства7 472 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства68 558 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2020
Среднеотраслевой30.06.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2020
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЧКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
- РуководительБОЛДЫРЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, Конкурсный управляющий
- СтатусАктивен
- ОтрасльПроизводство строительных материалов
- Вид деятельностиРаспиловка и строгание древесины
- ОГРН1025007586768
- ИНН5075002220
- Юридический адрес:143130, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РУЗА, РП ТУЧКОВО, УЛ. КИРОВА, Д. 2
- Телефон+74957806422
- E-mailinfo@t-ksm.ru
- Сайтссылка