TCS Group Holding PLC является кипрским холдингом, который включает в себя компании «Тинькофф Банк» и «Тинькофф Страхование». Текущее название предприятие получило в январе 2015 года. Основателем холдинга является Олег Тиньков, который в 2006 году создал первое в России кредитное учреждение, работающее дистанционно и не имеющее собственных отделений.

Основные виды деятельности

В структуре холдинга есть два ключевых предприятия.

Тинькофф Банк. Не имеет собственных отделений, специализируется исключительно на дистанционном обслуживании. Штаб-квартира расположена в Москве. Ключевым направлением деятельности является выпуск дебетовых и кредитных карт. Юридическим лицам и предпринимателям также предлагаются услуги по расчетно-кассовому обслуживанию. По состоянию на вторую половину 2019 года Тинькофф Банк занимал 23-е место по объему активов среди всех российских финансовых учреждений. По числу кредитных и дебетовых карт в портфеле занимает вторую строчку списка. Банку присвоены долгосрочные рейтинги развития от агентств Moody’s (B1), Fitch Ratings (BB-), AKPA (А(RU)).

Тинькофф Страхование. Предприятие начало свою деятельность в 2012 году в партнерстве с группой «Ренессанс Страхование». Позже акционеры приобрели неработающую компанию «Москва» у «АльфаСтрахование», которую переименовали в «Тинькофф Страхование». Это предприятие занимается дистанционной продажей полисов и урегулированием убытков. Оно получило премию от портала Банки.ру в Народном рейтинге СК.

Кроме финансовых и страховых услуг, TCS Group Holding PLC занимается инвестиционной деятельностью. В составе Тинькофф Банка есть соответствующий сервис, организованный совместно с БКС-брокер. В рамках этой деятельности холдинг предлагает совершать онлайн-инвестиции в акции, ИИС, облигации.

На Московской бирже торгуются ГДР на акции компании с тикером «TCSG».