АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
- Кол-во АОИ:129391449 шт.
- Номинал:-
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-8.52%4736 ₽
- За неделю, max:5690 ₽
- За неделю, min:4723 ₽
- Дивиденд:17.52 ₽
- Отсечка:26.03.2021
- Доходность:0.41%
- Virtue Trustees (Switzerland) AG as Trustee of the New Rigi Trust35.08%
- Прочие64.92%
Общая информация
TCS Group Holding PLC является кипрским холдингом, который включает в себя компании «Тинькофф Банк» и «Тинькофф Страхование». Текущее название предприятие получило в январе 2015 года. Основателем холдинга является Олег Тиньков, который в 2006 году создал первое в России кредитное учреждение, работающее дистанционно и не имеющее собственных отделений.
Основные виды деятельности
В структуре холдинга есть два ключевых предприятия.
Тинькофф Банк. Не имеет собственных отделений, специализируется исключительно на дистанционном обслуживании. Штаб-квартира расположена в Москве. Ключевым направлением деятельности является выпуск дебетовых и кредитных карт. Юридическим лицам и предпринимателям также предлагаются услуги по расчетно-кассовому обслуживанию. По состоянию на вторую половину 2019 года Тинькофф Банк занимал 23-е место по объему активов среди всех российских финансовых учреждений. По числу кредитных и дебетовых карт в портфеле занимает вторую строчку списка. Банку присвоены долгосрочные рейтинги развития от агентств Moody’s (B1), Fitch Ratings (BB-), AKPA (А(RU)).
Тинькофф Страхование. Предприятие начало свою деятельность в 2012 году в партнерстве с группой «Ренессанс Страхование». Позже акционеры приобрели неработающую компанию «Москва» у «АльфаСтрахование», которую переименовали в «Тинькофф Страхование». Это предприятие занимается дистанционной продажей полисов и урегулированием убытков. Оно получило премию от портала Банки.ру в Народном рейтинге СК.
Кроме финансовых и страховых услуг, TCS Group Holding PLC занимается инвестиционной деятельностью. В составе Тинькофф Банка есть соответствующий сервис, организованный совместно с БКС-брокер. В рамках этой деятельности холдинг предлагает совершать онлайн-инвестиции в акции, ИИС, облигации.
На Московской бирже торгуются ГДР на акции компании с тикером «TCSG».
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Активы всего1 100 272 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы162 808 000 тыс. руб.
- Обязательства всего937 464 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Отчет о финансовом положении (годовой)2020 г.
Разбивка депозитов по валютам2020 г.
Разбивка кредитного портфеля по валютам2020 г.
Структура депозитов по секторам2020 г.
Структура кредитов и займов2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
- Сокращенное наименованиеАО "ТИНЬКОФФ БАНК"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльБанки и финансовые институты
- Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
- ОГРН1027739642281
- ИНН7710140679
- Юридический адрес:123060, Россия, г. Москва, ул. 1-й Волоколамский, д. , 1
- Телефон+78005553535
- E-mailnotfound@notfound.ru
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