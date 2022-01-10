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АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:129391449 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-8.52%4736 ₽
  • За неделю, max:5690 ₽
  • За неделю, min:4723 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:17.52 ₽
  • Отсечка:26.03.2021
  • Доходность:0.41%
дивидендная история
100%
Капитализация612 798 млн. руб.
  • Virtue Trustees (Switzerland) AG as Trustee of the New Rigi Trust35.08%
  • Прочие64.92%
Источник: МСФО 2 квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

TCS Group Holding PLC является кипрским холдингом, который включает в себя компании «Тинькофф Банк» и «Тинькофф Страхование». Текущее название предприятие получило в январе 2015 года. Основателем холдинга является Олег Тиньков, который в 2006 году создал первое в России кредитное учреждение, работающее дистанционно и не имеющее собственных отделений.  

Основные виды деятельности

В структуре холдинга есть два ключевых предприятия.

  • Тинькофф Банк. Не имеет собственных отделений, специализируется исключительно на дистанционном обслуживании. Штаб-квартира расположена в Москве. Ключевым направлением деятельности является выпуск дебетовых и кредитных карт. Юридическим лицам и предпринимателям также предлагаются услуги по расчетно-кассовому обслуживанию. По состоянию на вторую половину 2019 года Тинькофф Банк занимал 23-е место по объему активов среди всех российских финансовых учреждений. По числу кредитных и дебетовых карт в портфеле занимает вторую строчку списка. Банку присвоены долгосрочные рейтинги развития от агентств Moody’s (B1), Fitch Ratings (BB-), AKPA (А(RU)). 

  • Тинькофф Страхование. Предприятие начало свою деятельность в 2012 году в партнерстве с группой «Ренессанс Страхование». Позже акционеры приобрели неработающую компанию «Москва» у «АльфаСтрахование», которую переименовали в «Тинькофф Страхование». Это предприятие занимается дистанционной продажей полисов и урегулированием убытков. Оно получило премию от портала Банки.ру в Народном рейтинге СК.

Кроме финансовых и страховых услуг, TCS Group Holding PLC занимается инвестиционной деятельностью. В составе Тинькофф Банка есть соответствующий сервис, организованный совместно с БКС-брокер. В рамках этой деятельности холдинг предлагает совершать онлайн-инвестиции в акции, ИИС, облигации. 

На Московской бирже торгуются ГДР на акции компании с тикером «TCSG».

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
1 100 272 000тыс. руб.

Активы

  • Активы всего1 100 272 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы162 808 000 тыс. руб.
  • Обязательства всего937 464 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
6.92P/BV
19.06P/E
9.73P/Net operational profit
5.01P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
1.66P/BV
6.47P/E
4.08P/Net operational profit
1.63P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
162 808 000Собственный капитал
0.15Достаточность капитала
-34 075 000Комиссионные расходы
30Чистые комиссионые доходы/Чистые процентные доходы, %
72 738 000Комиссионные доходы
3Стоимость пассивов, %
986 986 000Процентные активы
-24 185 000Процентные расходы
152 197 000Процентные доходы
865 928 000Процентные пассивы
38 663 000Чистые коммссионные доходы
128 012 000Чистые процентные доходы
12Чистая процентная маржа, %
13Чистый спред, %
59 103 000Чистая прибыль
5ROA, %
36ROE, %
15Доходность активов, %
1 100 272 000Активы всего

Показатели деятельности

Отчет о финансовом положении (годовой)

2020 г.
877 615 158тыс. руб.Активы нетто
121 349 928тыс. руб.Собственный капитал
445 866 070тыс. руб.Кредитный портфель
39 787 995тыс. руб.Просроченная задолженность в кредитном портфеле
458 551 495тыс. руб.Вклады физических лиц
234 662 715тыс. руб.Вложения в ценные бумаги

Разбивка депозитов по валютам

2020 г.
100%В рублях
0%В иностранной валюте

Разбивка кредитного портфеля по валютам

2020 г.
100%В рублях
0%В иностранной валюте

Структура депозитов по секторам

2020 г.
0млрд руб.Государство
93.727млрд руб.Юридические лица
533.11млрд руб.Физические лица
626.837млрд руб.Итого

Структура кредитов и займов

2020 г.
268млрд руб.Кредитные карты
68млрд руб.Наличные ДС
40млрд руб.Обеспеченные займы
33млрд руб.POS займы
34млрд руб.Автокредитование
3млрд руб.Замый ИП и МСБ
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 25.11.2021
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
  • Сокращенное наименованиеАО "ТИНЬКОФФ БАНК"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльБанки и финансовые институты
  • Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
Юридическая информация
  • ОГРН1027739642281
  • ИНН7710140679
  • Юридический адрес:123060, Россия, г. Москва, ул. 1-й Волоколамский, д. , 1
Контактная информация
  • Телефон+78005553535
  • E-mailnotfound@notfound.ru
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