ПАО «ТЭК» удовлетворяет 45% потребностей в электроэнергии покупателей Тамбовской области. В составе ПАО присутствует управление и 5 территориальных пунктов, расположенных в крупных городах региона. Компания зарекомендовала себя надежным поставщиком ресурса. Ежедневно в своей работе она демонстрирует высокий профессионализм и исповедует принципы социальной ответственности.

ПАО «ТЭК» было организовано в 2005 году путем выделения из «Тамбовэнерго». В 2006 году обществу присвоен статус гарантированного поставщика. Зона деятельности предприятия — вся область, кроме регионов присутствия ПАО «Тамбовская областная сбытовая компания».

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к закупке электроэнергии на оптовом рынке и продаже ее потребителям.

Грамотно выстроенный менеджмент позволяет предприятию достичь высоких показателей финансово-хозяйственной деятельности.

Активно разрабатываются и внедряются энергосберегающие проекты. Сотрудники ПАО «ТЭК» изучают работу объекта и готовят энергосервисные контракты, позволяющие минимизировать потребление энергии.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в размере 1,744 млрд рублей разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,02 рубля каждая. Крупнейшим акционером является ПАО «Интер РАО», которому принадлежит 59% акций.

Ценные бумаги реализуются на Московской бирже под тикерами «TASB» (обыкновенные) и «TASBP» (привилегированные).