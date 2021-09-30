ПАО "ТАМБОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:1525986880 шт.
- Номинал:0.02 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-3.25%0.5505 ₽
- За неделю, max:0.5815 ₽
- За неделю, min:0.5105 ₽
Нет данных
- ПАО «Интер РАО»59.38%
- ООО «ИК "ФИАНИТ"»25.66%
- Прочие14.96%
Общая информация
ПАО «ТЭК» удовлетворяет 45% потребностей в электроэнергии покупателей Тамбовской области. В составе ПАО присутствует управление и 5 территориальных пунктов, расположенных в крупных городах региона. Компания зарекомендовала себя надежным поставщиком ресурса. Ежедневно в своей работе она демонстрирует высокий профессионализм и исповедует принципы социальной ответственности.
ПАО «ТЭК» было организовано в 2005 году путем выделения из «Тамбовэнерго». В 2006 году обществу присвоен статус гарантированного поставщика. Зона деятельности предприятия — вся область, кроме регионов присутствия ПАО «Тамбовская областная сбытовая компания».
Сфера деятельности
Деятельность компании сводится к закупке электроэнергии на оптовом рынке и продаже ее потребителям.
Грамотно выстроенный менеджмент позволяет предприятию достичь высоких показателей финансово-хозяйственной деятельности.
Активно разрабатываются и внедряются энергосберегающие проекты. Сотрудники ПАО «ТЭК» изучают работу объекта и готовят энергосервисные контракты, позволяющие минимизировать потребление энергии.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в размере 1,744 млрд рублей разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,02 рубля каждая. Крупнейшим акционером является ПАО «Интер РАО», которому принадлежит 59% акций.
Ценные бумаги реализуются на Московской бирже под тикерами «TASB» (обыкновенные) и «TASBP» (привилегированные).
События
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Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы164 871 тыс. руб.
- Оборотные активы882 214 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы471 551 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства23 196 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства552 338 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМБОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ТАМБОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- РуководительМУРЗИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1056882285129
- ИНН6829010210
- Юридический адрес:392000, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.104/14
- Телефон+74752713430
- E-mailsecretary_tesk@tesk.tmb.ru
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