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ПАО "ТАМБОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:1525986880 шт.
  • Номинал:0.02 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.25%0.5505 ₽
  • За неделю, max:0.5815 ₽
  • За неделю, min:0.5105 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация937 млн. руб.
  • ПАО «Интер РАО»59.38%
  • ООО «ИК "ФИАНИТ"»25.66%
  • Прочие14.96%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «ТЭК» удовлетворяет 45% потребностей в электроэнергии покупателей Тамбовской области. В составе ПАО присутствует управление и 5 территориальных пунктов, расположенных в крупных городах региона. Компания зарекомендовала себя надежным поставщиком ресурса. Ежедневно в своей работе она демонстрирует высокий профессионализм и исповедует принципы социальной ответственности.

ПАО «ТЭК» было организовано в 2005 году путем выделения из «Тамбовэнерго». В 2006 году обществу присвоен статус гарантированного поставщика. Зона деятельности предприятия — вся область, кроме регионов присутствия ПАО «Тамбовская областная сбытовая компания».

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к закупке электроэнергии на оптовом рынке и продаже ее потребителям.

Грамотно выстроенный менеджмент позволяет предприятию достичь высоких показателей финансово-хозяйственной деятельности.

Активно разрабатываются и внедряются энергосберегающие проекты. Сотрудники ПАО «ТЭК» изучают работу объекта и готовят энергосервисные контракты, позволяющие минимизировать потребление энергии.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в размере 1,744 млрд рублей разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,02 рубля каждая. Крупнейшим акционером является ПАО «Интер РАО», которому принадлежит 59% акций.

Ценные бумаги реализуются на Московской бирже под тикерами «TASB» (обыкновенные) и «TASBP» (привилегированные).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
1 047 085тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы164 871 тыс. руб.
  • Оборотные активы882 214 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы471 551 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства23 196 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства552 338 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
-1.44Долг/EBITDA
1.59EV/EBITDA
1.52EV/OCF
0.07EV/S
2.01P/BV
3.8P/E
4.7P/FCF
3.09P/NCAV
4.78P/NNWC
0.13P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
-0.39Долг/EBITDA
-3.95EV/EBITDA
2.81EV/OCF
66.19EV/S
1.92P/BV
4.47P/E
4.75P/FCF
2.09P/NCAV
4.71P/NNWC
61.09P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.82Коэффицент абсолютной ликвидности
0.45Коэффициент автономии
4.22Рентабельность общая, %
0.65Коэффициент маневренности собственного капитала
20.07Оборачиваемость собственного капитала
0.35Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
8.61Оборачиваемость оборотных активов
1.6Коэффицент текущей ликвидности
0.05Коэффициент привлечения заемного капитала
19.2Коэффицент покрытия процентов
1 639.28Оборачиваемость запасов
72.79Коэффициент обеспеченности запасов
0.47Коэффициент покрытия инвестиций
12.05Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.35Индекс постоянного актива
3.37Маржа прибыли, %
0.84Коэффициент мобильности имущества
1.59Коэффицент срочной ликвидности
15.21Оборачиваемость дебиторской задолженности
29.06Рентабельность оборотных активов, %
155.44Рентабельность внеоборотных активов, %
151.19Рентабельность производственных фондов, %
38.33Рентабельность задействованного капитала, %
67.73Рентабельность собственного капитала, %
4.16Рентабельность продаж, %
0.96Коэффициент краткосрочной задолженности
0.51Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
1 587млн кВт*чПокупка электроэнергии
1 587млн кВт*чПродажа электроэнергии
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМБОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТАМБОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
  • РуководительМУРЗИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1056882285129
  • ИНН6829010210
  • Юридический адрес:392000, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.104/14
Контактная информация
  • Телефон+74752713430
  • E-mailsecretary_tesk@tesk.tmb.ru
  • Сайтссылка