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ПАО "ТГК-2"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:1458404850747 шт.
  • Номинал:0.01 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.25%0.00407 ₽
  • За неделю, max:0.004255 ₽
  • За неделю, min:0.00402 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация6 037 млн. руб.
  • Kostroma Kogeneratsiya Limiteg (Кострома Когенерация Лимитед)59.8%
  • Прочие40.2%
Источник: существенный факт от 27.04.2020.подробнее

Общая информация

ПАО «ТГК-2» — это теплогенерирующая компания, действующая в Северо-Западном и Центральном регионе России. Ею реализованы значимые для страны проекты в сфере электрогенерации. Активно поддерживается охрана окружающей среды, проводится утилизация отходов и осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение.

Краткий экскурс в историю

Строительство производственных мощностей, с которыми сегодня работает ПАО «ТГК-2», началось в 1920 годах. Работающая на торфе Ляпинская котельная трансформировала в сеть 5МВт мощности.

В 2005 году Совет директоров «ЕС России» решил создать «ТГК-2» с присутствием в 5 регионах. В 2006 году в Вологодской области ввели мини-ТЭЦ «Белый ручей», работающую на отходах лесопиления. В 2011 году завершились инвестиции в проект по переходу на «голубое» топливо Архангельской ТЭЦ. В 2014 году компания вышла на рынок Македонии.

Сфера деятельности

Услуга теплоснабжения предоставляется жилым домам, фирмам, промышленным предприятиям и инфраструктурным объектам. Кроме обеспечения теплом, совершается продажа энергии на ОРЭМ. Регионы присутствия ПАО «ТГК-2» — Архангельская область, Вологда, Великий Новгород, Ярославль, Кострома, а также город Скопье (Македония).

Производственные активы ПАО представлены 12 ТЭЦ, 69 котельными и 5 предприятиями тепловых сетей.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 14,749 млрд рублей разделен на обыкновенные и привилегированные акции. Ценные бумаги предприятия включены в котировальный список ПАО «Московская биржа». Они торгуются под тикерами «TGKB» (простые) и «TGKBP» (привилегированные). Дополнительные денежные средства ПАО «ТГК-2» активно привлекает за счет облигаций.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
49 656 017тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы38 312 162 тыс. руб.
  • Оборотные активы11 343 855 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы27 507 209 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства14 069 025 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства21 836 883 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.86Долг/EBITDA
2.91EV/EBITDA
1.46EV/OCF
0.37EV/S
0.23P/BV
-8.64P/E
1.12P/FCF
-0.26P/NCAV
-0.23P/NNWC
0.13P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.34Долг/EBITDA
4.06EV/EBITDA
0.5EV/OCF
0.86EV/S
0.79P/BV
705.33P/E
-4.66P/FCF
-3.58P/NCAV
-1.89P/NNWC
0.6P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.02Коэффицент абсолютной ликвидности
0.55Коэффициент автономии
-1.31Рентабельность общая, %
-0.39Коэффициент маневренности собственного капитала
1.72Оборачиваемость собственного капитала
-0.95Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.92Оборачиваемость оборотных активов
0.52Коэффицент текущей ликвидности
0.34Коэффициент привлечения заемного капитала
0.64Коэффицент покрытия процентов
24.76Оборачиваемость запасов
-5.66Коэффициент обеспеченности запасов
0.84Коэффициент покрытия инвестиций
3.29Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.39Индекс постоянного актива
-1.55Маржа прибыли, %
0.23Коэффициент мобильности имущества
0.42Коэффицент срочной ликвидности
4.94Оборачиваемость дебиторской задолженности
-6.1Рентабельность оборотных активов, %
-1.89Рентабельность внеоборотных активов, %
-1.8Рентабельность производственных фондов, %
-1.76Рентабельность задействованного капитала, %
-2.67Рентабельность собственного капитала, %
1.94Рентабельность продаж, %
0.61Коэффициент краткосрочной задолженности
0.04Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2020 г.
2 267.24МВтУстановленная электрическая мощность
8 605.49Гкал/чУстановленная тепловая мощность
8 390.87млн кВт*чВыработка э/э
12 567тыс. ГкалОтпуск тепла
283.4г/кВт*чУРУТ на отпуск э/э
156.7кг/ГкалУРУТ на отпуск т/э
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Положение о службе внутреннего аудита от 31.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТГК-2"
  • РуководительПинигина Надежда Ивановна, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиТехнологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1057601091151
  • ИНН7606053324
  • Юридический адрес:150003, Россия, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
Контактная информация
  • Телефон+74852721260
  • E-mailpriem@tgc-2.ru
  • Сайтссылка