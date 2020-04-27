ПАО «ТГК-2» — это теплогенерирующая компания, действующая в Северо-Западном и Центральном регионе России. Ею реализованы значимые для страны проекты в сфере электрогенерации. Активно поддерживается охрана окружающей среды, проводится утилизация отходов и осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение.

Краткий экскурс в историю

Строительство производственных мощностей, с которыми сегодня работает ПАО «ТГК-2», началось в 1920 годах. Работающая на торфе Ляпинская котельная трансформировала в сеть 5МВт мощности.

В 2005 году Совет директоров «ЕС России» решил создать «ТГК-2» с присутствием в 5 регионах. В 2006 году в Вологодской области ввели мини-ТЭЦ «Белый ручей», работающую на отходах лесопиления. В 2011 году завершились инвестиции в проект по переходу на «голубое» топливо Архангельской ТЭЦ. В 2014 году компания вышла на рынок Македонии.

Сфера деятельности

Услуга теплоснабжения предоставляется жилым домам, фирмам, промышленным предприятиям и инфраструктурным объектам. Кроме обеспечения теплом, совершается продажа энергии на ОРЭМ. Регионы присутствия ПАО «ТГК-2» — Архангельская область, Вологда, Великий Новгород, Ярославль, Кострома, а также город Скопье (Македония).

Производственные активы ПАО представлены 12 ТЭЦ, 69 котельными и 5 предприятиями тепловых сетей.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 14,749 млрд рублей разделен на обыкновенные и привилегированные акции. Ценные бумаги предприятия включены в котировальный список ПАО «Московская биржа». Они торгуются под тикерами «TGKB» (простые) и «TGKBP» (привилегированные). Дополнительные денежные средства ПАО «ТГК-2» активно привлекает за счет облигаций.