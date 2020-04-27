ПАО "ТГК-2"
Нет данных
- Кол-во АОИ:1458404850747 шт.
- Номинал:0.01 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-0.25%0.00407 ₽
- За неделю, max:0.004255 ₽
- За неделю, min:0.00402 ₽
Нет данных
- Kostroma Kogeneratsiya Limiteg (Кострома Когенерация Лимитед)59.8%
- Прочие40.2%
Общая информация
ПАО «ТГК-2» — это теплогенерирующая компания, действующая в Северо-Западном и Центральном регионе России. Ею реализованы значимые для страны проекты в сфере электрогенерации. Активно поддерживается охрана окружающей среды, проводится утилизация отходов и осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение.
Краткий экскурс в историю
Строительство производственных мощностей, с которыми сегодня работает ПАО «ТГК-2», началось в 1920 годах. Работающая на торфе Ляпинская котельная трансформировала в сеть 5МВт мощности.
В 2005 году Совет директоров «ЕС России» решил создать «ТГК-2» с присутствием в 5 регионах. В 2006 году в Вологодской области ввели мини-ТЭЦ «Белый ручей», работающую на отходах лесопиления. В 2011 году завершились инвестиции в проект по переходу на «голубое» топливо Архангельской ТЭЦ. В 2014 году компания вышла на рынок Македонии.
Сфера деятельности
Услуга теплоснабжения предоставляется жилым домам, фирмам, промышленным предприятиям и инфраструктурным объектам. Кроме обеспечения теплом, совершается продажа энергии на ОРЭМ. Регионы присутствия ПАО «ТГК-2» — Архангельская область, Вологда, Великий Новгород, Ярославль, Кострома, а также город Скопье (Македония).
Производственные активы ПАО представлены 12 ТЭЦ, 69 котельными и 5 предприятиями тепловых сетей.
Акции компании
Уставной капитал компании в размере 14,749 млрд рублей разделен на обыкновенные и привилегированные акции. Ценные бумаги предприятия включены в котировальный список ПАО «Московская биржа». Они торгуются под тикерами «TGKB» (простые) и «TGKBP» (привилегированные). Дополнительные денежные средства ПАО «ТГК-2» активно привлекает за счет облигаций.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы38 312 162 тыс. руб.
- Оборотные активы11 343 855 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы27 507 209 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства14 069 025 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства21 836 883 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2020 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
- Сокращенное наименованиеПАО "ТГК-2"
- РуководительПинигина Надежда Ивановна, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: генерация
- Вид деятельностиТехнологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1057601091151
- ИНН7606053324
- Юридический адрес:150003, Россия, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
- Телефон+74852721260
- E-mailpriem@tgc-2.ru
- Сайтссылка