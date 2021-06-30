ПАО «ГК ТНС энерго» работает на рынке энерготрейдинга с 2003 года. До мая 2013 предприятие носило название ООО «Транснефтьсервис С». Годом ранее стартовал масштабный ребрендинг головной компании и ее дочерних структур. В результате были изменены наименования, а также другие средства айдентики. В рамках проведенной работы группа компаний открыла новые направления развития, что позволило расширить географию присутствия. Последние 10 лет ПАО «ГК ТНС энерго» является бесспорным лидером в области обслуживания потребителей электроэнергии, филиалы и дочерние организации присутствуют в 11 российских субъектах.

Текущий правовой статус ПАО группа компаний получила в декабре 2014 года. С июня 2015 были начаты торги акциями предприятия на бирже. Спустя 5 месяцев Московская биржа включила группу компаний во второй котировальный список. Тикер компании «TNSE».

Ключевые направления деятельности

Публичное акционерное общество является крупнейшей энергосбытовой компанией, работающей на территории РФ. В состав группы входит 10 предприятий, обслуживающих потребителей разных регионов страны:

Воронежская область;

Нижегородская область;

Тульская область;

Ярославская область;

Пензенская область;

Великий Новгород;

Карелия;

Краснодарский край и Ростовская область;

Республика Марий-Эл.

Все энергосбытовые компании, входящие в состав ГК, имеют статус гарантирующего поставщика. Предприятие в общей сложности обеспечивает электричеством более 10% от всего населения Российской Федерации (21 млн человек). В ПАО «ГК ТНС энерго» действует более 7,7 млн лицевых счетов для рядовых потребителей и свыше 241 тыс. для предприятий разного масштаба.

Целью группы является обеспечение устойчивой финансовой стабильности и эффективности при максимальном удовлетворении нужд потребителей. Для выполнения поставленной задачи публичное акционерное общество обеспечивает активное развитие дочерних структур, оказывает широкий комплекс сопутствующих услуг, расширяет рынок сбыта энергоресурсов, а также постоянно совершенствует качество работы и корпоративного управления.