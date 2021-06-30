ПАО ГК "ТНС ЭНЕРГО"
Нет данных
- Кол-во АОИ:13668239 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-1.89%780 ₽
- За неделю, max:805 ₽
- За неделю, min:780 ₽
- Дивиденд:219.48 ₽
- Отсечка:13.07.2016
- Доходность:10.97%
- Sunflake Limited28.26%
- ООО «Инжиниринговая компания „Технопромэкспорт"»25%
- Банк ВТБ (ПАО)19.94%
- ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО»7%
- ООО «ТНС Холдинг»11.57%
- Прочие8.23%
Общая информация
ПАО «ГК ТНС энерго» работает на рынке энерготрейдинга с 2003 года. До мая 2013 предприятие носило название ООО «Транснефтьсервис С». Годом ранее стартовал масштабный ребрендинг головной компании и ее дочерних структур. В результате были изменены наименования, а также другие средства айдентики. В рамках проведенной работы группа компаний открыла новые направления развития, что позволило расширить географию присутствия. Последние 10 лет ПАО «ГК ТНС энерго» является бесспорным лидером в области обслуживания потребителей электроэнергии, филиалы и дочерние организации присутствуют в 11 российских субъектах.
Текущий правовой статус ПАО группа компаний получила в декабре 2014 года. С июня 2015 были начаты торги акциями предприятия на бирже. Спустя 5 месяцев Московская биржа включила группу компаний во второй котировальный список. Тикер компании «TNSE».
Ключевые направления деятельности
Публичное акционерное общество является крупнейшей энергосбытовой компанией, работающей на территории РФ. В состав группы входит 10 предприятий, обслуживающих потребителей разных регионов страны:
Воронежская область;
Нижегородская область;
Тульская область;
Ярославская область;
Пензенская область;
Великий Новгород;
Карелия;
Краснодарский край и Ростовская область;
Республика Марий-Эл.
Все энергосбытовые компании, входящие в состав ГК, имеют статус гарантирующего поставщика. Предприятие в общей сложности обеспечивает электричеством более 10% от всего населения Российской Федерации (21 млн человек). В ПАО «ГК ТНС энерго» действует более 7,7 млн лицевых счетов для рядовых потребителей и свыше 241 тыс. для предприятий разного масштаба.
Целью группы является обеспечение устойчивой финансовой стабильности и эффективности при максимальном удовлетворении нужд потребителей. Для выполнения поставленной задачи публичное акционерное общество обеспечивает активное развитие дочерних структур, оказывает широкий комплекс сопутствующих услуг, расширяет рынок сбыта энергоресурсов, а также постоянно совершенствует качество работы и корпоративного управления.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы27 234 482 тыс. руб.
- Оборотные активы45 392 647 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы347 581 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства2 986 312 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства69 293 236 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "ТНС ЭНЕРГО"
- Сокращенное наименованиеПАО ГК "ТНС ЭНЕРГО"
- РуководительДОЦЕНКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, Исполняющий обязанности генерального директора
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиПроизводство нефтепродуктов
- ОГРН1137746456231
- ИНН7705541227
- Юридический адрес:127006, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. НАСТАСЬИНСКИЙ, Д. 4, К. 1
- Телефон+74952872484
- E-mailinfo@tns-e.ru
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