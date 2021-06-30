  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. ПАО ГК "ТНС ЭНЕРГО"

ПАО ГК "ТНС ЭНЕРГО"

Тикер:

Нет данных

0
0
0
-
  • Кол-во АОИ:13668239 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.89%780 ₽
  • За неделю, max:805 ₽
  • За неделю, min:780 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:219.48 ₽
  • Отсечка:13.07.2016
  • Доходность:10.97%
дивидендная история
100%
Капитализация10 661 млн. руб.
  • Sunflake Limited28.26%
  • ООО «Инжиниринговая компания „Технопромэкспорт"»25%
  • Банк ВТБ (ПАО)19.94%
  • ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО»7%
  • ООО «ТНС Холдинг»11.57%
  • Прочие8.23%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2018 г.подробнее

Общая информация

ПАО «ГК ТНС энерго» работает на рынке энерготрейдинга с 2003 года. До мая 2013 предприятие носило название ООО «Транснефтьсервис С». Годом ранее стартовал масштабный ребрендинг головной компании и ее дочерних структур. В результате были изменены наименования, а также другие средства айдентики. В рамках проведенной работы группа компаний открыла новые направления развития, что позволило расширить географию присутствия. Последние 10 лет ПАО «ГК ТНС энерго» является бесспорным лидером в области обслуживания потребителей электроэнергии, филиалы и дочерние организации присутствуют в 11 российских субъектах.

Текущий правовой статус ПАО группа компаний получила в декабре 2014 года. С июня 2015 были начаты торги акциями предприятия на бирже. Спустя 5 месяцев Московская биржа включила группу компаний во второй котировальный список. Тикер компании «TNSE».

Ключевые направления деятельности

Публичное акционерное общество является крупнейшей энергосбытовой компанией, работающей на территории РФ. В состав группы входит 10 предприятий, обслуживающих потребителей разных регионов страны:

  • Воронежская область;

  • Нижегородская область;

  • Тульская область;

  • Ярославская область;

  • Пензенская область;

  • Великий Новгород;

  • Карелия;

  • Краснодарский край и Ростовская область;

  • Республика Марий-Эл.

Все энергосбытовые компании, входящие в состав ГК, имеют статус гарантирующего поставщика. Предприятие в общей сложности обеспечивает электричеством более 10% от всего населения Российской Федерации (21 млн человек). В ПАО «ГК ТНС энерго» действует более 7,7 млн лицевых счетов для рядовых потребителей и свыше 241 тыс. для предприятий разного масштаба.

Целью группы является обеспечение устойчивой финансовой стабильности и эффективности при максимальном удовлетворении нужд потребителей. Для выполнения поставленной задачи публичное акционерное общество обеспечивает активное развитие дочерних структур, оказывает широкий комплекс сопутствующих услуг, расширяет рынок сбыта энергоресурсов, а также постоянно совершенствует качество работы и корпоративного управления.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
72 627 129тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы27 234 482 тыс. руб.
  • Оборотные активы45 392 647 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы347 581 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства2 986 312 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства69 293 236 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-15.29Долг/EBITDA
-6 161.54EV/EBITDA
3 089.65EV/OCF
30.41EV/S
21 632.68P/BV
-1 519.15P/E
4 854.69P/FCF
-279.66P/NCAV
-189.86P/NNWC
30.33P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-0.2Долг/EBITDA
-290.25EV/EBITDA
169.79EV/OCF
6.1EV/S
1 031.39P/BV
-61.91P/E
237.29P/FCF
-8.87P/NCAV
-11.52P/NNWC
5.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.03Коэффицент абсолютной ликвидности
0Коэффициент автономии
-2.34Рентабельность общая, %
-77.35Коэффициент маневренности собственного капитала
851.83Оборачиваемость собственного капитала
-0.59Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
5.13Оборачиваемость оборотных активов
0.66Коэффицент текущей ликвидности
0.9Коэффициент привлечения заемного капитала
-0.56Коэффицент покрытия процентов
14 170.3Оборачиваемость запасов
-1 314.12Коэффициент обеспеченности запасов
0.05Коэффициент покрытия инвестиций
5.33Оборачиваемость кредиторской задолженности
78.35Индекс постоянного актива
-2Маржа прибыли, %
0.63Коэффициент мобильности имущества
0.62Коэффицент срочной ликвидности
5.87Оборачиваемость дебиторской задолженности
-10.24Рентабельность оборотных активов, %
-17.72Рентабельность внеоборотных активов, %
-17.7Рентабельность производственных фондов, %
-6.51Рентабельность задействованного капитала, %
-1 700.83Рентабельность собственного капитала, %
-0.72Рентабельность продаж, %
0.96Коэффициент краткосрочной задолженности
0.05Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Выберите дату выписки и нажмите скачать
Скачать

Внутренние документы

Изменения и дополнения к уставу от 31.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "ТНС ЭНЕРГО"
  • Сокращенное наименованиеПАО ГК "ТНС ЭНЕРГО"
  • РуководительДОЦЕНКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, Исполняющий обязанности генерального директора
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиПроизводство нефтепродуктов
Юридическая информация
  • ОГРН1137746456231
  • ИНН7705541227
  • Юридический адрес:127006, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. НАСТАСЬИНСКИЙ, Д. 4, К. 1
Контактная информация
  • Телефон+74952872484
  • E-mailinfo@tns-e.ru
  • Сайтссылка