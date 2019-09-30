ПАО «ТРК» является региональной энергетической компанией, которая занимается распределением и передачей электроэнергии юридическим лицам и гражданам на территории Томской области. Общая трансформаторная мощность распределительной энергокомпании измеряется 3859 МВА. Большая часть акций принадлежит компании «Россети».

ПАО «ТРК» было создано после реорганизации «Томскэнерго» в 2004 году (52% акций перешли компании «Холдинг МРСК», нынче «Россети»). Государственная регистрация распределительного энергетического центра состоялась в марте 2005 года.

Деятельность ПАО «ТРК» сводится к закупке энергоносителей, распределению электроэнергии по сетям и поставке ее конечным потребителям.

Акции компании

Уставной капитал компании составил 2,161 млрд рублей. Он разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью в 0,5 рублей (более 86,8%), и привилегированные акции (свыше 13%). Крупнейшим акционером распределительной компании является ПАО «Россети» — 85,77%.

Обыкновенные и привилегированные акции обращаются на фондовой бирже ММВБ под тикерами «TORS» и «TORSPG» соответственно. Ценные бумаги допущены к торгам без прохождения процедуры листинга.