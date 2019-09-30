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ПАО "ТРК"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:3819315580 шт.
  • Номинал:0.4916 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.90%0.301 ₽
  • За неделю, max:0.341 ₽
  • За неделю, min:0.301 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.0091 ₽
  • Отсечка:17.06.2020
  • Доходность:2.37%
дивидендная история
100%
Капитализация1 283 млн. руб.
  • ПАО «Россети»85.77%
  • Прочие14.23%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ТРК» является региональной энергетической компанией, которая занимается распределением и передачей электроэнергии юридическим лицам и гражданам на территории Томской области. Общая трансформаторная мощность распределительной энергокомпании измеряется 3859 МВА. Большая часть акций принадлежит компании «Россети».

ПАО «ТРК» было создано после реорганизации «Томскэнерго» в 2004 году (52% акций перешли компании «Холдинг МРСК», нынче «Россети»). Государственная регистрация распределительного энергетического центра состоялась в марте 2005 года.

Деятельность ПАО «ТРК» сводится к закупке энергоносителей, распределению электроэнергии по сетям и поставке ее конечным потребителям.

Акции компании

Уставной капитал компании составил 2,161 млрд рублей.  Он разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью в 0,5 рублей (более 86,8%), и привилегированные акции (свыше 13%). Крупнейшим акционером распределительной компании является ПАО «Россети» — 85,77%.

Обыкновенные и привилегированные акции обращаются на фондовой бирже ММВБ под тикерами «TORS» и «TORSPG» соответственно. Ценные бумаги допущены к торгам без прохождения процедуры листинга.

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
4 589 641тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы4 049 012 тыс. руб.
  • Оборотные активы540 629 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы3 537 432 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства216 701 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства835 508 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2020
-0.11Долг/EBITDA
2.91EV/EBITDA
6.62EV/OCF
0.22EV/S
0.48P/BV
23.52P/E
-3.63P/FCF
-2.44P/NCAV
-1.5P/NNWC
0.23P/S

Среднеотраслевой

31.12.2020
2.43Долг/EBITDA
3.24EV/EBITDA
2.42EV/OCF
1.27EV/S
0.14P/BV
-19.84P/E
0.88P/FCF
-0.92P/NCAV
-0.79P/NNWC
0.86P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
0.14Коэффицент абсолютной ликвидности
0.73Коэффициент автономии
0.73Рентабельность общая, %
-0.2Коэффициент маневренности собственного капитала
1.93Оборачиваемость собственного капитала
-9.96Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
9.14Оборачиваемость оборотных активов
0.59Коэффицент текущей ликвидности
0.02Коэффициент привлечения заемного капитала
1.3Коэффицент покрытия процентов
79.01Оборачиваемость запасов
-9.96Коэффициент обеспеченности запасов
0.78Коэффициент покрытия инвестиций
9.43Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.87Индекс постоянного актива
0.99Маржа прибыли, %
0.13Коэффициент мобильности имущества
0.1Коэффицент срочной ликвидности
3 579.71Оборачиваемость дебиторской задолженности
2.21Рентабельность оборотных активов, %
0.43Рентабельность внеоборотных активов, %
1.69Рентабельность производственных фондов, %
1.45Рентабельность задействованного капитала, %
1.86Рентабельность собственного капитала, %
0.53Рентабельность продаж, %
0.8Коэффициент краткосрочной задолженности
0.23Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2016 г.
16 407.1кмВсего
3 550.9МВАМощность
5 711.9млн КВт*часОтпуск в сеть
5 247.1млн КВт*часОтпуск из сети потребителям и смежным ТСО
464.8млн КВт*часПотери
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТРК"
  • РуководительАКИЛИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Исполняющий обязанности генерального директора
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: распределение
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1057000127931
  • ИНН7017114672
  • Юридический адрес:634041, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, Д.36
Контактная информация
  • Телефон+78002343822
  • E-mailtrk@trk.tom.ru
  • Сайтссылка