ПАО "ТРК"
- Кол-во АОИ:3819315580 шт.
- Номинал:0.4916 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.90%0.301 ₽
- За неделю, max:0.341 ₽
- За неделю, min:0.301 ₽
- Дивиденд:0.0091 ₽
- Отсечка:17.06.2020
- Доходность:2.37%
- ПАО «Россети»85.77%
- Прочие14.23%
Общая информация
ПАО «ТРК» является региональной энергетической компанией, которая занимается распределением и передачей электроэнергии юридическим лицам и гражданам на территории Томской области. Общая трансформаторная мощность распределительной энергокомпании измеряется 3859 МВА. Большая часть акций принадлежит компании «Россети».
ПАО «ТРК» было создано после реорганизации «Томскэнерго» в 2004 году (52% акций перешли компании «Холдинг МРСК», нынче «Россети»). Государственная регистрация распределительного энергетического центра состоялась в марте 2005 года.
Деятельность ПАО «ТРК» сводится к закупке энергоносителей, распределению электроэнергии по сетям и поставке ее конечным потребителям.
Акции компании
Уставной капитал компании составил 2,161 млрд рублей. Он разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью в 0,5 рублей (более 86,8%), и привилегированные акции (свыше 13%). Крупнейшим акционером распределительной компании является ПАО «Россети» — 85,77%.
Обыкновенные и привилегированные акции обращаются на фондовой бирже ММВБ под тикерами «TORS» и «TORSPG» соответственно. Ценные бумаги допущены к торгам без прохождения процедуры листинга.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы4 049 012 тыс. руб.
- Оборотные активы540 629 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы3 537 432 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства216 701 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства835 508 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2020
Среднеотраслевой31.12.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Производственные показатели2016 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ТРК"
- РуководительАКИЛИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Исполняющий обязанности генерального директора
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: распределение
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1057000127931
- ИНН7017114672
- Юридический адрес:634041, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, Д.36
- Телефон+78002343822
- E-mailtrk@trk.tom.ru
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