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ПАО "ТЗА"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:8220000 шт.
  • Номинал:10 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.98%123.5 ₽
  • За неделю, max:129 ₽
  • За неделю, min:120.5 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация1 015 млн. руб.
  • ПАО «КАМАЗ»51.78%
  • Прочие48.22%
Источник: Список аффилированных лиц на 30.06.2021 г.подробнее

Общая информация

Туймазинский завод автобетоновозов был образован в 1980-х гг. Строительство производственных мощностей предприятия началось в 1976 году. Параллельно этому создавался Туймазинский опытно-экспериментальный завод. За 40 лет успешного существования ТЗА смог завоевать 35% рынка автобетононасосов и 70% рынка автобетоносмесителей. Акции предприятия торгуются на Московской бирже с тикером «TUZA», что позволяет данной организации привлекать новых инвесторов и увеличивать капитализацию производства. В 2004 году Туймазинский завод автобетоновозов вошел в группу компаний, принадлежащих ПАО «КАМАЗ». Это дало возможность освоить новые перспективные области производства. 

Ключевые направления деятельности

Туймазинский завод автобетоновозов специализируется на разработке и серийном выпуске специальной техники, которая с успехом применяется в разнообразных производственных отраслях:

  • коммунальной;

  • нефтегазовой;

  • сельскохозяйственной;

  • строительной.

Модельный ряд продукции ПАО «ТЗА» регулярно пополняется новыми разработками и модифицированными версиями. Ассортимент включает в себя следующие классы спецтехники:

  • мусоровозы;

  • металловозы;

  • пеноподъемники;

  • распределительные стрелы;

  • шторные полуприцепы и самосвальные прицепы;

  • оборудование для сортиментовозов;

  • культиваторы;

  • автокраны. 

Визитной карточкой предприятия стали именно автобетононасосы и автобетоносмесители. Продукция Туймазинского завода автобетоновозов пользуется спросом во всех российских регионах. Вместе с тем, она поставляется в страны СНГ и еще 20 государств ближнего и дальнего зарубежья.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
1 013 395тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы169 631 тыс. руб.
  • Оборотные активы843 764 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы140 632 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства2 909 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства869 854 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-0.33Долг/EBITDA
4.51EV/EBITDA
-24.7EV/OCF
0.36EV/S
5.73P/BV
6.29P/E
0.89P/FCF
-27.78P/NCAV
-2.16P/NNWC
0.36P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.19Долг/EBITDA
4.16EV/EBITDA
-3.25EV/OCF
72.13EV/S
1.96P/BV
18.08P/E
-46.03P/FCF
-7.28P/NCAV
-0.56P/NNWC
49.31P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.07Коэффицент абсолютной ликвидности
0.14Коэффициент автономии
7Рентабельность общая, %
-0.21Коэффициент маневренности собственного капитала
33.54Оборачиваемость собственного капитала
-0.03Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.56Оборачиваемость оборотных активов
0.97Коэффицент текущей ликвидности
0.02Коэффициент привлечения заемного капитала
10.35Коэффицент покрытия процентов
6.29Оборачиваемость запасов
-0.06Коэффициент обеспеченности запасами
0.14Коэффициент покрытия инвестиций
3.17Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.17Индекс постоянного актива
6Маржа прибыли, %
0.83Коэффициент мобильности имущества
0.4Коэффицент срочной ликвидности
9.92Оборачиваемость дебиторской задолженности
21Рентабельность оборотных активов, %
73Рентабельность внеоборотных активов, %
24Рентабельность производственных фондов, %
16Рентабельность задействованного капитала, %
193Рентабельность собственного капитала, %
7Рентабельность продаж, %
1Коэффициент краткосрочной задолженности
0.07Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Объем реализации

2020 г.
606в шт.Автобетоносмесители
0в шт.Бетонораздатчики круговые
126в шт.Сортиментовозы и металловозы
234 627в шт.Детали и узлы
85 699в шт.Детали ГБО
10 917в шт.Запчасти
467 093в шт.Прочее
799 249в шт.Всего
4в шт.Автобетононасосы
15в шт.Бетононасосы стационарные
0в шт.Противопожарная техника
0в шт.Автоцистерны пожарные
0в шт.Автокраны
0в шт.Культиваторы
162в шт.Прицепы
0в шт.Баки трансформаторные
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТЗА"
  • РуководительКЛЕНЬКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: автопром
  • Вид деятельностиПроизводство автомобилей специального назначения
Юридическая информация
  • ОГРН1020202210126
  • ИНН0269008334
  • Юридический адрес:452755, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н ТУЙМАЗИНСКИЙ, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ.
Контактная информация
  • Телефон+78002221702
  • E-mailomtza@kamaz.org
  • Сайтссылка