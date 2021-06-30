Туймазинский завод автобетоновозов был образован в 1980-х гг. Строительство производственных мощностей предприятия началось в 1976 году. Параллельно этому создавался Туймазинский опытно-экспериментальный завод. За 40 лет успешного существования ТЗА смог завоевать 35% рынка автобетононасосов и 70% рынка автобетоносмесителей. Акции предприятия торгуются на Московской бирже с тикером «TUZA», что позволяет данной организации привлекать новых инвесторов и увеличивать капитализацию производства. В 2004 году Туймазинский завод автобетоновозов вошел в группу компаний, принадлежащих ПАО «КАМАЗ». Это дало возможность освоить новые перспективные области производства.

Ключевые направления деятельности

Туймазинский завод автобетоновозов специализируется на разработке и серийном выпуске специальной техники, которая с успехом применяется в разнообразных производственных отраслях:

коммунальной;

нефтегазовой;

сельскохозяйственной;

строительной.

Модельный ряд продукции ПАО «ТЗА» регулярно пополняется новыми разработками и модифицированными версиями. Ассортимент включает в себя следующие классы спецтехники:

мусоровозы;

металловозы;

пеноподъемники;

распределительные стрелы;

шторные полуприцепы и самосвальные прицепы;

оборудование для сортиментовозов;

культиваторы;

автокраны.

Визитной карточкой предприятия стали именно автобетононасосы и автобетоносмесители. Продукция Туймазинского завода автобетоновозов пользуется спросом во всех российских регионах. Вместе с тем, она поставляется в страны СНГ и еще 20 государств ближнего и дальнего зарубежья.