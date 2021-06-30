ПАО "ТЗА"
Нет данных
- Кол-во АОИ:8220000 шт.
- Номинал:10 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.98%123.5 ₽
- За неделю, max:129 ₽
- За неделю, min:120.5 ₽
Нет данных
- ПАО «КАМАЗ»51.78%
- Прочие48.22%
Общая информация
Туймазинский завод автобетоновозов был образован в 1980-х гг. Строительство производственных мощностей предприятия началось в 1976 году. Параллельно этому создавался Туймазинский опытно-экспериментальный завод. За 40 лет успешного существования ТЗА смог завоевать 35% рынка автобетононасосов и 70% рынка автобетоносмесителей. Акции предприятия торгуются на Московской бирже с тикером «TUZA», что позволяет данной организации привлекать новых инвесторов и увеличивать капитализацию производства. В 2004 году Туймазинский завод автобетоновозов вошел в группу компаний, принадлежащих ПАО «КАМАЗ». Это дало возможность освоить новые перспективные области производства.
Ключевые направления деятельности
Туймазинский завод автобетоновозов специализируется на разработке и серийном выпуске специальной техники, которая с успехом применяется в разнообразных производственных отраслях:
коммунальной;
нефтегазовой;
сельскохозяйственной;
строительной.
Модельный ряд продукции ПАО «ТЗА» регулярно пополняется новыми разработками и модифицированными версиями. Ассортимент включает в себя следующие классы спецтехники:
мусоровозы;
металловозы;
пеноподъемники;
распределительные стрелы;
шторные полуприцепы и самосвальные прицепы;
оборудование для сортиментовозов;
культиваторы;
автокраны.
Визитной карточкой предприятия стали именно автобетононасосы и автобетоносмесители. Продукция Туймазинского завода автобетоновозов пользуется спросом во всех российских регионах. Вместе с тем, она поставляется в страны СНГ и еще 20 государств ближнего и дальнего зарубежья.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы169 631 тыс. руб.
- Оборотные активы843 764 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы140 632 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства2 909 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства869 854 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Объем реализации2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ТЗА"
- РуководительКЛЕНЬКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение: автопром
- Вид деятельностиПроизводство автомобилей специального назначения
- ОГРН1020202210126
- ИНН0269008334
- Юридический адрес:452755, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н ТУЙМАЗИНСКИЙ, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ.
- Телефон+78002221702
- E-mailomtza@kamaz.org
- Сайтссылка