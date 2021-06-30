ПАО "ОАК"
Нет данных
- Кол-во АОИ:520795137209 шт.
- Номинал:0.86 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:+0.87%0.6365 ₽
- За неделю, max:0.6605 ₽
- За неделю, min:0.63 ₽
- Дивиденд:0.001039 ₽
- Отсечка:11.07.2015
- Доходность:0.37%
- Росимущество92.31%
- Прочие7.69%
Общая информация
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») была основана в ноябре 2006 года по указу Президента РФ. Целью создания общества стало развитие научно-производственного потенциала российской авиастроительной отрасли. Кроме этого, задачей ОАК была обозначена помощь в обеспечении обороноспособности государства, реализация перспективных программ в сфере разработке авиатехники.
В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация считается лидером отечественного рынка и крупным международным игроком. ОАК обладает правами производства новейших SSJ, MC-21, а также всемирно известных моделей самолетов «Бериев», «Ил», «МиГ», «Ту», «Як».
Основные направления деятельности
ОАК специализируется на работе с авиационной техникой военного и гражданского назначения. В рамках основной деятельности предприятие решает следующий комплекс системно значимых задач.
Разработка новых моделей техники.
Модернизация существующих самолетов и другой авиатехники.
Производство и продажа новых и ранее разработанных моделей.
Гарантийное и сервисное обслуживание.
Сопровождение в процессе эксплуатации.
Корпорация берет на себя задачи по подготовке профессиональных кадров в области авиастроения, занимается повышением квалификационных навыков действующего состава. Кроме этого, ПАО «ОАК» осуществляет утилизацию воздушных судов.
Кадровый резерв предприятия составляет почти 100 тыс. высококвалифицированных специалистов. Активы корпорации есть во всех российских регионах. Совместные предприятия, управляемые при поддержке зарубежных партнеров, работают на территории Италии, а также Индии.
Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «UNAC».
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы191 097 000 тыс. руб.
- Оборотные активы853 269 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-145 934 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства371 904 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства818 396 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производство воздушных судов2013 г.
Структура поставок воздушных судов2016 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ОАК"
- РуководительСЛЮСАРЬ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение: авиастроение
- Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
- ОГРН1067759884598
- ИНН7708619320
- Юридический адрес:115054, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ПИОНЕРСКАЯ, Д. 1
- Телефон+74959261420
- E-mailoffice@uacrussia.ru
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