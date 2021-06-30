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ПАО "ОАК"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:520795137209 шт.
  • Номинал:0.86 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.87%0.6365 ₽
  • За неделю, max:0.6605 ₽
  • За неделю, min:0.63 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.001039 ₽
  • Отсечка:11.07.2015
  • Доходность:0.37%
дивидендная история
100%
Капитализация331 486 млн. руб.
  • Росимущество92.31%
  • Прочие7.69%
Источник: МСФО за 2 квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») была основана в ноябре 2006 года по указу Президента РФ. Целью создания общества стало развитие научно-производственного потенциала российской авиастроительной отрасли. Кроме этого, задачей ОАК была обозначена помощь в обеспечении обороноспособности государства, реализация перспективных программ в сфере разработке авиатехники. 

В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация считается лидером отечественного рынка и крупным международным игроком. ОАК обладает правами производства новейших SSJ, MC-21, а также всемирно известных моделей самолетов «Бериев», «Ил», «МиГ», «Ту», «Як».

Основные направления деятельности

ОАК специализируется на работе с авиационной техникой военного и гражданского назначения. В рамках основной деятельности предприятие решает следующий комплекс системно значимых задач. 

  1. Разработка новых моделей техники. 

  2. Модернизация существующих самолетов и другой авиатехники. 

  3. Производство и продажа новых и ранее разработанных моделей. 

  4. Гарантийное и сервисное обслуживание. 

  5. Сопровождение в процессе эксплуатации. 

Корпорация берет на себя задачи по подготовке профессиональных кадров в области авиастроения, занимается повышением квалификационных навыков действующего состава. Кроме этого, ПАО «ОАК» осуществляет утилизацию воздушных судов. 

Кадровый резерв предприятия составляет почти 100 тыс. высококвалифицированных специалистов. Активы корпорации есть во всех российских регионах. Совместные предприятия, управляемые при поддержке зарубежных партнеров, работают на территории Италии, а также Индии. 

Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «UNAC».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
1 044 366 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы191 097 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы853 269 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-145 934 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства371 904 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства818 396 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-4.56Долг/EBITDA
-8.01EV/EBITDA
37.93EV/OCF
1.61EV/S
-2.23P/BV
-2.47P/E
-7.17P/FCF
-0.96P/NCAV
-0.4P/NNWC
0.69P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
0.89Долг/EBITDA
2.91EV/EBITDA
13.68EV/OCF
1.74EV/S
-0.63P/BV
2.37P/E
-5.43P/FCF
0.72P/NCAV
-1.62P/NNWC
0.84P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.21Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.14Коэффициент автономии
-28Рентабельность общая, %
2.31Коэффициент маневренности собственного капитала
-3.17Оборачиваемость собственного капитала
-0.39Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.56Оборачиваемость оборотных активов
1.04Коэффицент текущей ликвидности
1.65Коэффициент привлечения заемного капитала
-4.13Коэффицент покрытия процентов
1.77Оборачиваемость запасов
-1.17Коэффициент обеспеченности запасами
0.22Коэффициент покрытия инвестиций
1.92Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.18Индекс постоянного актива
-28Маржа прибыли, %
0.82Коэффициент мобильности имущества
0.68Коэффицент срочной ликвидности
2.63Оборачиваемость дебиторской задолженности
-16Рентабельность оборотных активов, %
-76Рентабельность внеоборотных активов, %
-30Рентабельность производственных фондов, %
-13Рентабельность задействованного капитала, %
89Рентабельность собственного капитала, %
-22Рентабельность продаж, %
0.69Коэффициент краткосрочной задолженности
0.2Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производство воздушных судов

2013 г.
91в шт.Военная авиация
30в шт.Гражданская авиация
5в шт.Специальная авиация
0в шт.Транспортная авиация
126в шт.Итого

Структура поставок воздушных судов

2016 г.
72в шт.Военная авиация внутренний рынок
31в шт.Военная авиация экспорт
26в шт.Гражданская авиация внутренний рынок
11в шт.Гражданская авиация экспорт
0в шт.Специальная авиация внутренний рынок
0в шт.Специальная авиация экспорт
1в шт.Транспортная авиация внутренний рынок
0в шт.Транспортная авиация экспорт
141в шт.Итого
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ОАК"
  • РуководительСЛЮСАРЬ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: авиастроение
  • Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
Юридическая информация
  • ОГРН1067759884598
  • ИНН7708619320
  • Юридический адрес:115054, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ПИОНЕРСКАЯ, Д. 1
Контактная информация
  • Телефон+74959261420
  • E-mailoffice@uacrussia.ru
  • Сайтссылка