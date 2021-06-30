Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») была основана в ноябре 2006 года по указу Президента РФ. Целью создания общества стало развитие научно-производственного потенциала российской авиастроительной отрасли. Кроме этого, задачей ОАК была обозначена помощь в обеспечении обороноспособности государства, реализация перспективных программ в сфере разработке авиатехники.

В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация считается лидером отечественного рынка и крупным международным игроком. ОАК обладает правами производства новейших SSJ, MC-21, а также всемирно известных моделей самолетов «Бериев», «Ил», «МиГ», «Ту», «Як».

Основные направления деятельности

ОАК специализируется на работе с авиационной техникой военного и гражданского назначения. В рамках основной деятельности предприятие решает следующий комплекс системно значимых задач.

Разработка новых моделей техники. Модернизация существующих самолетов и другой авиатехники. Производство и продажа новых и ранее разработанных моделей. Гарантийное и сервисное обслуживание. Сопровождение в процессе эксплуатации.

Корпорация берет на себя задачи по подготовке профессиональных кадров в области авиастроения, занимается повышением квалификационных навыков действующего состава. Кроме этого, ПАО «ОАК» осуществляет утилизацию воздушных судов.

Кадровый резерв предприятия составляет почти 100 тыс. высококвалифицированных специалистов. Активы корпорации есть во всех российских регионах. Совместные предприятия, управляемые при поддержке зарубежных партнеров, работают на территории Италии, а также Индии.

Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «UNAC».