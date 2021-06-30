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ПАО "ОКС"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:23718856 шт.
  • Номинал:1000 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.60%750 ₽
  • За неделю, max:780 ₽
  • За неделю, min:720 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:21.35 ₽
  • Отсечка:12.07.2018
  • Доходность:2.74%
дивидендная история
100%
Капитализация17 789 млн. руб.
  • ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д. У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»14.6%
  • ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д. У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»19.8%
  • ОАО «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» Д. У. средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»19.8%
  • ЗАО «Лидер» Д. У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»19.8%
  • ЗАО «УК „ТРАНСФИНГРУП“» Д. У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»17.32%
  • Прочие8.68%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2018 г.подробнее

Общая информация

Компания «Объединенные Кредитные Системы» (ОКС) основана в конце 2012 года. Штаб-квартира организации находится в Москве. До 2014 года предприятие имело статус открытого акционерного общества. Позже сменило его на ПАО. 

Основные направления деятельности

ОКС специализируется на инвестиционной работе. Предприятие извлекает прибыль за счет вложения в акции, опционы, другие ценные бумаги с последующим управлением или перепродажей. Основной доход предприятие получает в виде инвестиционных и купонных дивидендов. Дополнительную прибыль приносит рост стоимости ранее приобретенных акций. 

Кроме капиталовложений, ПАО «ОКС» оказывает консультативные услуги по вопросам коммерческой деятельности и финансового посредничества. В управлении акционерного общества есть холдинговые компании, занимающиеся исследованиями конъюнктуры рынка. В портфельные предприятия ПАО «ОКС» внедряет успешные практики корпоративного управления, модернизирует их хозяйственную деятельность. Это приносит дополнительный доход за счет эффективной синергии. 

Отдельные компании, входящие в портфельную структуру Объединенных Кредитных Систем осуществляют банковскую деятельность, другие оказывают лизинговые услуги. В Группе ОКС можно получить автокредит и займ под залог недвижимости, открыть вклад или осуществить денежный перевод. Кроме этого, среди портфельных предприятий есть лидер российского лизингового рынка. За счет этого Группа ОКС позволяет приобрести коммерческую недвижимость, оборудование, железнодорожный, автомобильный и морской транспорт.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
19 481 686тыс. руб.

Активы

  • Активы всего19 481 686 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы18 818 298 тыс. руб.
  • Обязательства всего663 388 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-0.33Долг/EBITDA
19.16EV/EBITDA
-1.73EV/OCF
22.64EV/S
1.1P/BV
23P/E
1.57P/FCF
1.1P/NCAV
0P/NNWC
23.02P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
18 818 298Собственный капитал
0.97Достаточность капитала
-500Комиссионные расходы
-0.12Чистые комиссионые доходы/ Чистые процентные доходы, %
0Комиссионные доходы
0Стоимость пассивов, %
12 826 417Процентные активы
-17 500Процентные расходы
450 705Процентные доходы
0Процентные пассивы
-500Чистые комиссионные доходы
433 205Чистые процентные доходы
2.22Чистая процентная маржа, %
3.51Чистый спред, %
902 353Чистая прибыль
4.63ROA, %
4.8ROE, %
3.51Доходность активов, %
19 481 686Активы всего

Показатели деятельности

Нет данных

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Внутренние документы

Нет данных

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Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ОКС"
  • РуководительКОРЗУН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельностиВложения в ценные бумаги
Юридическая информация
  • ОГРН1127747195938
  • ИНН7708776756
  • Юридический адрес:107031, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ПЕТРОВКА, Д. 27, ПОМЕЩ.
Контактная информация
  • Телефон+74959330193
  • E-mailinfo@ucsys.ru
  • Сайтссылка