Компания «Объединенные Кредитные Системы» (ОКС) основана в конце 2012 года. Штаб-квартира организации находится в Москве. До 2014 года предприятие имело статус открытого акционерного общества. Позже сменило его на ПАО.

Основные направления деятельности

ОКС специализируется на инвестиционной работе. Предприятие извлекает прибыль за счет вложения в акции, опционы, другие ценные бумаги с последующим управлением или перепродажей. Основной доход предприятие получает в виде инвестиционных и купонных дивидендов. Дополнительную прибыль приносит рост стоимости ранее приобретенных акций.

Кроме капиталовложений, ПАО «ОКС» оказывает консультативные услуги по вопросам коммерческой деятельности и финансового посредничества. В управлении акционерного общества есть холдинговые компании, занимающиеся исследованиями конъюнктуры рынка. В портфельные предприятия ПАО «ОКС» внедряет успешные практики корпоративного управления, модернизирует их хозяйственную деятельность. Это приносит дополнительный доход за счет эффективной синергии.

Отдельные компании, входящие в портфельную структуру Объединенных Кредитных Систем осуществляют банковскую деятельность, другие оказывают лизинговые услуги. В Группе ОКС можно получить автокредит и займ под залог недвижимости, открыть вклад или осуществить денежный перевод. Кроме этого, среди портфельных предприятий есть лидер российского лизингового рынка. За счет этого Группа ОКС позволяет приобрести коммерческую недвижимость, оборудование, железнодорожный, автомобильный и морской транспорт.