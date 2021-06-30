ПАО "ОКС"
Нет данных
- Кол-во АОИ:23718856 шт.
- Номинал:1000 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.60%750 ₽
- За неделю, max:780 ₽
- За неделю, min:720 ₽
- Дивиденд:21.35 ₽
- Отсечка:12.07.2018
- Доходность:2.74%
- ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д. У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»14.6%
- ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д. У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»19.8%
- ОАО «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» Д. У. средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»19.8%
- ЗАО «Лидер» Д. У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»19.8%
- ЗАО «УК „ТРАНСФИНГРУП“» Д. У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»17.32%
- Прочие8.68%
Общая информация
Компания «Объединенные Кредитные Системы» (ОКС) основана в конце 2012 года. Штаб-квартира организации находится в Москве. До 2014 года предприятие имело статус открытого акционерного общества. Позже сменило его на ПАО.
Основные направления деятельности
ОКС специализируется на инвестиционной работе. Предприятие извлекает прибыль за счет вложения в акции, опционы, другие ценные бумаги с последующим управлением или перепродажей. Основной доход предприятие получает в виде инвестиционных и купонных дивидендов. Дополнительную прибыль приносит рост стоимости ранее приобретенных акций.
Кроме капиталовложений, ПАО «ОКС» оказывает консультативные услуги по вопросам коммерческой деятельности и финансового посредничества. В управлении акционерного общества есть холдинговые компании, занимающиеся исследованиями конъюнктуры рынка. В портфельные предприятия ПАО «ОКС» внедряет успешные практики корпоративного управления, модернизирует их хозяйственную деятельность. Это приносит дополнительный доход за счет эффективной синергии.
Отдельные компании, входящие в портфельную структуру Объединенных Кредитных Систем осуществляют банковскую деятельность, другие оказывают лизинговые услуги. В Группе ОКС можно получить автокредит и займ под залог недвижимости, открыть вклад или осуществить денежный перевод. Кроме этого, среди портфельных предприятий есть лидер российского лизингового рынка. За счет этого Группа ОКС позволяет приобрести коммерческую недвижимость, оборудование, железнодорожный, автомобильный и морской транспорт.
События
- Аналитика
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Активы всего19 481 686 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы18 818 298 тыс. руб.
- Обязательства всего663 388 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Внутренние документы
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ОКС"
- РуководительКОРЗУН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельностиВложения в ценные бумаги
- ОГРН1127747195938
- ИНН7708776756
- Юридический адрес:107031, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ПЕТРОВКА, Д. 27, ПОМЕЩ.
- Телефон+74959330193
- E-mailinfo@ucsys.ru
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