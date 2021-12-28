UNITED MEDICAL GROUP CY PLC

EMC — сеть частных клиник, оказывающих медицинские услуги в Москве и МО. Компания представлена 7 многопрофильными учреждениями, 1 роддомом, 1 центром реабилитации и 3 домами престарелых.

Экскурс в историю

Eвропейский медцентр ЕМС основан в 1989 при поддержке французской компании Europ Assistance. Изначально услуги предоставлялись иностранцам, проживающим в столице РФ.

В 2001 году клиника открывает многопрофильную поликлинику с кабинетами диагностики и стационаром. В 2004 году происходит расширение медучреждения, а хирургические операции проводятся в повышенном объеме. Появляется служба экстренной и неотложной помощи.

В 2009 году открывается новый корпус клиники в Орловском переулке, площадь которого превышает 5000 кв. м. В 2012 году в ряды центра вошел госпиталь по ул. Щепкина, площадью 15 500 кв. м. Медицинское учреждение сосредоточило свое внимание на оказании помощи онкобольным.

ЕМС сегодня

В центре представлено более 50 медицинских направлений, в частности неврология, онкология, кардиология, травматология и ортопедия. Для диагностики и лечения используется современное оборудование (ПЭТ/КТ, ангиографическая система, аппараты для радиохирургии и лучевой терапии, роботы для проведения хирургических операций).

В компании:

количество врачей — более 600 человек из Израиля, США, Европы, России;

среднее число пациентов в год — 250 тыс. человек.

Сфера деятельности компании — предоставление разноплановых медицинских услуг премиум-класса. Лечение в клинике совершается по американским и европейским протоколам.

Акции ЕМС

Получить долю в компании можно путем покупки депозитарных расписок. По результатам IPO летом 2021 года было привлечено 500 млн. долларов. Компания планирует довести свой free-float до 44%. Вся чистая прибыль по МСФО направляется на выплату дивидендов. Акции торгуются на ММВБ под тикером «GEMC».