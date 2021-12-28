UNITED MEDICAL GROUP CY PLC
Нет данных
- Кол-во АОИ:90000000 шт.
- Номинал:-
- Листинг:-
- Текущая цена:-0.70%963.2 ₽
- За неделю, max:997.4 ₽
- За неделю, min:960 ₽
- Дивиденд:31.240542 ₽
- Отсечка:15.12.2021
- Доходность:2.86%
Нет данных
Общая информация
EMC — сеть частных клиник, оказывающих медицинские услуги в Москве и МО. Компания представлена 7 многопрофильными учреждениями, 1 роддомом, 1 центром реабилитации и 3 домами престарелых.
Экскурс в историю
Eвропейский медцентр ЕМС основан в 1989 при поддержке французской компании Europ Assistance. Изначально услуги предоставлялись иностранцам, проживающим в столице РФ.
В 2001 году клиника открывает многопрофильную поликлинику с кабинетами диагностики и стационаром. В 2004 году происходит расширение медучреждения, а хирургические операции проводятся в повышенном объеме. Появляется служба экстренной и неотложной помощи.
В 2009 году открывается новый корпус клиники в Орловском переулке, площадь которого превышает 5000 кв. м. В 2012 году в ряды центра вошел госпиталь по ул. Щепкина, площадью 15 500 кв. м. Медицинское учреждение сосредоточило свое внимание на оказании помощи онкобольным.
ЕМС сегодня
В центре представлено более 50 медицинских направлений, в частности неврология, онкология, кардиология, травматология и ортопедия. Для диагностики и лечения используется современное оборудование (ПЭТ/КТ, ангиографическая система, аппараты для радиохирургии и лучевой терапии, роботы для проведения хирургических операций).
В компании:
количество врачей — более 600 человек из Израиля, США, Европы, России;
среднее число пациентов в год — 250 тыс. человек.
Сфера деятельности компании — предоставление разноплановых медицинских услуг премиум-класса. Лечение в клинике совершается по американским и европейским протоколам.
Акции ЕМС
Получить долю в компании можно путем покупки депозитарных расписок. По результатам IPO летом 2021 года было привлечено 500 млн. долларов. Компания планирует довести свой free-float до 44%. Вся чистая прибыль по МСФО направляется на выплату дивидендов. Акции торгуются на ММВБ под тикером «GEMC».
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы257 602 тыс. евро
- Оборотные активы96 839 тыс. евро
Пассивы
- Капитал и резервы159 123 тыс. евро
- Долгосрочные обязательства116 166 тыс. евро
- Краткосрочные обязательства79 152 тыс. евро
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Операционные показатели2021 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+35799013414
- E-mail-
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