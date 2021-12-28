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UNITED MEDICAL GROUP CY PLC

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:90000000 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:-
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.70%963.2 ₽
  • За неделю, max:997.4 ₽
  • За неделю, min:960 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:31.240542 ₽
  • Отсечка:15.12.2021
  • Доходность:2.86%
дивидендная история
Капитализация86 688 млн. руб.

Нет данных

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Общая информация

EMC — сеть частных клиник, оказывающих медицинские услуги в Москве и МО. Компания представлена 7 многопрофильными учреждениями, 1 роддомом, 1 центром реабилитации и 3 домами престарелых.

Экскурс в историю

Eвропейский медцентр ЕМС основан в 1989 при поддержке французской компании Europ Assistance. Изначально услуги предоставлялись иностранцам, проживающим в столице РФ.

В 2001 году клиника открывает многопрофильную поликлинику с кабинетами диагностики и стационаром. В 2004 году происходит расширение медучреждения, а хирургические операции проводятся в повышенном объеме. Появляется служба экстренной и неотложной помощи.

В 2009 году открывается новый корпус клиники в Орловском переулке, площадь которого превышает 5000 кв. м. В 2012 году в ряды центра вошел госпиталь по ул. Щепкина, площадью 15 500 кв. м. Медицинское учреждение сосредоточило свое внимание на оказании помощи онкобольным.

ЕМС сегодня

В центре представлено более 50 медицинских направлений, в частности неврология, онкология, кардиология, травматология и ортопедия. Для диагностики и лечения используется современное оборудование (ПЭТ/КТ, ангиографическая система, аппараты для радиохирургии и лучевой терапии, роботы для проведения хирургических операций).

В компании:

  • количество врачей — более 600 человек из Израиля, США, Европы, России;

  • среднее число пациентов в год — 250 тыс. человек.

Сфера деятельности компании — предоставление разноплановых медицинских услуг премиум-класса. Лечение в клинике совершается по американским и европейским протоколам.

Акции ЕМС

Получить долю в компании можно путем покупки депозитарных расписок. По результатам IPO летом 2021 года было привлечено 500 млн. долларов. Компания планирует довести свой free-float до 44%. Вся чистая прибыль по МСФО направляется на выплату дивидендов. Акции торгуются на ММВБ под тикером «GEMC».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
354 441тыс. евро

Активы

  • Внеоборотные активы257 602 тыс. евро
  • Оборотные активы96 839 тыс. евро

Пассивы

  • Капитал и резервы159 123 тыс. евро
  • Долгосрочные обязательства116 166 тыс. евро
  • Краткосрочные обязательства79 152 тыс. евро
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.83Долг/EBITDA
9.43EV/EBITDA
11.44EV/OCF
3.96EV/S
6.54P/BV
10.02P/E
15.54P/FCF
-10.56P/NCAV
-9.18P/NNWC
3.61P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.58Коэффицент абсолютной ликвидности
0.45Коэффициент автономии
36.07Рентабельность общая, %
-0.62Коэффициент маневренности собственного капитала
2.06Оборачиваемость собственного капитала
-1.02Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.34Оборачиваемость оборотных активов
1.22Коэффицент текущей ликвидности
0.42Коэффициент привлечения заемного капитала
12.17Коэффицент покрытия процентов
33.13Оборачиваемость запасов
-12.12Коэффициент обеспеченности запасов
0.78Коэффициент покрытия инвестиций
7.75Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.73Индекс постоянного актива
36.05Маржа прибыли, %
0.27Коэффициент мобильности имущества
1.12Коэффицент срочной ликвидности
6.79Оборачиваемость дебиторской задолженности
120.54Рентабельность оборотных активов, %
39.73Рентабельность внеоборотных активов, %
38.45Рентабельность производственных фондов, %
29.88Рентабельность задействованного капитала, %
74.43Рентабельность собственного капитала, %
36.03Рентабельность продаж, %
0.41Коэффициент краткосрочной задолженности
0.47Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Операционные показатели

2021 г.
449.5евроСредний чек
615.6шт.Количество посещений
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Внутренний документ, определяющий политику ПАО в области внутреннего аудита от 07.07.2021
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация