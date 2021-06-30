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ПАО "АВИАКОМПАНИЯ "ЮТЭЙР"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:3702208000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.38%8.61 ₽
  • За неделю, max:9.15 ₽
  • За неделю, min:8.51 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация31 876 млн. руб.
  • АО «АК-ИНВЕСТ»50.11%
  • Ханты-Мансийский автономный округ-Югра38.83%
  • Департамент имущественных отношений Тюменской области8.44%
  • Прочие2.62%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2018 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“» является крупнейшим оператором российских вертолетных перевозок. Она объединила в своем составе Нефтеюганский вертолетный отряд, Helisur (Латинская Америка), хабаровскую компанию «Восток», предприятие «Турухан» (Красноярский край). Действует множество филиалов, оказывающих вертолетные перевозки в СНГ, Индии, Нью-Йорке, Словакии и Канаде.

Экскурс в историю

В 1967 году на базе авиагруппы Тюмени было создано управление гражданской авиации, которое в последствии стало самостоятельным органом союзного значения. С распадом СССР предприятие «Тюменьавиатранс» продолжило совершать грузо- и пассажироперевозки в качестве акционерного общества.

Ребрендинг компания провела в 2002 году. Она стала называться «ЮТэйр». Предприятие неоднократно получало награду «Крылья России».

ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“» сегодня

Производственные показатели компании за 2019 год:

  •  перевезено 7,8 млн пассажиров;

  •  количество направлений — 150.

Контрольный пакет акций принадлежит АО «АК-ИНВЕСТ» (свыше 50% акций). Высокая доля в уставном капитале компании приходится на автономный округ Югра (38,8%).

Сфера деятельности:

  •  перевозка груза и пассажиров;

  •  тушение пожаров;

  •  VIP-перевозки;

  •  спасательные мероприятия;

  •  воздушная съемка.

Авиакомпания имеет дочерние предприятия в Индии, Перу, Европе. Парк воздушных судов состоит из вертолетов МИ, Boing, Airbus Helicopters и ATR. Является участником таких сообществ, как HAI, HeliOffshore, АВИ. «ЮТэйр» осуществляет вертолетные перевозки груза (внутри фюзеляжа и на внешних подвесках) и пассажиров в 50 странах мира. Ее вертолетный парк считается крупнейшим в мире.

Более 25 лет авиакомпания «ЮТэйр» участвует в миротворческих операциях ООН. Со своей миссией она побывала в более чем 20 странах Ближнего Востока, Южной Америки, Африки.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 3,7 млрд рублей разделен на акции номинальной стоимостью 1 рубль. На Московской фондовой бирже ценные бумаги торгуются под тикером «UTAR». Они включены в листинг 3 уровня.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
93 194 116тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы67 037 954 тыс. руб.
  • Оборотные активы26 156 162 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-24 255 409 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства45 663 665 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства71 785 860 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
3.04Долг/EBITDA
5.32EV/EBITDA
6.56EV/OCF
1.24EV/S
-1.39P/BV
3.53P/E
-97.04P/FCF
-0.37P/NCAV
-0.35P/NNWC
0.52P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
7.38Долг/EBITDA
9.27EV/EBITDA
-36.99EV/OCF
1.81EV/S
-0.95P/BV
1.4P/E
-45.81P/FCF
-0.22P/NCAV
-0.21P/NNWC
0.37P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.2Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.26Коэффициент автономии
17.3Рентабельность общая, %
3.76Коэффициент маневренности собственного капитала
-2.57Оборачиваемость собственного капитала
-2.56Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.58Оборачиваемость оборотных активов
0.36Коэффицент текущей ликвидности
2.13Коэффициент привлечения заемного капитала
0.98Коэффицент покрытия процентов
32.1Оборачиваемость запасов
-50.32Коэффициент обеспеченности запасов
0.23Коэффициент покрытия инвестиций
7Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.72Индекс постоянного актива
14.87Маржа прибыли, %
0.28Коэффициент мобильности имущества
0.34Коэффицент срочной ликвидности
9.16Оборачиваемость дебиторской задолженности
39.1Рентабельность оборотных активов, %
14.67Рентабельность внеоборотных активов, %
14.24Рентабельность производственных фондов, %
10.67Рентабельность задействованного капитала, %
-38.88Рентабельность собственного капитала, %
11.21Рентабельность продаж, %
0.61Коэффициент краткосрочной задолженности
0.55Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Общие производственные

2020 г.
4.782млн чел.Перевезено пассажиров
15.57тыс. тПеревезено грузов и почты
79%Занятость кресел
7.826млрд пасс. кмВыполненный пассажирооборот
0.741млрд ткмВыполненный тоннокилометраж
52шт.Объём активного парка воздушных судов на конец года
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ "ЮТЭЙР"
  • Сокращенное наименованиеПАО "АВИАКОМПАНИЯ "ЮТЭЙР"
  • РуководительМАРТИРОСОВ АНДРЕЙ ЗАРМЕНОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльАвиаперевозки
  • Вид деятельностиРаспределение электроэнергии
Юридическая информация
  • ОГРН1028600508991
  • ИНН7204002873
  • Юридический адрес:628012, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ
Контактная информация
  • Телефон+73462778510
  • E-mailoffice@utair.ru
  • Сайтссылка