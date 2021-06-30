ПАО "АВИАКОМПАНИЯ "ЮТЭЙР"
Нет данных
- Кол-во АОИ:3702208000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.38%8.61 ₽
- За неделю, max:9.15 ₽
- За неделю, min:8.51 ₽
Нет данных
- АО «АК-ИНВЕСТ»50.11%
- Ханты-Мансийский автономный округ-Югра38.83%
- Департамент имущественных отношений Тюменской области8.44%
- Прочие2.62%
Общая информация
ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“» является крупнейшим оператором российских вертолетных перевозок. Она объединила в своем составе Нефтеюганский вертолетный отряд, Helisur (Латинская Америка), хабаровскую компанию «Восток», предприятие «Турухан» (Красноярский край). Действует множество филиалов, оказывающих вертолетные перевозки в СНГ, Индии, Нью-Йорке, Словакии и Канаде.
Экскурс в историю
В 1967 году на базе авиагруппы Тюмени было создано управление гражданской авиации, которое в последствии стало самостоятельным органом союзного значения. С распадом СССР предприятие «Тюменьавиатранс» продолжило совершать грузо- и пассажироперевозки в качестве акционерного общества.
Ребрендинг компания провела в 2002 году. Она стала называться «ЮТэйр». Предприятие неоднократно получало награду «Крылья России».
ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“» сегодня
Производственные показатели компании за 2019 год:
перевезено 7,8 млн пассажиров;
количество направлений — 150.
Контрольный пакет акций принадлежит АО «АК-ИНВЕСТ» (свыше 50% акций). Высокая доля в уставном капитале компании приходится на автономный округ Югра (38,8%).
Сфера деятельности:
перевозка груза и пассажиров;
тушение пожаров;
VIP-перевозки;
спасательные мероприятия;
воздушная съемка.
Авиакомпания имеет дочерние предприятия в Индии, Перу, Европе. Парк воздушных судов состоит из вертолетов МИ, Boing, Airbus Helicopters и ATR. Является участником таких сообществ, как HAI, HeliOffshore, АВИ. «ЮТэйр» осуществляет вертолетные перевозки груза (внутри фюзеляжа и на внешних подвесках) и пассажиров в 50 странах мира. Ее вертолетный парк считается крупнейшим в мире.
Более 25 лет авиакомпания «ЮТэйр» участвует в миротворческих операциях ООН. Со своей миссией она побывала в более чем 20 странах Ближнего Востока, Южной Америки, Африки.
Акции компании
Уставной капитал компании в размере 3,7 млрд рублей разделен на акции номинальной стоимостью 1 рубль. На Московской фондовой бирже ценные бумаги торгуются под тикером «UTAR». Они включены в листинг 3 уровня.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы67 037 954 тыс. руб.
- Оборотные активы26 156 162 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-24 255 409 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства45 663 665 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства71 785 860 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Общие производственные2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ "ЮТЭЙР"
- Сокращенное наименованиеПАО "АВИАКОМПАНИЯ "ЮТЭЙР"
- РуководительМАРТИРОСОВ АНДРЕЙ ЗАРМЕНОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльАвиаперевозки
- Вид деятельностиРаспределение электроэнергии
- ОГРН1028600508991
- ИНН7204002873
- Юридический адрес:628012, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ
- Телефон+73462778510
- E-mailoffice@utair.ru
- Сайтссылка