ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“» является крупнейшим оператором российских вертолетных перевозок. Она объединила в своем составе Нефтеюганский вертолетный отряд, Helisur (Латинская Америка), хабаровскую компанию «Восток», предприятие «Турухан» (Красноярский край). Действует множество филиалов, оказывающих вертолетные перевозки в СНГ, Индии, Нью-Йорке, Словакии и Канаде.

Экскурс в историю

В 1967 году на базе авиагруппы Тюмени было создано управление гражданской авиации, которое в последствии стало самостоятельным органом союзного значения. С распадом СССР предприятие «Тюменьавиатранс» продолжило совершать грузо- и пассажироперевозки в качестве акционерного общества.

Ребрендинг компания провела в 2002 году. Она стала называться «ЮТэйр». Предприятие неоднократно получало награду «Крылья России».

ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“» сегодня

Производственные показатели компании за 2019 год:

перевезено 7,8 млн пассажиров;

количество направлений — 150.

Контрольный пакет акций принадлежит АО «АК-ИНВЕСТ» (свыше 50% акций). Высокая доля в уставном капитале компании приходится на автономный округ Югра (38,8%).

Сфера деятельности:

перевозка груза и пассажиров;

тушение пожаров;

VIP-перевозки;

спасательные мероприятия;

воздушная съемка.

Авиакомпания имеет дочерние предприятия в Индии, Перу, Европе. Парк воздушных судов состоит из вертолетов МИ, Boing, Airbus Helicopters и ATR. Является участником таких сообществ, как HAI, HeliOffshore, АВИ. «ЮТэйр» осуществляет вертолетные перевозки груза (внутри фюзеляжа и на внешних подвесках) и пассажиров в 50 странах мира. Ее вертолетный парк считается крупнейшим в мире.

Более 25 лет авиакомпания «ЮТэйр» участвует в миротворческих операциях ООН. Со своей миссией она побывала в более чем 20 странах Ближнего Востока, Южной Америки, Африки.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 3,7 млрд рублей разделен на акции номинальной стоимостью 1 рубль. На Московской фондовой бирже ценные бумаги торгуются под тикером «UTAR». Они включены в листинг 3 уровня.