ПАО «Варьеганнефтегаз» — крупнейшее в Западной Сибири предприятие, занимающиеся разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений. Добыча полезных ископаемых ведется на 5 лицензированных участках. В планах на ближайшие годы — увеличение добычи газа и нефти, освоение новых залежей природных запасов и внедрение инновационных технологий.

Экскурс в историю

Компания «Варьеганнефтегаз» основана в мае 1993 года в Ханты-Мансийском автономном округе (г. Радужный). Она является градообразующим предприятием. В 2003 году «Варьеганнефтегаз» вошел в состав ТНК-ВР, а в 2013 году — ПАО «Роснефть». В период с 2013 по 2018 год включительно рублевая выручка общества возросла в 2 раза (с 23 млрд рублей до 43 млрд рублей).

На сегодняшний день компания представлена 3 крупнейшими промыслами — предприятиями по подготовке нефти, ее перекачке и базой производственного обслуживания. Предприятие сократило число безуспешно функционирующих скважин и ввело в эксплуатацию новые объекты.

Сфера деятельности

Деятельность компании совершается в следующих направлениях:

разведка новых месторождений углеводородов;

добыча нефти, газа и конденсата;

переработка добытого сырья;

освоение морских месторождений;

сбыт нефтепродуктов на территории РФ и за рубежом.

Нефтяная компания включена в список стратегических объектов России.

Акции компании

Контрольный пакет акций ПАО «Варьеганнефтегаз» принадлежит компании «Роснефть» — ее доля свыше 93%. Уставной капитал компании в размере 105,982 млн рублей разделен на бездокументраные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль. На Московской фондовой бирже акции торгуются с тикером «VJGZ» и «VJGZP».