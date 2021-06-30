ПАО "ННК-ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:18091110 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.49%1781 ₽
- За неделю, max:1873 ₽
- За неделю, min:1768 ₽
Нет данных
- ПАО «РН Холдинг»85.34%
- Novy Investments Limited8.55%
- Прочие6.11%
Общая информация
ПАО «Варьеганнефтегаз» — крупнейшее в Западной Сибири предприятие, занимающиеся разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений. Добыча полезных ископаемых ведется на 5 лицензированных участках. В планах на ближайшие годы — увеличение добычи газа и нефти, освоение новых залежей природных запасов и внедрение инновационных технологий.
Экскурс в историю
Компания «Варьеганнефтегаз» основана в мае 1993 года в Ханты-Мансийском автономном округе (г. Радужный). Она является градообразующим предприятием. В 2003 году «Варьеганнефтегаз» вошел в состав ТНК-ВР, а в 2013 году — ПАО «Роснефть». В период с 2013 по 2018 год включительно рублевая выручка общества возросла в 2 раза (с 23 млрд рублей до 43 млрд рублей).
На сегодняшний день компания представлена 3 крупнейшими промыслами — предприятиями по подготовке нефти, ее перекачке и базой производственного обслуживания. Предприятие сократило число безуспешно функционирующих скважин и ввело в эксплуатацию новые объекты.
Сфера деятельности
Деятельность компании совершается в следующих направлениях:
разведка новых месторождений углеводородов;
добыча нефти, газа и конденсата;
переработка добытого сырья;
освоение морских месторождений;
сбыт нефтепродуктов на территории РФ и за рубежом.
Нефтяная компания включена в список стратегических объектов России.
Акции компании
Контрольный пакет акций ПАО «Варьеганнефтегаз» принадлежит компании «Роснефть» — ее доля свыше 93%. Уставной капитал компании в размере 105,982 млн рублей разделен на бездокументраные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль. На Московской фондовой бирже акции торгуются с тикером «VJGZ» и «VJGZP».
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы66 979 725 тыс. руб.
- Оборотные активы56 205 901 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы49 262 298 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства13 753 901 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства60 169 427 тыс. руб.
Мультипликаторы
Нет данных
Финансовые коэффициенты
Нет данных
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ННК- ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ННК-ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ"
- РуководительБОЯРОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтегазовая отрасль
- Вид деятельностиДобыча нефти
- ОГРН1028601465067
- ИНН8609000160
- Юридический адрес:628464, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. РАДУЖНЫЙ, МКР 2, Д.21
- Телефон+73466842770
- E-mailodo-vng@rosneft.ru
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