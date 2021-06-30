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ПАО "ННК-ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:18091110 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.49%1781 ₽
  • За неделю, max:1873 ₽
  • За неделю, min:1768 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация36 162 млн. руб.
  • ПАО «РН Холдинг»85.34%
  • Novy Investments Limited8.55%
  • Прочие6.11%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Варьеганнефтегаз» — крупнейшее в Западной Сибири предприятие, занимающиеся разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений. Добыча полезных ископаемых ведется на 5 лицензированных участках. В планах на ближайшие годы — увеличение добычи газа и нефти, освоение новых залежей природных запасов и внедрение инновационных технологий.

Экскурс в историю

Компания «Варьеганнефтегаз» основана в мае 1993 года в Ханты-Мансийском автономном округе (г. Радужный). Она является градообразующим предприятием. В 2003 году «Варьеганнефтегаз» вошел в состав ТНК-ВР, а в 2013 году — ПАО «Роснефть». В период с 2013 по 2018 год включительно рублевая выручка общества возросла в 2 раза (с 23 млрд рублей до 43 млрд рублей).

На сегодняшний день компания представлена 3 крупнейшими промыслами — предприятиями по подготовке нефти, ее перекачке и базой производственного обслуживания. Предприятие сократило число безуспешно функционирующих скважин и ввело в эксплуатацию новые объекты.

Сфера деятельности

Деятельность компании совершается в следующих направлениях:

  •  разведка новых месторождений углеводородов;

  •  добыча нефти, газа и конденсата;

  •  переработка добытого сырья;

  •  освоение морских месторождений;

  •  сбыт нефтепродуктов на территории РФ и за рубежом.

Нефтяная компания включена в список стратегических объектов России.

Акции компании

Контрольный пакет акций ПАО «Варьеганнефтегаз» принадлежит компании «Роснефть» — ее доля свыше 93%. Уставной капитал компании в размере 105,982 млн рублей разделен на бездокументраные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль. На Московской фондовой бирже акции торгуются с тикером «VJGZ» и «VJGZP».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
123 185 626тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы66 979 725 тыс. руб.
  • Оборотные активы56 205 901 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы49 262 298 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства13 753 901 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства60 169 427 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

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Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

Нет данных

Показатели деятельности

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ННК- ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ННК-ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ"
  • РуководительБОЯРОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтегазовая отрасль
  • Вид деятельностиДобыча нефти
Юридическая информация
  • ОГРН1028601465067
  • ИНН8609000160
  • Юридический адрес:628464, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. РАДУЖНЫЙ, МКР 2, Д.21
Контактная информация
  • Телефон+73466842770
  • E-mailodo-vng@rosneft.ru
  • Сайтссылка