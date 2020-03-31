ПАО "ВХЗ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:5005605 шт.
- Номинал:20 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.62%66.65 ₽
- За неделю, max:70.65 ₽
- За неделю, min:65 ₽
- Дивиденд:4.9 ₽
- Отсечка:30.05.2018
- Доходность:5.13%
- CHESHOR ENTERPRISES LIMITED79.71%
- Прочие20.29%
Общая информация
ПАО «ВХЗ» занимается производством пластмасс и других химических продуктов, применяемых на энергетических, строительных и автомобильных предприятиях. Предприятие нефтехимической промышленности удостоено награды «100 лучших товаров РФ», премии «Хрустальная Ника».
Краткий экскурс в историю
Решение высшего руководства СССР о строительстве химического комбината в г. Владимир было принято в 1931 году. В довоенные годы на заводе производили вискозу и неолейкорит. Во времена ВОВ часть цехов была перепрофилирована для удовлетворения потребностей Армии. Стали изготавливать спиртовые смолы, кабельный пластик для изоляции проводов, диафрагменную бумагу для изоляции танков.
ПАО «ВХЗ» считается одним из крупнейших предприятий в области нефтехимической промышленности. Ведущее место в ассортименте отводится поливинилхлоридным пластикатам и непластифицированным ПВХ-материалам.
Сфера деятельности
Компания «ВХЗ» относится к предприятиям химической промышленности. Она занимается изготовлением:
пластифицированных гранулированных и листовых ПВХ-материалов;
изделий из стеклопластика;
литьевых ПВХ-пластикатов;
теплоизоляционных материалов;
непластифицированных пластмасс.
Вся продукция соответствует высокому стандарту качества ИСО 9001. Предприятие старается создать безотходное производство и следит за соблюдением экологических норм.
Акции компании
Уставной капитал «ВХЗ» в размере 100,112 млн рублей разделен на обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 20 рублей каждая. Они торгуются на Московской бирже под тикером «VLHZ». Крупнейшим акционером является CHESHOR ENTERPRISES LMTD (99% акций). С 2009 по 2017 год компания выплачивала дивиденды (кроме 2014 года).
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы463 020 тыс. руб.
- Оборотные активы769 392 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы376 955 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства18 456 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства837 001 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производство2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИМИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
- Сокращенное наименованиеПАО "ВХЗ"
- РуководительМАРКЕЛОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтехимическая отрасль
- Вид деятельностиПроизводство деревянной тары
- ОГРН1023303351587
- ИНН3302000669
- Юридический адрес:600016, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. БОЛЬШАЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Д. 81
- Телефон+74922325242
- E-mailvhz@vhz.elcom.ru
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