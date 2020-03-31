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ПАО "ВХЗ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:5005605 шт.
  • Номинал:20 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.62%66.65 ₽
  • За неделю, max:70.65 ₽
  • За неделю, min:65 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:4.9 ₽
  • Отсечка:30.05.2018
  • Доходность:5.13%
дивидендная история
100%
Капитализация334 млн. руб.
  • CHESHOR ENTERPRISES LIMITED79.71%
  • Прочие20.29%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2020.подробнее

Общая информация

ПАО «ВХЗ» занимается производством пластмасс и других химических продуктов, применяемых на энергетических, строительных и автомобильных предприятиях. Предприятие нефтехимической промышленности удостоено награды «100 лучших товаров РФ», премии «Хрустальная Ника».

Краткий экскурс в историю

Решение высшего руководства СССР о строительстве химического комбината в г. Владимир было принято в 1931 году. В довоенные годы на заводе производили вискозу и неолейкорит. Во времена ВОВ часть цехов была перепрофилирована для удовлетворения потребностей Армии. Стали изготавливать спиртовые смолы, кабельный пластик для изоляции проводов, диафрагменную бумагу для изоляции танков.

ПАО «ВХЗ» считается одним из крупнейших предприятий в области нефтехимической промышленности. Ведущее место в ассортименте отводится поливинилхлоридным пластикатам и непластифицированным ПВХ-материалам.

Сфера деятельности

Компания «ВХЗ» относится к предприятиям химической промышленности. Она занимается изготовлением:

  •  пластифицированных гранулированных и листовых ПВХ-материалов;

  •  изделий из стеклопластика;

  •  литьевых ПВХ-пластикатов;

  •  теплоизоляционных материалов;

  •  непластифицированных пластмасс.

Вся продукция соответствует высокому стандарту качества ИСО 9001. Предприятие старается создать безотходное производство и следит за соблюдением экологических норм.

Акции компании

Уставной капитал «ВХЗ» в размере 100,112 млн рублей разделен на обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 20 рублей каждая. Они торгуются на Московской бирже под тикером «VLHZ». Крупнейшим акционером является CHESHOR ENTERPRISES LMTD (99% акций). С 2009 по 2017 год компания выплачивала дивиденды (кроме 2014 года).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
1 232 412тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы463 020 тыс. руб.
  • Оборотные активы769 392 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы376 955 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства18 456 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства837 001 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
2.69Долг/EBITDA
4.59EV/EBITDA
-11.27EV/OCF
0.29EV/S
0.93P/BV
3.98P/E
-2.64P/FCF
-4.07P/NCAV
-1.05P/NNWC
0.12P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.45Долг/EBITDA
3.96EV/EBITDA
-2.76EV/OCF
0.4EV/S
0.71P/BV
3.97P/E
2.77P/FCF
-2.47P/NCAV
-0.79P/NNWC
0.15P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.05Коэффицент абсолютной ликвидности
0.31Коэффициент автономии
3.46Рентабельность общая, %
-0.23Коэффициент маневренности собственного капитала
8.49Оборачиваемость собственного капитала
-0.11Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
4.32Оборачиваемость оборотных активов
0.92Коэффицент текущей ликвидности
0.05Коэффициент привлечения заемного капитала
3.99Коэффицент покрытия процентов
11.88Оборачиваемость запасов
-0.34Коэффициент обеспеченности запасов
0.32Коэффициент покрытия инвестиций
11.04Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.38Индекс постоянного актива
2.93Маржа прибыли, %
0.62Коэффициент мобильности имущества
0.61Коэффицент срочной ликвидности
7.39Оборачиваемость дебиторской задолженности
12.68Рентабельность оборотных активов, %
18.84Рентабельность внеоборотных активов, %
12.23Рентабельность производственных фондов, %
7.58Рентабельность задействованного капитала, %
24.91Рентабельность собственного капитала, %
4.62Рентабельность продаж, %
0.98Коэффициент краткосрочной задолженности
0.06Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производство

2020 г.
34.2тыс. тКабельные
0.4тыс. тПластикаты ПВХ (без кабельных)
34.6тыс. тИтого
34.6тыс. тВсего
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Годовой отчет от 15.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИМИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ВХЗ"
  • РуководительМАРКЕЛОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтехимическая отрасль
  • Вид деятельностиПроизводство деревянной тары
Юридическая информация
  • ОГРН1023303351587
  • ИНН3302000669
  • Юридический адрес:600016, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. БОЛЬШАЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Д. 81
Контактная информация
  • Телефон+74922325242
  • E-mailvhz@vhz.elcom.ru
  • Сайтссылка