ПАО «ВХЗ» занимается производством пластмасс и других химических продуктов, применяемых на энергетических, строительных и автомобильных предприятиях. Предприятие нефтехимической промышленности удостоено награды «100 лучших товаров РФ», премии «Хрустальная Ника».

Краткий экскурс в историю

Решение высшего руководства СССР о строительстве химического комбината в г. Владимир было принято в 1931 году. В довоенные годы на заводе производили вискозу и неолейкорит. Во времена ВОВ часть цехов была перепрофилирована для удовлетворения потребностей Армии. Стали изготавливать спиртовые смолы, кабельный пластик для изоляции проводов, диафрагменную бумагу для изоляции танков.

ПАО «ВХЗ» считается одним из крупнейших предприятий в области нефтехимической промышленности. Ведущее место в ассортименте отводится поливинилхлоридным пластикатам и непластифицированным ПВХ-материалам.

Сфера деятельности

Компания «ВХЗ» относится к предприятиям химической промышленности. Она занимается изготовлением:

пластифицированных гранулированных и листовых ПВХ-материалов;

изделий из стеклопластика;

литьевых ПВХ-пластикатов;

теплоизоляционных материалов;

непластифицированных пластмасс.

Вся продукция соответствует высокому стандарту качества ИСО 9001. Предприятие старается создать безотходное производство и следит за соблюдением экологических норм.

Акции компании

Уставной капитал «ВХЗ» в размере 100,112 млн рублей разделен на обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 20 рублей каждая. Они торгуются на Московской бирже под тикером «VLHZ». Крупнейшим акционером является CHESHOR ENTERPRISES LMTD (99% акций). С 2009 по 2017 год компания выплачивала дивиденды (кроме 2014 года).