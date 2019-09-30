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ПАО "ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:56151024 шт.
  • Номинал:0.4 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-4.66%172 ₽
  • За неделю, max:189 ₽
  • За неделю, min:170.4 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:1.73642658 ₽
  • Отсечка:18.08.2020
  • Доходность:1.80%
дивидендная история
100%
Капитализация10 444 млн. руб.
  • ПАО ГК «ТНС энерго»86.41%
  • Прочие13.59%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ТНС энерго Воронеж» входит в группу одного из крупнейших независимых энергопоставщиков РФ ― «ТНС энерго». История компании началась в 1935 году с образованием Воронежского энергокомбината. Филиал данного предприятия был зарегистрирован как обособленное подразделение в 1996 году и получил название «Воронежэнерго». Основанная на базе данной структуры «Воронежская Энергосбытовая компания» была зарегистрирована в 2004 году как акционерное общество. Спустя 2 года предприятие получило статус гарантирующего поставщика, который после продажи активов в пользу ООО «Транснефтьсервис С» был снова присвоен лишь в 2010 году. С 2015 года компания носит юридическое название ПАО «ТНС энерго Воронеж». 

Деятельность компании

Основными источниками дохода Общества является покупка и продажа электроэнергии на оптовых и розничных рынках мощности. Предприятие сохраняет доминирующую позицию в регионе. По состоянию на 2018 год «ТНС энерго Воронеж» контролировало более 78% рынка сбыта электроэнергии в регионе. 

Общество имеет представительства в районных центрах Воронежской области. В самом городе есть 4 филиала, специализирующиеся на работе с бытовыми потребителями.

Особенности хозяйственной деятельности

Как гарантирующий поставщик, компания обслуживает не только юридические лица, но и рядовых граждан, потребителей электроэнергии, проживающих в пределах зоны деятельности. Контроль за финансовыми и прочими условиями работы предприятия осуществляет Федеральная и Региональная тарифная служба. Именно эти организации устанавливают допустимые ставки и надбавки. 

«ТНС энерго Воронеж» эмитирует акции, которые могут быть приобретены российскими инвесторами. Ценные бумаги общества входят в котировальный список второго уровня Московской Биржи с тикерами VRSB и VRSBP.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
5 641 077тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы1 520 936 тыс. руб.
  • Оборотные активы4 120 141 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 826 252 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства114 342 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства3 676 483 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.33Долг/EBITDA
10.33EV/EBITDA
65.74EV/OCF
0.53EV/S
7.86P/BV
13.98P/E
62.56P/FCF
43.59P/NCAV
-25.03P/NNWC
0.51P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-0.2Долг/EBITDA
-290.25EV/EBITDA
169.79EV/OCF
6.1EV/S
1 031.39P/BV
-61.91P/E
237.29P/FCF
-8.87P/NCAV
-11.52P/NNWC
5.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.21Коэффицент абсолютной ликвидности
0.32Коэффициент автономии
4.77Рентабельность общая, %
0.17Коэффициент маневренности собственного капитала
18.52Оборачиваемость собственного капитала
0.07Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
6.4Оборачиваемость оборотных активов
1.12Коэффицент текущей ликвидности
0.06Коэффициент привлечения заемного капитала
10.71Коэффицент покрытия процентов
11 588.88Оборачиваемость запасов
172.3Коэффициент обеспеченности запасов
0.34Коэффициент покрытия инвестиций
11.05Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.83Индекс постоянного актива
3.65Маржа прибыли, %
0.73Коэффициент мобильности имущества
1.11Коэффицент срочной ликвидности
7.88Оборачиваемость дебиторской задолженности
23.34Рентабельность оборотных активов, %
68.68Рентабельность внеоборотных активов, %
68.57Рентабельность производственных фондов, %
23.54Рентабельность задействованного капитала, %
67.53Рентабельность собственного капитала, %
5.01Рентабельность продаж, %
0.97Коэффициент краткосрочной задолженности
0.18Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
7 443.34млн кВт*чПокупка электроэнергии
7 398.72млн кВт*чПродажа электроэнергии
6 260.14млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
1 138.58млн кВт*чКомпенсация потерь
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 05.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1043600070458
  • ИНН3663050467
  • Юридический адрес:394029, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. МЕРКУЛОВА, Д.7, К.А
Контактная информация
  • Телефон+74732618738
  • E-mailpost80@vesc.ru
  • Сайтссылка