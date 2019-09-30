ПАО «ТНС энерго Воронеж» входит в группу одного из крупнейших независимых энергопоставщиков РФ ― «ТНС энерго». История компании началась в 1935 году с образованием Воронежского энергокомбината. Филиал данного предприятия был зарегистрирован как обособленное подразделение в 1996 году и получил название «Воронежэнерго». Основанная на базе данной структуры «Воронежская Энергосбытовая компания» была зарегистрирована в 2004 году как акционерное общество. Спустя 2 года предприятие получило статус гарантирующего поставщика, который после продажи активов в пользу ООО «Транснефтьсервис С» был снова присвоен лишь в 2010 году. С 2015 года компания носит юридическое название ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Деятельность компании

Основными источниками дохода Общества является покупка и продажа электроэнергии на оптовых и розничных рынках мощности. Предприятие сохраняет доминирующую позицию в регионе. По состоянию на 2018 год «ТНС энерго Воронеж» контролировало более 78% рынка сбыта электроэнергии в регионе.

Общество имеет представительства в районных центрах Воронежской области. В самом городе есть 4 филиала, специализирующиеся на работе с бытовыми потребителями.

Особенности хозяйственной деятельности

Как гарантирующий поставщик, компания обслуживает не только юридические лица, но и рядовых граждан, потребителей электроэнергии, проживающих в пределах зоны деятельности. Контроль за финансовыми и прочими условиями работы предприятия осуществляет Федеральная и Региональная тарифная служба. Именно эти организации устанавливают допустимые ставки и надбавки.

«ТНС энерго Воронеж» эмитирует акции, которые могут быть приобретены российскими инвесторами. Ценные бумаги общества входят в котировальный список второго уровня Московской Биржи с тикерами VRSB и VRSBP.