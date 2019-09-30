ПАО "ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:56151024 шт.
- Номинал:0.4 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-4.66%172 ₽
- За неделю, max:189 ₽
- За неделю, min:170.4 ₽
- Дивиденд:1.73642658 ₽
- Отсечка:18.08.2020
- Доходность:1.80%
- ПАО ГК «ТНС энерго»86.41%
- Прочие13.59%
Общая информация
ПАО «ТНС энерго Воронеж» входит в группу одного из крупнейших независимых энергопоставщиков РФ ― «ТНС энерго». История компании началась в 1935 году с образованием Воронежского энергокомбината. Филиал данного предприятия был зарегистрирован как обособленное подразделение в 1996 году и получил название «Воронежэнерго». Основанная на базе данной структуры «Воронежская Энергосбытовая компания» была зарегистрирована в 2004 году как акционерное общество. Спустя 2 года предприятие получило статус гарантирующего поставщика, который после продажи активов в пользу ООО «Транснефтьсервис С» был снова присвоен лишь в 2010 году. С 2015 года компания носит юридическое название ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Деятельность компании
Основными источниками дохода Общества является покупка и продажа электроэнергии на оптовых и розничных рынках мощности. Предприятие сохраняет доминирующую позицию в регионе. По состоянию на 2018 год «ТНС энерго Воронеж» контролировало более 78% рынка сбыта электроэнергии в регионе.
Общество имеет представительства в районных центрах Воронежской области. В самом городе есть 4 филиала, специализирующиеся на работе с бытовыми потребителями.
Особенности хозяйственной деятельности
Как гарантирующий поставщик, компания обслуживает не только юридические лица, но и рядовых граждан, потребителей электроэнергии, проживающих в пределах зоны деятельности. Контроль за финансовыми и прочими условиями работы предприятия осуществляет Федеральная и Региональная тарифная служба. Именно эти организации устанавливают допустимые ставки и надбавки.
«ТНС энерго Воронеж» эмитирует акции, которые могут быть приобретены российскими инвесторами. Ценные бумаги общества входят в котировальный список второго уровня Московской Биржи с тикерами VRSB и VRSBP.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы1 520 936 тыс. руб.
- Оборотные активы4 120 141 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 826 252 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства114 342 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства3 676 483 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1043600070458
- ИНН3663050467
- Юридический адрес:394029, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. МЕРКУЛОВА, Д.7, К.А
- Телефон+74732618738
- E-mailpost80@vesc.ru
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