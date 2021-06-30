ПАО "ВСЗ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:1891250 шт.
- Номинал:0.5 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-0.33%4495 ₽
- За неделю, max:4690 ₽
- За неделю, min:4405 ₽
Нет данных
- АО "Объединенная судостроительная корпорация"96.04%
- Прочие3.96%
Общая информация
Выборгский судостроительный завод был создан в первой половине XX столетия (в 1948 году). Датой основания считается утверждение «Временного положения о вводе в частичную эксплуатацию 870 МСП». С начала своего существования Выборгский судостроительный завод был полноценным предприятием, подведомственным Министерству судостроительной промышленности. В 1993 году ВСЗ перестал быть государственным и переквалифицировался в частную верфь.
Сегодня производственные площади завода составляют 82,5 тыс. кв. метров, из которых 64 тыс. кв. м являются крытыми. Есть и достроечные набережные общей протяженностью 300 метров.
Выборгский судостроительный завод является публичным предприятием. Его акции торгуются на Московской бирже под тикерами «VSYD» и «VSYDP».
Ключевые направления деятельности
ВСЗ специализируется на строительстве разнообразных судов гражданского назначения. К ним относятся следующие классы морской и речной техники:
ледоколы;
рыболовные траулеры;
буровые платформы для разработки шельфов и месторождений;
суда снабжения.
Верфь не только осуществляет полный комплекс производственных работ, но и оказывает сервисные услуги. Выборгский судостроительный завод занимается ремонтом корпусов кораблей и ледоколов, изоляцией трубопроводов, дробеструйной и механической очисткой поверхностей, заменой донно-забортной арматуры, винтов и лопастей, ремонтом судовой автоматики и электрооборудования. Кроме этого, верфь осуществляет размерную модернизацию и переоснащение техники для перехода из речного регистра в класс «Река-Море» морского регистра судоходства.
На счету Выборгского судостроительного завода несколько уникальных проектов, не имеющих аналогов. В 1997 году была запущен космический стартовый комплекс Sea Launch, созданный на базе поврежденной установки «Одиссей». За годы своего существования верфь выполняла разнообразные заказы на поставку судов различного класса для освоения шельфов Каспийского, Балтийского, Охотского морей. Проекты реализовывались не только для заказчиков из России, но и для партнеров из Казахстана, других стран ближнего зарубежья.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы8 710 652 тыс. руб.
- Оборотные активы19 962 729 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-6 069 360 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства25 246 761 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства9 495 980 тыс. руб.
Мультипликаторы
Нет данных
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выручка от продаж2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
- Сокращенное наименованиеПАО "ВСЗ"
- РуководительСОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение
- Вид деятельностиОбработка металлов и нанесение покрытий на металлы
- ОГРН1024700873801
- ИНН4704012874
- Юридический адрес:188802, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВЫБОРГСКИЙ, Г. ВЫБОРГ, Ш. ПРИМОРСКОЕ, Д.2Б
- Телефон+78137899798
- E-mailSulenkoAE@vsy.ru
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