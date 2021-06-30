Выборгский судостроительный завод был создан в первой половине XX столетия (в 1948 году). Датой основания считается утверждение «Временного положения о вводе в частичную эксплуатацию 870 МСП». С начала своего существования Выборгский судостроительный завод был полноценным предприятием, подведомственным Министерству судостроительной промышленности. В 1993 году ВСЗ перестал быть государственным и переквалифицировался в частную верфь.

Сегодня производственные площади завода составляют 82,5 тыс. кв. метров, из которых 64 тыс. кв. м являются крытыми. Есть и достроечные набережные общей протяженностью 300 метров.

Выборгский судостроительный завод является публичным предприятием. Его акции торгуются на Московской бирже под тикерами «VSYD» и «VSYDP».

Ключевые направления деятельности

ВСЗ специализируется на строительстве разнообразных судов гражданского назначения. К ним относятся следующие классы морской и речной техники:

ледоколы;

рыболовные траулеры;

буровые платформы для разработки шельфов и месторождений;

суда снабжения.

Верфь не только осуществляет полный комплекс производственных работ, но и оказывает сервисные услуги. Выборгский судостроительный завод занимается ремонтом корпусов кораблей и ледоколов, изоляцией трубопроводов, дробеструйной и механической очисткой поверхностей, заменой донно-забортной арматуры, винтов и лопастей, ремонтом судовой автоматики и электрооборудования. Кроме этого, верфь осуществляет размерную модернизацию и переоснащение техники для перехода из речного регистра в класс «Река-Море» морского регистра судоходства.

На счету Выборгского судостроительного завода несколько уникальных проектов, не имеющих аналогов. В 1997 году была запущен космический стартовый комплекс Sea Launch, созданный на базе поврежденной установки «Одиссей». За годы своего существования верфь выполняла разнообразные заказы на поставку судов различного класса для освоения шельфов Каспийского, Балтийского, Охотского морей. Проекты реализовывались не только для заказчиков из России, но и для партнеров из Казахстана, других стран ближнего зарубежья.