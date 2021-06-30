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ПАО "ВСЗ"

Тикер:

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  • Кол-во АОИ:1891250 шт.
  • Номинал:0.5 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.33%4495 ₽
  • За неделю, max:4690 ₽
  • За неделю, min:4405 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация8 740 млн. руб.
  • АО "Объединенная судостроительная корпорация"96.04%
  • Прочие3.96%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2021 г.подробнее

Общая информация

Выборгский судостроительный завод был создан в первой половине XX столетия (в 1948 году). Датой основания считается утверждение «Временного положения о вводе в частичную эксплуатацию 870 МСП». С начала своего существования Выборгский судостроительный завод был полноценным предприятием, подведомственным Министерству судостроительной промышленности. В 1993 году ВСЗ перестал быть государственным и переквалифицировался в частную верфь.

Сегодня производственные площади завода составляют 82,5 тыс. кв. метров, из которых 64 тыс. кв. м являются крытыми. Есть и достроечные набережные общей протяженностью 300 метров.

Выборгский судостроительный завод является публичным предприятием. Его акции торгуются на Московской бирже под тикерами «VSYD» и «VSYDP».

Ключевые направления деятельности

ВСЗ специализируется на строительстве разнообразных судов гражданского назначения. К ним относятся следующие классы морской и речной техники: 

  • ледоколы;

  • рыболовные траулеры;

  • буровые платформы для разработки шельфов и месторождений;

  • суда снабжения. 

Верфь не только осуществляет полный комплекс производственных работ, но и оказывает сервисные услуги. Выборгский судостроительный завод занимается ремонтом корпусов кораблей и ледоколов, изоляцией трубопроводов, дробеструйной и механической очисткой поверхностей, заменой донно-забортной арматуры, винтов и лопастей, ремонтом судовой автоматики и электрооборудования. Кроме этого, верфь осуществляет размерную модернизацию и переоснащение техники для перехода из речного регистра в класс «Река-Море» морского регистра судоходства.

На счету Выборгского судостроительного завода несколько уникальных проектов, не имеющих аналогов. В 1997 году была запущен космический стартовый комплекс Sea Launch, созданный на базе поврежденной установки «Одиссей». За годы своего существования верфь выполняла разнообразные заказы на поставку судов различного класса для освоения шельфов Каспийского, Балтийского, Охотского морей. Проекты реализовывались не только для заказчиков из России, но и для партнеров из Казахстана, других стран ближнего зарубежья.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
28 673 381тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы8 710 652 тыс. руб.
  • Оборотные активы19 962 729 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-6 069 360 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства25 246 761 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства9 495 980 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

Нет данных

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.72Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.21Коэффициент автономии
-8Рентабельность общая, %
2.44Коэффициент маневренности собственного капитала
-0.54Оборачиваемость собственного капитала
-0.74Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.16Оборачиваемость оборотных активов
2.1Коэффицент текущей ликвидности
1.32Коэффициент привлечения заемного капитала
-1.18Коэффицент покрытия процентов
0.51Оборачиваемость запасов
-2.3Коэффициент обеспеченности запасами
0.67Коэффициент покрытия инвестиций
2.58Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.3Индекс постоянного актива
-4Маржа прибыли, %
0.7Коэффициент мобильности имущества
1.4Коэффицент срочной ликвидности
3.66Оборачиваемость дебиторской задолженности
16Рентабельность оборотных активов, %
-2Рентабельность внеоборотных активов, %
-1Рентабельность производственных фондов, %
0Рентабельность задействованного капитала, %
2Рентабельность собственного капитала, %
-4Рентабельность продаж, %
0.27Коэффициент краткосрочной задолженности
0.34Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка от продаж

2020 г.
4 540 182тыс. руб.Судостроение
7 703тыс. руб.Судоремонт
28 088тыс. руб.Прочая продукция
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ВСЗ"
  • РуководительСОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение
  • Вид деятельностиОбработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Юридическая информация
  • ОГРН1024700873801
  • ИНН4704012874
  • Юридический адрес:188802, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВЫБОРГСКИЙ, Г. ВЫБОРГ, Ш. ПРИМОРСКОЕ, Д.2Б
Контактная информация
  • Телефон+78137899798
  • E-mailSulenkoAE@vsy.ru
  • Сайтссылка