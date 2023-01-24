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ПАО «ВУШ Холдинг»

Тикер:

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  • Кол-во АОИ:-
  • Номинал:-
  • Листинг:-
детальная аналитика
min
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.00%162.36 ₽
  • За неделю, max:163.69 ₽
  • За неделю, min:162.36 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история

Нет данных

подробнее

Общая информация

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
Нет данных

Бухгалтерский баланс

Стандарт отчетности:

Нет данных

Мультипликаторы

Нет данных

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

Нет данных

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Нет данных

все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТранспорт
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация