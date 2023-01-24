ПАО «ВУШ Холдинг»
Тикер:
Нет данных
0
0
0
-
- Кол-во АОИ:-
- Номинал:-
- Листинг:-
minmax
деньнеделямесяцгод
- Текущая цена:+0.00%162.36 ₽
- За неделю, max:163.69 ₽
- За неделю, min:162.36 ₽
Нет данных
Нет данных
Общая информация
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Стандарт отчетности:
Нет данных
Бухгалтерский баланс
Стандарт отчетности:
Нет данных
Мультипликаторы
Нет данных
Финансовые коэффициенты
Стандарт отчетности:
Нет данных
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Внутренние документы
Нет данных
Общая информация
О компании
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльТранспорт
- Вид деятельности-
Юридическая информация
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
Контактная информация
- Телефон-
- E-mailir@whoosh.bike
- Сайтссылка