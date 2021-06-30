ПАО "ЯКУТСКЭНЕРГО"
Нет данных
- Кол-во АОИ:7963562986 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-3.88%0.285 ₽
- За неделю, max:0.302 ₽
- За неделю, min:0.2825 ₽
Нет данных
- ПАО «РАО ЭС Востока»49.37%
- ПАО «РусГидро»29.8%
- Физические лица11.02%
- Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)0.99%
- Прочие8.82%
Общая информация
ПАО «Якутскэнерго» является крупнейшим энергетическим предприятием Республики Саха (Якутия). Оно занимается производством, доставкой и продажей электрической и тепловой энергии в регионе. В составе компании присутствует 4 дочерних предприятия — «Сахаэнерго», «Теплоэнергосервис», «Якутская энергоремонтная компания», «Энерготрансснаб». Управление финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется одним из крупнейших акционеров — Группой «РусГидро».
В 1962 году высшим правительством СССР было создано энергетическое управление «Якутскэнерго», объединившее множество мелких электростанций. В 1994 году объединили предприятия «Якутскэнерго» и «Вилюйгэссстрой» в одно, под названием «Якутскэнерго».
ПАО «Якутскэнерго» зарекомендовала себя как одна из самых эффективно работающих компаний в сфере электроэнергии. Результаты ее деятельности сопоставимы с достижениями лучших мировых компаний.
Сфера деятельности
Деятельность компании сводится к обеспечению тепловой и электрической энергией население и предприятия Якутии. Кроме того, ПАО «Якутскэнерго» занимается установкой и поверкой приборов учета, ремонтом оборудования и ЛЭП. Работа холдинга совершается в самых сложных климатических условиях центрального и западного региона Республики. ПАО «Якутскэнерго» является гарантирующим поставщиком электричества в регионе.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «Якутскэнерго» в размере 9,296 млрд рублей разделен на привилегированные и простые акции в соотношении 86:14. Номинальная стоимость 1 акции — 1 рубль. Наибольшую долю Уставного капитала имеет АО «РАО ЭС Востока» – 49% и ПАО «РусГидро» — 30%.
Ценные бумаги ПАО «Якутскэнерго» торгуются на ММВБ под тикерами «YKENP» (привилегированные) и «YKEN» (обыкновенные).
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы45 245 000 тыс. руб.
- Оборотные активы19 082 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-840 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства40 781 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства24 386 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЯКУТСКЭНЕРГО"
- РуководительСТРУЧКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика
- Вид деятельностиПередача электроэнергии
- ОГРН1021401047260
- ИНН1435028701
- Юридический адрес:677001, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, Г. ЯКУТСК, УЛ. ФЕДОРА ПОПОВА, Д.14
- Телефон+78001002205
- E-mailinform@yakutskenergo.ru
- Сайтссылка