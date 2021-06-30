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ПАО "ЯКУТСКЭНЕРГО"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:7963562986 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.88%0.285 ₽
  • За неделю, max:0.302 ₽
  • За неделю, min:0.2825 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация2 653 млн. руб.
  • ПАО «РАО ЭС Востока»49.37%
  • ПАО «РусГидро»29.8%
  • Физические лица11.02%
  • Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)0.99%
  • Прочие8.82%
Источник: сайт эмитента.подробнее

Общая информация

ПАО «Якутскэнерго» является крупнейшим энергетическим предприятием Республики Саха (Якутия). Оно занимается производством, доставкой и продажей электрической и тепловой энергии в регионе. В составе компании присутствует 4 дочерних предприятия — «Сахаэнерго», «Теплоэнергосервис», «Якутская энергоремонтная компания», «Энерготрансснаб». Управление финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется одним из крупнейших акционеров — Группой «РусГидро».

В 1962 году высшим правительством СССР было создано энергетическое управление «Якутскэнерго», объединившее множество мелких электростанций. В 1994 году объединили предприятия «Якутскэнерго» и «Вилюйгэссстрой» в одно, под названием «Якутскэнерго».

ПАО «Якутскэнерго» зарекомендовала себя как одна из самых эффективно работающих компаний в сфере электроэнергии. Результаты ее деятельности сопоставимы с достижениями лучших мировых компаний.

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к обеспечению тепловой и электрической энергией население и предприятия Якутии. Кроме того, ПАО «Якутскэнерго» занимается установкой и поверкой приборов учета, ремонтом оборудования и ЛЭП. Работа холдинга совершается в самых сложных климатических условиях центрального и западного региона Республики. ПАО «Якутскэнерго» является гарантирующим поставщиком электричества в регионе.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Якутскэнерго» в размере 9,296 млрд рублей разделен на привилегированные и простые акции в соотношении 86:14. Номинальная стоимость 1 акции — 1 рубль. Наибольшую долю Уставного капитала имеет АО «РАО ЭС Востока» – 49% и ПАО «РусГидро» — 30%.

Ценные бумаги ПАО «Якутскэнерго» торгуются на ММВБ под тикерами «YKENP» (привилегированные) и «YKEN» (обыкновенные).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
64 327 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы45 245 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы19 082 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-840 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства40 781 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства24 386 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-152.7Долг/EBITDA
-170.46EV/EBITDA
11.94EV/OCF
1.26EV/S
-3.28P/BV
-0.63P/E
-1.72P/FCF
-0.06P/NCAV
-0.05P/NNWC
0.13P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-152.7Долг/EBITDA
-170.46EV/EBITDA
11.94EV/OCF
1.26EV/S
-3.28P/BV
-0.63P/E
-1.72P/FCF
-0.06P/NCAV
-0.05P/NNWC
0.13P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.03Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.01Коэффициент автономии
-27.39Рентабельность общая, %
54.86Коэффициент маневренности собственного капитала
192.12Оборачиваемость собственного капитала
-2.42Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.12Оборачиваемость оборотных активов
0.78Коэффицент текущей ликвидности
1.02Коэффициент привлечения заемного капитала
-3.09Коэффицент покрытия процентов
2.08Оборачиваемость запасов
-5.19Коэффициент обеспеченности запасов
0.62Коэффициент покрытия инвестиций
3.82Оборачиваемость кредиторской задолженности
-53.86Индекс постоянного актива
-20.73Маржа прибыли, %
0.3Коэффициент мобильности имущества
0.4Коэффицент срочной ликвидности
2.67Оборачиваемость дебиторской задолженности
-23.18Рентабельность оборотных активов, %
-9.79Рентабельность внеоборотных активов, %
-7.97Рентабельность производственных фондов, %
-6.89Рентабельность задействованного капитала, %
-3 982.65Рентабельность собственного капитала, %
-13.02Рентабельность продаж, %
0.37Коэффициент краткосрочной задолженности
0.03Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2020 г.
1 141.01МВтУстановленная электрическая мощность
1 723.651Гкал/чУстановленная тепловая мощность
4 239.428млн кВт*чВыработка э/э
2 549.616тыс. ГкалОтпуск тепла
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЯКУТСКЭНЕРГО"
  • РуководительСТРУЧКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии
Юридическая информация
  • ОГРН1021401047260
  • ИНН1435028701
  • Юридический адрес:677001, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, Г. ЯКУТСК, УЛ. ФЕДОРА ПОПОВА, Д.14
Контактная информация
  • Телефон+78001002205
  • E-mailinform@yakutskenergo.ru
  • Сайтссылка