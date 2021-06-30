ПАО «Якутскэнерго» является крупнейшим энергетическим предприятием Республики Саха (Якутия). Оно занимается производством, доставкой и продажей электрической и тепловой энергии в регионе. В составе компании присутствует 4 дочерних предприятия — «Сахаэнерго», «Теплоэнергосервис», «Якутская энергоремонтная компания», «Энерготрансснаб». Управление финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется одним из крупнейших акционеров — Группой «РусГидро».

В 1962 году высшим правительством СССР было создано энергетическое управление «Якутскэнерго», объединившее множество мелких электростанций. В 1994 году объединили предприятия «Якутскэнерго» и «Вилюйгэссстрой» в одно, под названием «Якутскэнерго».

ПАО «Якутскэнерго» зарекомендовала себя как одна из самых эффективно работающих компаний в сфере электроэнергии. Результаты ее деятельности сопоставимы с достижениями лучших мировых компаний.

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к обеспечению тепловой и электрической энергией население и предприятия Якутии. Кроме того, ПАО «Якутскэнерго» занимается установкой и поверкой приборов учета, ремонтом оборудования и ЛЭП. Работа холдинга совершается в самых сложных климатических условиях центрального и западного региона Республики. ПАО «Якутскэнерго» является гарантирующим поставщиком электричества в регионе.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Якутскэнерго» в размере 9,296 млрд рублей разделен на привилегированные и простые акции в соотношении 86:14. Номинальная стоимость 1 акции — 1 рубль. Наибольшую долю Уставного капитала имеет АО «РАО ЭС Востока» – 49% и ПАО «РусГидро» — 30%.

Ценные бумаги ПАО «Якутскэнерго» торгуются на ММВБ под тикерами «YKENP» (привилегированные) и «YKEN» (обыкновенные).