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ПАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:932654723 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.72%19.65 ₽
  • За неделю, max:20.5 ₽
  • За неделю, min:19.25 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0 ₽
  • Отсечка:12.07.2019
  • Доходность:0.00%
дивидендная история
100%
Капитализация23 033 млн. руб.
  • ОАО «НГК „Славнефть“»39.83%
  • ТОС Инвестментс Корпорэйшн Лимитед27.89%
  • ООО «ГПН-Инвест»27.49%
  • Прочие4.79%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

НПЗ «Славнефть-ЯНОС» — одно из крупнейших отечественных предприятий по переработке нефтепродуктов. Она ежегодно перерабатывает порядка 15 млн тонн нефти. Специализируется на производстве бензина, ДТ Евро-5, керосина и горючего для реактивных двигателей. Отечественному и иностранному потребителю также предлагает автомобильные масла, битум, ароматические углеводороды, мазут, сниженные газы и парафино-восковую продукцию.

Экскурс в историю

Годом основания компании считается 1961 год, когда были введены в эксплуатацию производственные цехи Ново-Ярославского завода по нефтепереработке. В 1995 году предприятие становится участником холдинга «Славнефть».

В 2005 году ПАО «Славнефть-ЯНОС» первое среди российских предприятий начинает выпуск бензина премиум-класса Евро-95 и ДТ уровня Евро-4. Через год НПЗ стал производить ДТ по стандарту Евро-5, а с середины 2012 года он стал выпускать различные виды моторных топлив.

Сфера деятельности

Деятельность компании сконцентрирована на переработке углеводородов и продаже готовой продукции. Производственный потенциал компании представлен установками: по разгонке мазута вакуумом, висбрекинга для приготовления котельных топлив, битумной, гидроочистки дизельного топлива и прочими. Помимо бензина и ДТ, НПЗ производит битум по технологии «Битурокс», трансмиссионные и турбинные масла, продукты переработки сернистых газов. Вся продукция соответствует высоким европейским стандартам.

Акции компании

Размер уставного капитала НПЗ составляет 1,244 млрд рублей. Он поделен на основные и привилегированные акции в соотношении 3:1. В 2003 году компания провела объединение дополнительного выпуска ценных бумаг. На Московской бирже торговля акциями предприятия совершается под тикером «JNOS» и «JNOSP».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

31.12.2016
Стандарт отчетности:
74 523 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы68 863 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы5 660 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы52 245 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства9 777 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства12 501 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

Нет данных

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

Нет данных

Показатели деятельности

Нет данных

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 05.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВНЕФТЬ- ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС"
  • РуководительКАРПОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтехимическая отрасль
  • Вид деятельностиПроизводство нефтепродуктов
Юридическая информация
  • ОГРН1027600788544
  • ИНН7601001107
  • Юридический адрес:150023, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, Д.130
Контактная информация
  • Телефон+74852498100
  • E-mailpost@yorp.yaroslavl.ru
  • Сайтссылка