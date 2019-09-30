ПАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС"
- Кол-во АОИ:932654723 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.72%19.65 ₽
- За неделю, max:20.5 ₽
- За неделю, min:19.25 ₽
- Дивиденд:0 ₽
- Отсечка:12.07.2019
- Доходность:0.00%
- ОАО «НГК „Славнефть“»39.83%
- ТОС Инвестментс Корпорэйшн Лимитед27.89%
- ООО «ГПН-Инвест»27.49%
- Прочие4.79%
Общая информация
НПЗ «Славнефть-ЯНОС» — одно из крупнейших отечественных предприятий по переработке нефтепродуктов. Она ежегодно перерабатывает порядка 15 млн тонн нефти. Специализируется на производстве бензина, ДТ Евро-5, керосина и горючего для реактивных двигателей. Отечественному и иностранному потребителю также предлагает автомобильные масла, битум, ароматические углеводороды, мазут, сниженные газы и парафино-восковую продукцию.
Экскурс в историю
Годом основания компании считается 1961 год, когда были введены в эксплуатацию производственные цехи Ново-Ярославского завода по нефтепереработке. В 1995 году предприятие становится участником холдинга «Славнефть».
В 2005 году ПАО «Славнефть-ЯНОС» первое среди российских предприятий начинает выпуск бензина премиум-класса Евро-95 и ДТ уровня Евро-4. Через год НПЗ стал производить ДТ по стандарту Евро-5, а с середины 2012 года он стал выпускать различные виды моторных топлив.
Сфера деятельности
Деятельность компании сконцентрирована на переработке углеводородов и продаже готовой продукции. Производственный потенциал компании представлен установками: по разгонке мазута вакуумом, висбрекинга для приготовления котельных топлив, битумной, гидроочистки дизельного топлива и прочими. Помимо бензина и ДТ, НПЗ производит битум по технологии «Битурокс», трансмиссионные и турбинные масла, продукты переработки сернистых газов. Вся продукция соответствует высоким европейским стандартам.
Акции компании
Размер уставного капитала НПЗ составляет 1,244 млрд рублей. Он поделен на основные и привилегированные акции в соотношении 3:1. В 2003 году компания провела объединение дополнительного выпуска ценных бумаг. На Московской бирже торговля акциями предприятия совершается под тикером «JNOS» и «JNOSP».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2016
Активы
- Внеоборотные активы68 863 000 тыс. руб.
- Оборотные активы5 660 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы52 245 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства9 777 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства12 501 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
Нет данных
Финансовые коэффициенты
Нет данных
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВНЕФТЬ- ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"
- Сокращенное наименованиеПАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС"
- РуководительКАРПОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтехимическая отрасль
- Вид деятельностиПроизводство нефтепродуктов
- ОГРН1027600788544
- ИНН7601001107
- Юридический адрес:150023, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, Д.130
- Телефон+74852498100
- E-mailpost@yorp.yaroslavl.ru
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