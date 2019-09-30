НПЗ «Славнефть-ЯНОС» — одно из крупнейших отечественных предприятий по переработке нефтепродуктов. Она ежегодно перерабатывает порядка 15 млн тонн нефти. Специализируется на производстве бензина, ДТ Евро-5, керосина и горючего для реактивных двигателей. Отечественному и иностранному потребителю также предлагает автомобильные масла, битум, ароматические углеводороды, мазут, сниженные газы и парафино-восковую продукцию.

Экскурс в историю

Годом основания компании считается 1961 год, когда были введены в эксплуатацию производственные цехи Ново-Ярославского завода по нефтепереработке. В 1995 году предприятие становится участником холдинга «Славнефть».

В 2005 году ПАО «Славнефть-ЯНОС» первое среди российских предприятий начинает выпуск бензина премиум-класса Евро-95 и ДТ уровня Евро-4. Через год НПЗ стал производить ДТ по стандарту Евро-5, а с середины 2012 года он стал выпускать различные виды моторных топлив.

Сфера деятельности

Деятельность компании сконцентрирована на переработке углеводородов и продаже готовой продукции. Производственный потенциал компании представлен установками: по разгонке мазута вакуумом, висбрекинга для приготовления котельных топлив, битумной, гидроочистки дизельного топлива и прочими. Помимо бензина и ДТ, НПЗ производит битум по технологии «Битурокс», трансмиссионные и турбинные масла, продукты переработки сернистых газов. Вся продукция соответствует высоким европейским стандартам.

Акции компании

Размер уставного капитала НПЗ составляет 1,244 млрд рублей. Он поделен на основные и привилегированные акции в соотношении 3:1. В 2003 году компания провела объединение дополнительного выпуска ценных бумаг. На Московской бирже торговля акциями предприятия совершается под тикером «JNOS» и «JNOSP».