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ПАО "ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ"

Тикер:

Нет данных

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-
  • Кол-во АОИ:17143584 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-6.67%168 ₽
  • За неделю, max:182 ₽
  • За неделю, min:166 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:9.23738 ₽
  • Отсечка:29.06.2016
  • Доходность:8.32%
дивидендная история
100%
Капитализация3 263 млн. руб.
  • ПАО ГК «ТНС энерго»57.13%
  • ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»17.11%
  • ПАО «ТНС энерго Кубань»10.62%
  • ООО «Санфлейк»8.47%
  • Прочие6.67%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ТНС энерго Ярославль» отсчитывает свою историю с 2005 года. Общество было образовано на базе общества акционеров «Ярэнерго» и считается правопреемником данной энергосбытовой компании. В настоящий момент филиал «ТНС энерго» обладает статусом гарантированного поставщика, который был присвоен в начале сентября 2006 года. 

Акционерное общество «Ярэнерго», в последствии реорганизованное в ПАО «ТНС энерго Ярославль», ведет свою историю с 1936 года. Настоящий филиал входит в состав крупнейшего холдинга на оптовом рынке электроэнергии. Помимо этой структурной единицы, группа компаний включает еще 10 гарантирующих поставщиков, которые суммарно обслуживают больше 19 миллионов потребителей в разных регионах страны. Среди клиентов «ТНС энерго Ярославль» есть как муниципальные и промышленные предприятия, так и бытовые потребители электроэнергии. 

Сфера деятельности компании

Ярославский филиал холдинга «ТНС энерго» сотрудничает с розничным, а также оптовым рынком электроэнергии. Задачей предприятия является закупка ресурсов и их поставка юридическим и частным лицам. Территорией действия филиала признана Ярославская область. 

Абонентская структура представлена бюджетными учреждениями (образовательные учреждения, больницы, дворцы культуры и прочее), бизнес-организациями, а также физическими лицами, проживающими на территории региона сбыта электроэнергии. Ярославский филиал «ТНС энерго» обслуживает более 600 тыс. бытовых потребителей и порядка 15 тыс. представителей юридических лиц. 

Обладая статусом гарантирующего поставщика, предприятие контролируется тарифными и аналитическими отделами при Администрации региона, а также иными государственными надзорными органами. В соответствии с Уставом предприятия управление ведется советом директоров, а также общим собранием акционеров. 

Тикер акций компании на московской бирже «YRSB» и «YRSBP».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
4 655 648тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы2 255 551 тыс. руб.
  • Оборотные активы2 400 097 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-1 812 808 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства3 461 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства6 464 995 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-1.05Долг/EBITDA
-2.94EV/EBITDA
353.87EV/OCF
0.32EV/S
-1.96P/BV
-1.98P/E
-15.9P/FCF
-0.87P/NCAV
-0.76P/NNWC
0.2P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-0.2Долг/EBITDA
-290.25EV/EBITDA
169.79EV/OCF
6.1EV/S
1 031.39P/BV
-61.91P/E
237.29P/FCF
-8.87P/NCAV
-11.52P/NNWC
5.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.01Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.39Коэффициент автономии
-12.69Рентабельность общая, %
2.24Коэффициент маневренности собственного капитала
-9.44Оборачиваемость собственного капитала
-1.7Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
6.16Оборачиваемость оборотных активов
0.37Коэффицент текущей ликвидности
0Коэффициент привлечения заемного капитала
-16.52Коэффицент покрытия процентов
35 850.02Оборачиваемость запасов
-6 735.69Коэффициент обеспеченности запасов
-0.39Коэффициент покрытия инвестиций
4.07Оборачиваемость кредиторской задолженности
-1.24Индекс постоянного актива
-10.25Маржа прибыли, %
0.52Коэффициент мобильности имущества
0.37Коэффицент срочной ликвидности
6.76Оборачиваемость дебиторской задолженности
-63.13Рентабельность оборотных активов, %
-80.17Рентабельность внеоборотных активов, %
-80.15Рентабельность производственных фондов, %
-25.87Рентабельность задействованного капитала, %
96.75Рентабельность собственного капитала, %
-11.38Рентабельность продаж, %
1Коэффициент краткосрочной задолженности
0.02Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
4 440.2млн кВт*чПокупка электроэнергии
4 440.2млн кВт*чПродажа электроэнергии
4 759.24млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 06.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиРаспределение электроэнергии
Юридическая информация
  • ОГРН1057601050011
  • ИНН7606052264
  • Юридический адрес:150003, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.21Б
Контактная информация
  • Телефон+74852781921
  • E-mailengsbyt@yrsk.ru
  • Сайтссылка