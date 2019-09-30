ПАО «ТНС энерго Ярославль» отсчитывает свою историю с 2005 года. Общество было образовано на базе общества акционеров «Ярэнерго» и считается правопреемником данной энергосбытовой компании. В настоящий момент филиал «ТНС энерго» обладает статусом гарантированного поставщика, который был присвоен в начале сентября 2006 года.

Акционерное общество «Ярэнерго», в последствии реорганизованное в ПАО «ТНС энерго Ярославль», ведет свою историю с 1936 года. Настоящий филиал входит в состав крупнейшего холдинга на оптовом рынке электроэнергии. Помимо этой структурной единицы, группа компаний включает еще 10 гарантирующих поставщиков, которые суммарно обслуживают больше 19 миллионов потребителей в разных регионах страны. Среди клиентов «ТНС энерго Ярославль» есть как муниципальные и промышленные предприятия, так и бытовые потребители электроэнергии.

Сфера деятельности компании

Ярославский филиал холдинга «ТНС энерго» сотрудничает с розничным, а также оптовым рынком электроэнергии. Задачей предприятия является закупка ресурсов и их поставка юридическим и частным лицам. Территорией действия филиала признана Ярославская область.

Абонентская структура представлена бюджетными учреждениями (образовательные учреждения, больницы, дворцы культуры и прочее), бизнес-организациями, а также физическими лицами, проживающими на территории региона сбыта электроэнергии. Ярославский филиал «ТНС энерго» обслуживает более 600 тыс. бытовых потребителей и порядка 15 тыс. представителей юридических лиц.

Обладая статусом гарантирующего поставщика, предприятие контролируется тарифными и аналитическими отделами при Администрации региона, а также иными государственными надзорными органами. В соответствии с Уставом предприятия управление ведется советом директоров, а также общим собранием акционеров.

Тикер акций компании на московской бирже «YRSB» и «YRSBP».