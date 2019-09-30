ПАО "ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:17143584 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-6.67%168 ₽
- За неделю, max:182 ₽
- За неделю, min:166 ₽
- Дивиденд:9.23738 ₽
- Отсечка:29.06.2016
- Доходность:8.32%
- ПАО ГК «ТНС энерго»57.13%
- ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»17.11%
- ПАО «ТНС энерго Кубань»10.62%
- ООО «Санфлейк»8.47%
- Прочие6.67%
Общая информация
ПАО «ТНС энерго Ярославль» отсчитывает свою историю с 2005 года. Общество было образовано на базе общества акционеров «Ярэнерго» и считается правопреемником данной энергосбытовой компании. В настоящий момент филиал «ТНС энерго» обладает статусом гарантированного поставщика, который был присвоен в начале сентября 2006 года.
Акционерное общество «Ярэнерго», в последствии реорганизованное в ПАО «ТНС энерго Ярославль», ведет свою историю с 1936 года. Настоящий филиал входит в состав крупнейшего холдинга на оптовом рынке электроэнергии. Помимо этой структурной единицы, группа компаний включает еще 10 гарантирующих поставщиков, которые суммарно обслуживают больше 19 миллионов потребителей в разных регионах страны. Среди клиентов «ТНС энерго Ярославль» есть как муниципальные и промышленные предприятия, так и бытовые потребители электроэнергии.
Сфера деятельности компании
Ярославский филиал холдинга «ТНС энерго» сотрудничает с розничным, а также оптовым рынком электроэнергии. Задачей предприятия является закупка ресурсов и их поставка юридическим и частным лицам. Территорией действия филиала признана Ярославская область.
Абонентская структура представлена бюджетными учреждениями (образовательные учреждения, больницы, дворцы культуры и прочее), бизнес-организациями, а также физическими лицами, проживающими на территории региона сбыта электроэнергии. Ярославский филиал «ТНС энерго» обслуживает более 600 тыс. бытовых потребителей и порядка 15 тыс. представителей юридических лиц.
Обладая статусом гарантирующего поставщика, предприятие контролируется тарифными и аналитическими отделами при Администрации региона, а также иными государственными надзорными органами. В соответствии с Уставом предприятия управление ведется советом директоров, а также общим собранием акционеров.
Тикер акций компании на московской бирже «YRSB» и «YRSBP».
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы2 255 551 тыс. руб.
- Оборотные активы2 400 097 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-1 812 808 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства3 461 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства6 464 995 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиРаспределение электроэнергии
- ОГРН1057601050011
- ИНН7606052264
- Юридический адрес:150003, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.21Б
- Телефон+74852781921
- E-mailengsbyt@yrsk.ru
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