ПАО «Звезда» было основано в 1932 году в Санкт-Петербурге. Сегодня предприятие является крупнейшим отечественным производителем тяжелых судовых редукторов, а также высокооборотных дизелей, которые используются в секторе судостроения, малой энергетики, железнодорожного транспорта. В советские времена именно продукция компании «Звезда» помогла создать скоростной пассажирский флот для организации перевозок по водным путям внутри страны. Дизель-редукторные агрегаты обеспечили формирование флота военно-морских сил и береговой охраны. В 2011-2015 гг. ПАО «Звезда» разрабатывало новое семейство высокооборотных двигателей, которые имеют хорошие перспективы для использования в области машиностроения, создания карьерной техники, морского транспорта, а также на объектах малой энергетики.

Компания является членом разнообразных профессиональных объединений: Торгово-промышленной палаты СПб, Союза промышленников и предпринимателей, Союза машиностроителей РФ. Некоторые виды изготавливаемых двигателей прошли сертификацию речным регистром и морским регистром судоходства РФ. На предприятии действует система менеджмента качества ISO 9001:2015. Акции ПАО «Звезда» более 15 лет торгуются на Московской бирже с тикером «ZVEZ».

Ключевые направления деятельности

В советскую эпоху продукция предприятия поставлялась не только промышленникам СССР, но и ряду заказчиков из Восточной Европы. Аварийно-резервные дизельные генераторы производства ПАО «Звезда» вот уже более 60 лет обеспечивают высокий уровень энергетической безопасности объектов нефтепроводов, газотранспортной системы, узлов связи государственного значения.

Предприятие осуществляет полный цикл производства: от разработки до поставки дизелей и созданных на их основе агрегатов. Вместе с тем завод оказывает следующий комплекс услуг:

пусконаладка;

сервисное обслуживание;

обучение персонала;

ремонт;

механообработка;

инструментальное производство;

реализация запчастей.

Перечень выпускаемой продукции включает в себя реверс-редукторные и редукторные передачи для судов, судовое энергетическое оборудование, высокооборотные дизельные двигатели, аварийные электростанции.