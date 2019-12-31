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ПАО "ЗВЕЗДА"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:562020480 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.77%3.905 ₽
  • За неделю, max:3.97 ₽
  • За неделю, min:3.765 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.01 ₽
  • Отсечка:07.07.2015
  • Доходность:2.28%
дивидендная история
100%
Капитализация2 195 млн. руб.
  • ООО «Дилинг»21.94%
  • ООО «Уральский дизель-моторный завод»25%
  • ООО «ЕвроИнвест»19.55%
  • ООО «Акцент»25%
  • Прочие8.51%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Звезда» было основано в 1932 году в Санкт-Петербурге. Сегодня предприятие является крупнейшим отечественным производителем тяжелых судовых редукторов, а также высокооборотных дизелей, которые используются в секторе судостроения, малой энергетики, железнодорожного транспорта. В советские времена именно продукция компании «Звезда» помогла создать скоростной пассажирский флот для организации перевозок по водным путям внутри страны. Дизель-редукторные агрегаты обеспечили формирование флота военно-морских сил и береговой охраны. В 2011-2015 гг. ПАО «Звезда» разрабатывало новое семейство высокооборотных двигателей, которые имеют хорошие перспективы для использования в области машиностроения, создания карьерной техники, морского транспорта, а также на объектах малой энергетики. 

Компания является членом разнообразных профессиональных объединений: Торгово-промышленной палаты СПб, Союза промышленников и предпринимателей, Союза машиностроителей РФ. Некоторые виды изготавливаемых двигателей прошли сертификацию речным регистром и морским регистром судоходства РФ. На предприятии действует система менеджмента качества ISO 9001:2015. Акции ПАО «Звезда» более 15 лет торгуются на Московской бирже с тикером «ZVEZ». 

Ключевые направления деятельности

В советскую эпоху продукция предприятия поставлялась не только промышленникам СССР, но и ряду заказчиков из Восточной Европы. Аварийно-резервные дизельные генераторы производства ПАО «Звезда» вот уже более 60 лет обеспечивают высокий уровень энергетической безопасности объектов нефтепроводов, газотранспортной системы, узлов связи государственного значения. 

Предприятие осуществляет полный цикл производства: от разработки до поставки дизелей и созданных на их основе агрегатов. Вместе с тем завод оказывает следующий комплекс услуг:

  • пусконаладка;

  • сервисное обслуживание;

  • обучение персонала;

  • ремонт;

  • механообработка;

  • инструментальное производство;

  • реализация запчастей.

Перечень выпускаемой продукции включает в себя реверс-редукторные и редукторные передачи для судов, судовое энергетическое оборудование, высокооборотные дизельные двигатели, аварийные электростанции.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

31.12.2020
Стандарт отчетности:
10 310 469тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы4 978 605 тыс. руб.
  • Оборотные активы5 331 864 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы923 135 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства2 264 473 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства7 122 861 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2020
-1.43Долг/EBITDA
-3.03EV/EBITDA
-6.43EV/OCF
2.05EV/S
2.42P/BV
-2.13P/E
-3.27P/FCF
-0.55P/NCAV
-0.36P/NNWC
1.09P/S

Среднеотраслевой

31.12.2020
0.93Долг/EBITDA
1.5EV/EBITDA
-37.83EV/OCF
1.39EV/S
2.19P/BV
8.89P/E
-7.47P/FCF
-1.12P/NCAV
-0.49P/NNWC
0.7P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
0.02Коэффицент абсолютной ликвидности
0.09Коэффициент автономии
-60Рентабельность общая, %
-4.39Коэффициент маневренности собственного капитала
2.23Оборачиваемость собственного капитала
-0.76Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.39Оборачиваемость оборотных активов
0.75Коэффицент текущей ликвидности
0.71Коэффициент привлечения заемного капитала
9.94Коэффицент покрытия процентов
0.59Оборачиваемость запасов
-1.15Коэффициент обеспеченности запасами
0.31Коэффициент покрытия инвестиций
0.3Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.48Индекс постоянного актива
-51Маржа прибыли, %
0.52Коэффициент мобильности имущества
0.25Коэффицент срочной ликвидности
1.21Оборачиваемость дебиторской задолженности
-20Рентабельность оборотных активов, %
-21Рентабельность внеоборотных активов, %
-12Рентабельность производственных фондов, %
-10Рентабельность задействованного капитала, %
-114Рентабельность собственного капитала, %
-55Рентабельность продаж, %
0.76Коэффициент краткосрочной задолженности
0.02Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 22.07.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗВЕЗДА"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЗВЕЗДА"
  • РуководительТЮРИКОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: двигателестроение
  • Вид деятельностиЛитье чугуна
Юридическая информация
  • ОГРН1037825005085
  • ИНН7811038760
  • Юридический адрес:192012, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БАБУШКИНА, Д.123
Контактная информация
  • Телефон+78123620747
  • E-mailoffice@zvezda.spb.ru
  • Сайтссылка