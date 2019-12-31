ПАО "ЗВЕЗДА"
Нет данных
- Кол-во АОИ:562020480 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.77%3.905 ₽
- За неделю, max:3.97 ₽
- За неделю, min:3.765 ₽
- Дивиденд:0.01 ₽
- Отсечка:07.07.2015
- Доходность:2.28%
- ООО «Дилинг»21.94%
- ООО «Уральский дизель-моторный завод»25%
- ООО «ЕвроИнвест»19.55%
- ООО «Акцент»25%
- Прочие8.51%
Общая информация
ПАО «Звезда» было основано в 1932 году в Санкт-Петербурге. Сегодня предприятие является крупнейшим отечественным производителем тяжелых судовых редукторов, а также высокооборотных дизелей, которые используются в секторе судостроения, малой энергетики, железнодорожного транспорта. В советские времена именно продукция компании «Звезда» помогла создать скоростной пассажирский флот для организации перевозок по водным путям внутри страны. Дизель-редукторные агрегаты обеспечили формирование флота военно-морских сил и береговой охраны. В 2011-2015 гг. ПАО «Звезда» разрабатывало новое семейство высокооборотных двигателей, которые имеют хорошие перспективы для использования в области машиностроения, создания карьерной техники, морского транспорта, а также на объектах малой энергетики.
Компания является членом разнообразных профессиональных объединений: Торгово-промышленной палаты СПб, Союза промышленников и предпринимателей, Союза машиностроителей РФ. Некоторые виды изготавливаемых двигателей прошли сертификацию речным регистром и морским регистром судоходства РФ. На предприятии действует система менеджмента качества ISO 9001:2015. Акции ПАО «Звезда» более 15 лет торгуются на Московской бирже с тикером «ZVEZ».
Ключевые направления деятельности
В советскую эпоху продукция предприятия поставлялась не только промышленникам СССР, но и ряду заказчиков из Восточной Европы. Аварийно-резервные дизельные генераторы производства ПАО «Звезда» вот уже более 60 лет обеспечивают высокий уровень энергетической безопасности объектов нефтепроводов, газотранспортной системы, узлов связи государственного значения.
Предприятие осуществляет полный цикл производства: от разработки до поставки дизелей и созданных на их основе агрегатов. Вместе с тем завод оказывает следующий комплекс услуг:
пусконаладка;
сервисное обслуживание;
обучение персонала;
ремонт;
механообработка;
инструментальное производство;
реализация запчастей.
Перечень выпускаемой продукции включает в себя реверс-редукторные и редукторные передачи для судов, судовое энергетическое оборудование, высокооборотные дизельные двигатели, аварийные электростанции.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2020
Активы
- Внеоборотные активы4 978 605 тыс. руб.
- Оборотные активы5 331 864 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы923 135 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства2 264 473 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства7 122 861 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2020
Среднеотраслевой31.12.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗВЕЗДА"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЗВЕЗДА"
- РуководительТЮРИКОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение: двигателестроение
- Вид деятельностиЛитье чугуна
- ОГРН1037825005085
- ИНН7811038760
- Юридический адрес:192012, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БАБУШКИНА, Д.123
- Телефон+78123620747
- E-mailoffice@zvezda.spb.ru
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