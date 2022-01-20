Саратовский арбитраж арестовал активы «РусАгро» и его совладельцев в пределах 22 млрд рублей

Автор: РИА Новости

Арбитражный суд Саратовской области наложил арест на активы ГК «Русагро», одного из крупнейших российских агрохолдингов, и его акционеров Вадима Мошковича и Максима Басова на сумму 21,88 миллиарда рублей в качестве обеспечительных мер по иску конкурсного управляющего и кредиторов компании «Волжский терминал», признанной банкротом в 2019 году, следует из опубликованного определения суда.

В июле 2019 года арбитраж по иску ООО «ГК «Русагро» признал ООО «Волжский терминал» банкротом и открыл конкурсное производство. Позднее конкурсный управляющий компании «Волжский терминал» Иван Басков и ее кредиторы ООО «Синко Трейд» и Татьяна Бордачева потребовали привлечь контролирующих лиц должника - Мошковича, Басова и ГК «Русагро» к субсидиарной ответственности по делу, в связи с чем «Синко Трейд» заявило ходатайство о принятии обеспечительных мер.

«В связи с рассмотрением арбитражным судом заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, суд в целях сохранения существующего баланса интересов и существующего состояния отношений ... пришел к выводу о необходимости принятия обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и имущество Басова М.Д., Мошковича В.Н., ООО «ГК «Русагро», так как являются лицами, в отношении которых арбитражным судом рассматривается заявление о привлечение к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Волжский терминал», - говорится в определении суда.

Суд наложил арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество Басова, Мошковича и ГК «Русагро» на сумму 21,88 миллиарда рублей. Конкретное имущество, на которое налагается арест, в определении суда не поименовано.

Со ссылкой на отчет конкурсного управляющего поясняется, что в реестр требований кредиторов «Волжского терминала» включены требования в размере 33,41 миллиарда рублей, при этом разность между суммой требований кредиторов, включенных в реестр, и стоимостью реализованного имущества должника составляет 21,88 миллиарда рублей.

Компания «Волжский терминал» (Саратовская область), зарегистрированная в 2008 году, ранее входила в холдинг «Солнечные продукты». Эта производственная площадка включала в себя маслоэкстракционный завод, речной отгрузочный терминал и элеваторный комплекс. Компания «Астон», один из крупнейших российских экспортеров сельскохозяйственной продукции, в апреле 2021 года подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 100% имущества обанкротившегося «Волжского терминала».

«Русагро» в октябре 2018 года сообщила о приобретении права на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Ltd., владеющей холдингом «Солнечные продукты», который был одним из ведущих российских производителей масла. Позже в том же году «Русагро» приобрела права требований к группе «Солнечные продукты» по кредитам Россельхозбанка на 34,7 миллиарда рублей.

Группа «Русагро» входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 57% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича. Другие крупные акционеры - предприниматель Максим Воробьев (около 10% акций) и бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов (8%). Free float составляет порядка 25%.