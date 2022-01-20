Polymetal оценил ресурсы Павловского месторождения в 700 тыс. унций золота

Автор: Finam.ru

Polymetal представил первичную оценку ресурсов Павловского месторождения. Согласно данным компании, минеральные ресурсы (МР) месторождения под открытую отработку на 1 октября 2021 года составляют 9,7 млн тонн руды со средним содержанием 2,3 г/т и общим объемом золота 0,7 млн унций. Оценка сделана при долгосрочной цене на золото $1 500 за унцию.

Месторождение представлено легкообогащаемыми рудами, переработка которых возможна в том числе на действующих фабриках "Полиметалла": Воронцовской и Варваринской.

Оценка основана на данных, полученных из 142 скважин колонкового бурения (14,9 км), проведенного "Полиметаллом" в 2020-2021 гг. Совокупные инвестиции в ГРР составили $4,8 млн, средние затраты на прирост МР – $7 на унцию золота.