Toyota приостановит производство на 11 заводах в Японии из-за COVID

Автор: РИА Новости

Один из крупнейших японских автопроизводителей Toyota объявил о приостановке производства на 21 линии 11 заводов внутри страны из-за коронавируса, а также частичной нехватки комплектующих.

Согласно пресс-релизу компании, работа будет остановлена 21, 22 и 24 января.

«Остановка производится в связи с выявлением коронавируса, а также на фоне частичной нехватки полупроводников», - говорится в релизе.

Там отмечается, что накануне стало известно о четырех зараженных коронавирусом.

Как отмечают японские СМИ, по итогам января общий объем производства на заводах Toyota может оказаться на 47 тысяч единиц меньше плана.