Акционеры ОАК одобрили объединение с «Сухим» и «МиГом»

Автор: Finam.ru

Акционеры «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) одобрили присоединение к ПАО «ОАК» двух дочерних самолетостроительных компаний - АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ», следует из раскрытия информации компании.

В ходе внеочередного собрания акционеров, которое прошло 17 января 2022 года, за реорганизацию проголосовало большинство акционеров.

«Права по ценным бумагам эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на их осуществление: право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих акционерам акций, если они голосовали против принятия решения по вопросу «О реорганизации ПАО «ОАК» в форме присоединения к нему АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ» на внеочередном общем собрании акционеров общества, которое состоялось 17 января 2022 года, либо не принимали участие в голосовании по данному вопросу», - отмечается в сообщении компании.