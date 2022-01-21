Росатом и «Селигдар» подписали соглашение о поставке энергии для месторождения Кючус

Автор: Finam.ru

АО «Русатом Оверсиз» (входит в состав госкорпорации «Росатом») и «Селигдар» подписали соглашение о поставке и потреблении энергии атомной станции малой мощности (АСММ) для разработки месторождения Кючус в Усть-Янском и Верхоянском районах в Якутии. Об этом сообщила компания.

В рамках соглашения определяется 40-летний период поставки электроэнергии с первой в мире наземной АСММ с реакторной установкой РИТМ-200Н с 30 июня 2028 года. Срок использования атомной энергии может быть скорректирован в пользу увеличения, ввиду высокой вероятности расширения запасов месторождения.

Стороны намерены заключить договор на поставку электроэнергии не позднее 30 сентября 2025 года. Для реализации проекта освоения месторождения Кючус, одного из крупнейших в России золоторудных месторождений с запасами более 175 тонн золота, «Селигдар» будет использовать не менее 35 МВт электроэнергии атомной генерации.