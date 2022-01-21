События предстоящей недели (24 - 30 января 2022 года)
21 Января 2022
2017-godu.ru
Собрания акционеров проведут «Южный Кузбасс» и «Распадская».
Реестр акционеров под дивиденды закроет Headhunter Group PLC.
Понедельник, 24 января
Headhunter Group PLC закроет реестр акционеров под дивиденды. На одну акцию компания выплатит 63 рубля.
Среда, 26 января
Акционеры ПАО «Южный Кузбасс» примут решение о реорганизации общества и увеличение уставного капитала.
Четверг, 27 января
ПАО «Распадская» проведет внеочередное собрание акционеров. На повестке дня переизбрание совета директоров и уменьшение уставного капитала.