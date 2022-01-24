Fix Price объявила о программе выкупа ГДР объемом до 4 млрд рублей

Автор: Finam.ru

Fix Price объявляет о программе выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР) объемом до 4 млрд рублей на протяжении периода до 6 месяцев, говорится в сообщении компании.

«В текущих экономических условиях и ситуации на рынках капитала компания считает, что ее рыночная капитализация не отражает фундаментальную стоимость бизнеса. В подобной ситуации мы видим возможность для распределения денежных средств среди держателей ГДР посредством реализации программы», - говорится в сообщении.

Компания заключила соглашение с АО «ВТБ Капитал» для управления программой, в соответствии с которым «ВТБ Капитал» будет приобретать ГДР (действуя от своего имени) на Московской Бирже в период действия Программы с последующим выкупом ГДР компанией. «ВТБ Капитал» будет принимать торговые решения в рамках программы независимо от компании.

Ожидается, что сделки в рамках программы начнут совершаться ориентировочно 24 января 2022 года. Программа продлится примерно до 23 июля 2022 года. Покупки могут осуществляться в любое время в течение этого периода в соответствии с действующим законодательством.

ГДР, приобретенные в рамках программы, перейдут в разряд казначейских и могут использоваться, среди прочего, для выполнения обязательств компании, возникающих от возможного внедрения программы мотивации сотрудников, или могут быть впоследствии погашены.

"Программа будет проводиться в соответствии с Регламентом ЕС о злоупотреблениях на рынке (Market Abuse Regulation) (596/2014) и заранее установленными параметрами в отношении цены и объема согласно параметрам, изложенным в Регламенте о делегировании Комиссии полномочий Commission Delegated Regulation(2016/1052), в той степени, в которой эти правила применяются в Великобритании", - отмечается в сообщении.