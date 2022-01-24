Бывший финдиректор «Мечела» назначен на аналогичный пост в Petropavlovsk

Автор: Finam.ru

Совет директоров Petropavlovsk принял решение назначить Станислава Площенко на должность финансового директора компании, следует из сообщений золотодобытчика.

Стоит отметить, что ранее Площенко занимал аналогичную должность в «Мечеле», а теперь сменит на посту Данила Котлярова, который останется в компании Petropavlovsk до 28 февраля, после чего возьмет на себя роль консультанта, чтобы обеспечить плавный переход полномочий.