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Бывший финдиректор «Мечела» назначен на аналогичный пост в Petropavlovsk

24 Января 2022

FinamCompany

Petropavlovsk plc

quote.rbc.ru

Автор: Finam.ru

Совет директоров Petropavlovsk принял решение назначить Станислава Площенко на должность финансового директора компании, следует из сообщений золотодобытчика.

Стоит отметить, что ранее Площенко занимал аналогичную должность в «Мечеле», а теперь сменит на посту Данила Котлярова, который останется в компании Petropavlovsk до 28 февраля, после чего возьмет на себя роль консультанта, чтобы обеспечить плавный переход полномочий.

Теги: новости