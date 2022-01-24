«Мосбиржа» понизила границы ценовых коридоров акций «Газпрома», ВТБ и «НОВАТЭКа», так же VK и TCS Group

Автор: Finam.ru

«Мосбиржа» уменьшила значения нижней границы ценовых коридоров акций «Газпрома», ВТБ, «НОВАТЭКа», ММК, «Интер РАО», «Аэрофлота», X5 и еще ряда бумаг, следует из сообщений торговой площадки.

На российском фондовом рынке в понедельник наблюдается обвал на фоне нарастания геополитической напряженности. К 14:39 мск индекс МосБиржи опускается на 6,71%, до 3208,64 пункта, а немногим ранее падал уже ниже 3200 пунктов.

На этом фоне в 13:51 мск были изменены значения нижней границы ценового коридора (до 267,65) и диапазона оценки рыночных рисков (до 238,324 руб., эквивалентно ставке 23,75%) акций «Газпрома», говорится в сообщении биржи. По префам ВТБ были изменены значения нижней границы ценового коридора до 0,03678 и диапазона оценки рыночных рисков до 0,031709 руб., что эквивалентно ставке 28,75%. По акциям «НОВАТЭКа» были изменены значения нижней границы ценового коридора до 1361,2 и диапазона оценки рыночных рисков до 1202,63 руб., что эквивалентно ставке 25%.

Так же Московская биржа понизила границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков по гдр VK и TCS Group, а также по бумагам «Яндекса» ввиду их падения на сегодняшних торгах, следует из сообщений торговой площадки.

Значения нижней границы ценового коридора ценной бумаги TCS изменены до 4097,2 а диапазона оценки рыночных рисков до 3593,59 руб., эквивалентно ставке 26,25%. Значения нижней границы ценового коридора ценной бумаги «Яндекса» пересмотрены до 3111, а диапазона оценки рыночных рисков до 2770,06 руб., эквивалентно ставке 23,75%. Значения нижней границы ценового коридора ценной бумаги VK снижены до 555,2, а диапазона оценки рыночных рисков до 494,27 рубля, эквивалентно ставке 23,75%.