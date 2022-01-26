IPO Credo Technology - облачные технологии из Китая решили выйти на IPO

Автор: Делицын Леонид, ГК «ФИНАМ»

Первичное размещение Credo Technology сегодня 26 января. Эта компания - холдинг, который зарегистрирован на Каймановых островах. Штаб-квартира находится сейчас в Сан-Хосе, в Калифорнии, вблизи Кремниевой долины. Филиалы есть в Гонконге и Китае. надо сказать, что Китай практически нигде не упоминается в проспекте эмиссии, только в одном месте... Это любопытный момент, который характеризует текущую ситуацию. Рынок IPO переживает период заморозков и китайские власти дали понять, что хотели бы, чтобы китайские компании снизили свою активность по привлечению средств за рубежом. Поэтому выстраиваются такие конструкции, когда операции ведутся в Китае, а холдинг находится на Каймановых островах...