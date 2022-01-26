Стоимость бренда Apple достигла рекордных $355 млрд - Brand Finance

Автор: РИА Новости

Американская компания Apple названа самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500, причем его стоимость в 355,1 миллиарда долларов стала рекордной за всю историю ведения рейтинга, следует из доклада Brand Finance.

«Apple сохранила за собой звание самого дорогого бренда в мире после роста на 35%, до 355,1 миллиарда долларов - это самая высокая стоимость бренда, когда-либо зарегистрированная в рейтинге Brand Finance Glabal 500», - говорится в докладе.

Второе и третье места в рейтинге занимают Amazon (350,3 миллиарда долларов) и Google (263,4 миллиарда долларов). На четвертом месте остается еще один представитель американского технологического сектора - Microsoft со стоимостью бренда в 184,2 миллиарда долларов. Пятерку лидеров замыкает американская Walmart (111,9 миллиарда долларов).

Тройка самых дорогих российских брендов в этом рейтинге - «Сбер» (156-е место), «Газпром» (325-е) и «Лукойл» (360-е).

Новичком в рейтинге стала социальная сеть TikTok, которая заняла сразу 18-ю строчку: бренд оценивается в 59 миллиардов долларов. TikTok также стал самым быстрорастущим брендом: за год его стоимость выросла на 215%.

При расчете стоимости бренда Brand Finance учитывает и его силу, анализируя маркетинговые инвестиции, капитал бренда и влияние этих факторов на эффективность бизнеса.