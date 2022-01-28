Автор: Finam.ru

OR Group начала продажи на «Яндекс.Маркете», сообщила компания. В ближайшее время компания намерена увеличить количество SKU на интернет-площадке в 3,5 раза.

Сейчас на интернет-витрине представлено более 400 SKU из категорий обувь и верхняя одежда. Компания планирует в феврале расширить ассортимент до 1500 позиций за счет одежды среднего слоя и аксессуаров. Отгрузка товара производится из регионального склада OR Group, расположенного в Омске, а доставка осуществляется по всей территории России. В дальнейшем группа планирует подключить к проекту и другие региональные склады компании.