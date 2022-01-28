Google инвестирует $1 млрд в индийскую Airtel для развития цифровой экосистемы в стране

Автор: РИА Новости

Американская Google инвестирует 1 миллиард долларов в рамках сотрудничества с индийской Airtel, направленного на ускорение развития цифровой экосистемы в Индии, говорится в сообщении Airtel.

«Bharti Airtel, один из ведущих поставщиков коммуникационных решений в Индии, и Google сегодня объявили о заключении долгосрочного соглашения, направленного на ускорение роста цифровой экосистемы в Индии... В рамках этого партнерства Google намерен инвестировать до 1 миллиарда долларов», - сообщила компания.

В сообщении уточняется, что 700 миллионов долларов будут инвестированы в капитал Airtel для приобретения 1,28% акций компании, а около 300 миллионов пойдут на реализацию многолетних коммерческих соглашений.

Google и Airtel будут совместно работать над расширением предложения индийской компании и изучать возможности для обеспечения доступности смартфонов среди граждан с разным достатком. Кроме того, компании будут совместно работать над внедрением 5G и развитием облачной экосистемы для предприятий по всей Индии.

Google со своей поисковой системой и почтой Gmail входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

Bharti Airtel Limited - ведущая международная телекоммуникационная компания, работающая в 18 странах Азии и Африки. Штаб-квартира расположена в Нью-Дели, Индия. Входит в тройку крупнейших поставщиков мобильных услуг в мире по количеству абонентов.