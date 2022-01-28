События предстоящей недели (31 января - 6 февраля 2022 года)

Собрания акционеров проведут «ЭсЭфАй», ГК «Самолет», ГК «ТНС Энерго», «СОЛЛЕРС Авто», «Кокс» и «Славнефть-ЯНОС».

Понедельник, 31 января

ПАО «Акрон» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 25 февраля. На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 25 февраля, закроет ТКЗ «Красный котельщик». Акционеры утвердят новую редакцию устава компании.

Среда, 2 февраля

Внеочередное собрание акционеров ГК «Самолет» одобрит ряд крупных сделок.

Акционеры ПАО «ЭсЭфАй» на внеочередном собрании одобрят крупную сделку.

Четверг, 3 февраля

Внеочередное собрание акционеров ПАО «СОЛЛЕРС Авто» утвердит устав общества в новой редакции и примет решение об уменьшении уставного капитала компании.

Акционеры ПАО «Кокс» на внеочередном собрании одобрят ряд сделок.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» проведет внеочередное собрание акционеров. На повестке дня одобрение сделки.

НЛМК опубликует финансовую отчетность по МСФО за 12 месяцев 2021 года.

Пятница, 4 февраля

Акционеры ГК «ТНС Энерго» на внеочередном собрании одобрят ряд сделок и утвердят изменения в устав компании.