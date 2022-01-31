Shell начинает торги простыми акциями после реформирования структуры
31 Января 2022
shell.com.ru
Автор: Reuters
Крупнейшая нефтяная компания Shell сообщила, что начнет торговать в понедельник акциями, которые заменили акции типов A и B в рамках упрощения структуры и перехода на одну линейку бумаг.
Обновленные акции компании торгуются на Euronext Amsterdam, Лондонской фондовой бирже и Нью-Йоркской фондовой бирже, пояснила Shell.
Ранее в этом месяце Shell также убрала из своего имени слова «Royal Dutch» после перемещения головного офиса в Великобританию из Нидерландов.