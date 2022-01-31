Shell начинает торги простыми акциями после реформирования структуры

Автор: Reuters

Крупнейшая нефтяная компания Shell сообщила, что начнет торговать в понедельник акциями, которые заменили акции типов A и B в рамках упрощения структуры и перехода на одну линейку бумаг.

Обновленные акции компании торгуются на Euronext Amsterdam, Лондонской фондовой бирже и Нью-Йоркской фондовой бирже, пояснила Shell.

Ранее в этом месяце Shell также убрала из своего имени слова «Royal Dutch» после перемещения головного офиса в Великобританию из Нидерландов.