Booking разочарован решением суда РФ, но выплатит штраф в 1,3 млрд рублей - компания

Автор: РИА Новости

Booking разочарован решением суда РФ по навязыванию условий отелям, но выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей в установленный срок, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией в понедельник подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на агрегатор отелей Booking.com B.V. оборотного штрафа в размере более 1,3 миллиарда рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен.

«Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок. Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия», - заявили в компании.

Booking.com в середине декабря 2021 года также выполнила требование ФАС об отмене паритета цен. Теперь гостиницы могут устанавливать более низкий тариф на свои услуги.

Условие о паритете цен закрепляет обязанность отелей и других мест размещения поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют агрегатору Booking.com. Под каналами продаж понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей.

ФАС 26 августа 2021 года сообщила, что наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов. Арбитражный суд Москвы в конце августа подтвердил законность выводов антимонопольной службы о признании Booking.com. нарушителем антимонопольного законодательства, а в ноябре признал законным и штраф в 1,3 миллиарда рублей за навязывание отелям паритета цен.