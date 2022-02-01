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АФК «Система» завершила программу выкупа акций на 7 млрд рублей

1 Февраля 2022

FinamCompany

АФК Система

sistema.ru

Автор: Finam.ru

АФК «Система» завершила программу обратного выкупа акций на сумму 7 млрд рублей, следует из раскрытия информации компании.

«С начала запуска программы, анонсированной 17 сентября 2019 года, «Система Финанс» приобрела 315 млн 195 тыс. 371 обыкновенную акцию корпорации на сумму 7 млрд рублей», - говорится в сообщении компании.

При этом 31 января 2022 года «Система Финанс» приобрела 7 717 200 обыкновенных акций корпорации.

Теги: afks