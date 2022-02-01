«Полюс» одобрил программу buyback на сумму до $200 млн

Автор: Finam.ru

«Полюс» одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до $200 млн, следует из раскрытия информации компании.

По итогам заседания совета директоров было принято решение подтвердить целесообразность осуществления дочерним обществом ПАО «Полюс» - обществом с ограниченной ответственностью «Полюс Сервис» программы выкупа на открытом рынке обыкновенных акций ПАО «Полюс» и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции, на общую сумму до $200 млн и в количестве, которое в любом случае не превысит 1,4% уставного капитала ПАО «Полюс».

Приобретение ценных бумаг в рамках программы будет осуществляться в течение шести месяцев, начиная с даты опубликования сообщения о запуске программы, или до достижения указанных показателей максимального количества приобретаемых ценных бумаг или суммы средств, выделенных на программу.

Действие программы может быть продлено или прекращено раньше по решению компании.