«Лента» завершила приобретение «Утконоса» за 20 млрд рублей

Автор: Finam.ru

«Лента» завершила сделку по покупке онлайн-ритейлера «Утконос», цена покупки на момент закрытия составила 20 млрд рублей, говорится в сообщении «Ленты».

«Приобретение «Утконоса» позволит «Ленте» значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке и более эффективно конкурировать в этом сегменте в Москве, особенно в ценовых категориях «выше среднего» и «премиум». В результате приобретения доля "Ленты" на онлайн-рынке Москвы составит приблизительно 11%", - говорится в сообщении.

Ожидается, что интеграция «Утконоса» будет проходить поэтапно с фокусом на совершенствовании операционных процессов и росте стоимости компании в долгосрочной перспективе. В настоящее время руководство «Ленты» разрабатывает план последовательного объединения «Ленты Онлайн» и «Утконоса» в единый бизнес с двумя брендами, каждый из которых будет охватывать собственный рыночный сегмент.

Как сообщалось ранее, с целью финансирования сделки "Лента" разместит дополнительный выпуск обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу «Севергрупп». Акционеры МКПАО «Лента», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. ВОСА, на котором будет рассматриваться вопрос об увеличении уставного капитала путем подписки, будет проведено 11 февраля 2022 года в форме заочного голосования. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ВОСА, является 19 января 2022 года.

«Лента» планирует осуществить платеж в пользу ООО «Севергрупп» после получения средств, привлеченных в рамках размещения акций.