Фонд «Норникеля» запустил первый в мире цифровой ETC на металлы для электромобилей

Автор: Finam.ru

Глобальный палладиевый фонд «Норникеля» запустил первый в мире цифровой биржевой инструмент (ETC) на корзину металлов для электромобилей. Об этом говорится в сообщении ГМК.

Начальный выпуск ETC составил 10 млн долларов. Размещение прошло на фондовой бирже Милана Borsa Italiana. В ближайшие недели состоится листинг на немецкой фондовой бирже Deutsche Börse, Лондонской фондовой бирже и Швейцарской бирже. Соотношение общих расходов (Total Expense Ratio) составляет 0,8%.

Весовые доли металлов (не более 40%) в корзине индекса распределены следующим образом: медь (40%), палладий (28,13%), никель (18,65%), кобальт (11,45%) и платина (1,77%).